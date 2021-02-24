Бийск: Путешественник рассказал о доступном для бийчан однодневном маршруте на Алтай

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По опыту автопутешественника Дмитрия, даже за один день, в любой сезон и погоду — можно увидеть лучшее на Алтае.

Удивительный факт — большая часть жителей нашего города никогда не бывала в самых известных и красивых местах Горного Алтая. Об этом говорят и сами бийчане, и представители туристической отрасли, и сотрудники домов отдыха и санаториев.

– А, вы к нам из Бийска приехали! Удивительно, обычно из Москвы, Санкт-Петербурга, Севера или из-за границы…Но вот из Бийска — редко.

Задаваться вопросом «Почему же так?» не стоит, потому что ответ очевиден. Низкая заработная плата и высокая коммуналка не позволяют людям откладывать средства на путешествия. Тем более, что «бюджетным» направление на Алтай не назовешь. Но, как оказалось, выход есть всегда.

По опыту автопутешественника Дмитрия, даже за один день, в любой сезон и погоду — можно увидеть лучшее на Алтае: получить нереальные эмоции и фотографии. И даже почувствовать себя так, как будто побывал в полноценном отпуске.

Все дело — в дороге

Как говорит Дмитрий, Алтай всегда разный, и налюбоваться им до конца не получится никогда. Поэтому, даже короткое путешествие в выходной день — глоток свежего воздуха и заряд бодрости и позитива на предстоящую рабочую неделю:

– Я раньше тоже с гидами ездил, но потом почитал литературу, посмотрел, как работают профессиональные фотографы, подмечая красоту природы, и заинтересовался еще больше. В скором времени, короткие поездки на Алтай стали моим хобби. Я уверен, что практически любой человек за одну поездку, влюбится в эти места.

Чуйский тракт входит в топ-10 самых красивых дорог мира, поэтому, путешествуя по нему, можно посмотреть все прелести Алтая.

Да, конечно, есть любители экстремальных путешествий, которые долго к ним готовятся. Они отправляются, например, на перевал Кату-Ярык, на Чулышман, южный берег Телецкого или на Белуху, плато Укок. Но это многодневные, более сложные маршруты. Не каждый в силу своей подготовки, возраста, занятости или материальных возможностей их осилит.

А ведь около 70% бийчан даже представления не имеют о существовании красот Алтая, которые, фактически, совсем рядом!

Что можно увидеть за один день на Алтае?

– Расскажу о своем любимом направлении, когда мы едем по Чуйскому тракту до Гейзерного озера, что находится примерно в 5 км за с. Акташ. «Гейзерным» его назвали туристы, вообще оно: Серебряное, Голубое, Скрытое. Таких озер всего два в мире: одно в Америке, а вот второе у нас, на Алтае.

По дороге можно делать остановки во всех, так называемых «попсовых» местах, излюбленных туристами, местах силы. Например, на Семинском перевале, Чике-Тамане, слиянии Чуи с Катунью. На этом маршруте можно увидеть петроглифы на Чуйском оленном камне, скалу Белый Бом и песчаную стеллу Ини, Цаплинский мост (первый мост, построенный через р.Катунь в 1936 году), Катунский разрез и другие красоты.

Если выехать из Бийска часов в 6 утра, то обратно из путешествия можно вернуться уже часам к 22:00 вечера, осмотрев и оценив все основные достопримечательности. Это такой «микроотпуск» в один день.

Каждый сезон на Алтае — особенный

– Вот сколько уже так путешествую, но каждый раз открываю для себя что-то новое. Конечно, самое красивое время, художников и романтиков, это конец сентября — начало октября. Когда у нас Бабье лето, Алтай в прямом смысле становится золотым, удивляя сочными и неожиданными сочетаниями цветов, терракотово-красными закатами!

Набор палитры у природы здесь такой, что просто хочется взять если не кисть и краски, то хотя бы фотоаппарат, говорит путешественник. Просто ехать, молчать, любоваться и запечатлевать эти прекрасные виды. Хотя фотографии даже десятой части этого великолепия не передадут.

— Зимой бирюзовый лед Чуи и Катуни, смотрится на фоне белого снега просто волшебно. А еще, когда река парит в мороз, на деревьях образуются снежные кружева. Весной, когда природа просыпается, кругом расцветают альпийские луга, пробиваются оранжевые огоньки, цветет багульник. В воздухе — чудесный аромат! А летом — длинный день, возможность дольше любоваться местными достопримечательностями, но переизбыток туристов. Соответственно, затруднения в приеме пищи, если вы питаетесь в кафе. И, чтобы сфотографироваться, надо выждать момент, когда люди разойдутся с нужного вам места.

Всегда интересна реакция наших туристов на увиденное. Она обычна такая: всю жизнь прожил в Бийске, и не знал, что совсем рядом, рукой подать, такая красота.

Наденьте шубу и купальник, и не забудьте дождевик

– Кто-то сравнивает Алтай с Турцией, кто-то с Абхазией, Швейцарией. И на самом деле, ведь можно сказать, что снежные вершины Северо-Чуйского хребта — это Швейцария, песчаные бомы — Египет, а Чике-Таман — Абхазия. Получается, что в 400 км дороги вложено, практически, несколько часовых поясов. Отсюда и необычная погода и температурный режим. Сейчас многие смотрят за нашими однодневными поездками в интернете и удивляются, что нет снега.

Например, 27 декабря в Бийске было минус 35-38 градусов, но мы все же, перекрестившись — поехали. И оказалось, что на Алтае — всего минус 9. Поэтому, когда начинающие путешественники спрашивают, что надевать, всегда говорю — шубу и купальник. Потому что предугадать погоду абсолютно невозможно. Может быть и так, что в городе +20, а на Семинском перевале, например, +5 и снег. В прошлом году, в июне, там как раз лег снег. Сквозь огромные сугробы пробивались оранжевые цветы, и это смотрелось очень своеобразно.

За одну поездку на Алтай можно побывать сразу в нескольких сезонах: зиме, весне и лете.

– Не случится такого, что мне наскучит один маршрут. Потому что каждая поездка позволяет открывать для себя что-то новое. Иной раз, увидишь силуэт на горе, который никогда не замечал. Всегда удивительно, что сегодня утром ты еще в Бийске, а сейчас — уже альпинист на фоне заснеженных гор. А еще, сколько удивительных встреч: и с людьми, и с животными. Мы то лису увидим, то верблюда, то змею поймаем, а еще суслики к нам в объективы часто попадают — позируют. И даже еще какое-то зайцеподобное, маленькое животное. А люди всякие бывают. Иной доедет до Гейзерного озера, посмотрит, и скажет «Ну и что? Обычная лужа». Но смысл заключается именно в дороге, в истории Чуйского тракта, в желании впитывать позитив как губка. Задумайтесь, уделите Алтаю один день — и у вас обязательно появится внутренний заряд и желание сюда вернуться.

Бийский рабочий