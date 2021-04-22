Бийск: Путин анонсировал выплату 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста

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Президент предложил произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста.

— Все наши решения были направлены на поддержку граждан, мы понимаем, что и сейчас многим не просто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, но этого еще не произошло. И в этой связи предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников, — заявил президент.

Кроме того, Путин сообщил, что выплату получат и семьи, где есть будущие первоклашки.

Он пояснил, что выплаты семьи получат в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу.

Детям из неполных семей будут платить по 5650 руб в месяц

16:50, 21.04.2021 4087

Бийский рабочий