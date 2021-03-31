Бийск: Пустующий недострой у гостиницы «Центральной» изъяли и выставили на торги

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У застройщика в Бийске изъяли и выставили на торги крупный незавершенный объект

Пустующий долгие годы недострой прямо в центре Бийска, где когда-то был футбольный стадион и останавливались заезжие циркачи и кочующие парки аттракционов, управление муниципальным имуществом Бийска изъяло и выставило на публичные торги.

В 2015 году на продаваемом участке возводил крупное нежилое здание местный застройщик ООО «Элит-Дом». Затем объект перешел в собственность ООО «Катуньстрой», а после – СК «Прометей». Договор аренды земли истек еще в 2019-м году, объект был не завершён и сейчас выставлен на торги, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Участок имеет общую площадь 2 778 кв. м. Он расположен в 25 м восточнее жилого дома в переулке Кожевенном, 38.

Ведомство обратилось в арбитражный суд Алтайского края, который удовлетворил данное требование, и теперь на основании его решения управление муниципальным имуществом объявило аукцион (на повышение цены) по продаже здания и права аренды на землю. Кстати, начальная стоимость лота довольно высокая и составляет 31 165 000 рублей. Заявки принимаются до 20 апреля, а подведение итогов запланировано на 26 апреля.

На сегодняшний день степень готовности незавершенного объекта составляет 30%. Его проектная площадь – 3 846 кв. м. Изначально собственник предполагал здесь открытие ТРЦ, поскольку на данном участке разрешено строить и эксплуатировать только торговые и торгово-развлекательные комплексы.

Бийский долгострой на месте бывшего футбольного поля выставили на продажу

07:17, 20.05.2020 5040

Бийский рабочий