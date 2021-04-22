Бийск: Путин заявил, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям

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Благоустройство городов и поселков, рост жилищного строительства — важнейшие направления развития регионов, заявил Путин.

Президент Владимир Путин в рамках выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию поднял вопрос газификации жилых домов в регионах.

— Благоустройство городов и поселков, рост жилищного строительства — важнейшие направления развития регионов. Здесь нельзя забывать о насущных повседневных заботах граждан. Сейчас немало российских семей живут в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор, по непонятным для людей причинам, не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет, — пояснил президент.

Он поручил правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких хозяйств.

— За подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны, — заявил глава государства.

Правительству Путин поручил отработать все детали с «Газпромом» и с другими структурами, которые работают в этой сфере, чтобы здесь не было никаких сбоев.

Бийский рабочий