Бийск: Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО

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Закон опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий руководству региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) инициировать блокировку номеров мобильной связи в подведомственных им учреждениях.

Документ обязывает операторов связи оказывать содействие руководству учреждений исправительной системы и прекращать обслуживание абонентских номеров, которые незаконно используются на территории колоний и СИЗО.

По письменному решению руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится изолятор или учреждение, блокировке подлежат номера как физических, так и юридических лиц. Порядок взаимодействия ФСИН и операторов определит правительство РФ.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, ежегодно в учреждениях ФСИН в целом по России изымается свыше 5 тысяч мобильных телефонов. Эти телефоны зачастую используются уже осужденными или подозреваемыми для совершения преступлений, в том числе мошеннического характера: за 2018 год из мест лишения свободы было свершено по крайней мере 508 мошенничеств.

— ФСИН России располагает информацией, что средства мобильной связи используются для оказания давления на свидетелей, организации координирования действий членов организованных преступных групп, находящихся на свободе, поставок запрещенных предметов, наркотических средств, а также в экстремистских целях, — добавляют авторы инициативы.

Незаконное использование мобильных, согласно записке, способствует негативным процессам — от давления на администрацию колоний до «организации незаконных акций и создания общественного резонанса». Через лицевые счета в пользовании спецконтингента также происходит обращение безналичных средств.

При этом способы доставки мобильных в тюрьмы становятся все более ухищренными: в записке упоминается, что для этого уже используют беспилотники и «арбалетные устройства».

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09:46, 12.03.2021 1858

Бийский рабочий