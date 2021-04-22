Бийск: Путин предложил возвращать половину стоимости путевок в детский лагерь

Бийск: Путин предложил возвращать половину стоимости путевок в детский лагерь22.04.2021
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Детский отдых нужно сделать максимально доступным, заявил президент.
В рамках послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать детский отдых.
— Именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным, — заявил Путин.
В этой связи, глава государства заявил, что из-за пандемии в этом году следует возвращать половину стоимости детских путевок в летний лагерь.
Кроме того Путин считает необходимым сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. Для этого он поручил запустить пилотные проекты по проживанию студентов в университетских кампусах и общежитий в регионах России.
Путёвок в детские оздоровительные лагеря Бийска на всех может не хватить
13:41, 06.04.2021 966