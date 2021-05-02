Бийск: Пыльца полетела: когда начнется весенняя сезонная аллергия в 2021 году

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Очередной сложный период начался для людей, которые страдают от сезонной аллергии.

Пыльцевая аллергия, или поллиноз — широко распространенное заболевание. В этом году, немного с запозданием, но начинается пик пыления у березы, тополя и клена. В Алтайском крае он обычно приходится на конец апреля, но в этом году будет чуть позже – в начале и середине мая.

Тополя и березы дают обильную пыльцу, как только начнут на них появляться листья.

— Пыльца — это продукт мужских соцветий, так называемых сережек, — пояснил сибирский биолог Алексей Яновский изданию VN.ru. — Обычно, тополя и березы могут начать зеленеть самое раннее в конце апреля. Но этой весной из-за холодов, это случится в начале или даже в середине мая.

Тополиный пух, который вызывает аллергию страшнее пыльцы березы или злаков, полетит в разгаре лета — в конце июня или начале июля.

В начале мая ожидается пик пыления сразу нескольких растений, вызывающих аллергическую реакцию: березы, ивы, тополя, ясеня, вяза и клена. В соцветиях этих растений образуется много пыльцы, она мелкая и легкая, поэтому ветер легко подхватывает и переносит ее на большие расстояния.

— Пыльцевая аллергия, или поллиноз — широко распространенное заболевание, связанное с реакцией иммунной системой человека на пыльцу некоторых видов растений, и проявляющаяся обычно в форме аллергического ринита и конъюнктивита, аллергического кашля или даже астмы, — пояснили специалисты сайта Метеонова.

Проявления поллиноза строго приурочены к цветению определенного вида растений, на которые у человека есть аллергическая реакция. Такие обострения происходят примерно в одно и то же время каждый год, но, из-за влияния погодных условий, возможно сдвиги сроков начала и конца, а также интенсивности цветения на сроки от 7 до 14 дней из-за изменения климатических и погодных факторов. Поэтому для аллергиков очень важна оперативная оценка цветения растений-аллергенов, а также прогноз интенсивности пыления.

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12:36, 01.05.2021 452

Бийский рабочий