Бийск: Пудов день: народные приметы и календарь на 28 апреля

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Народный праздник Пудов день отмечается 28 апреля (по старому стилю – 15 апреля).

Верующие православной церкви в этот день чтут память апостола от 70-ти Пуда. Другие названия праздника: Пуд, Святой Пуд, Пуд — пчельник, День пасечника. Знахари и целители в этот день собирали почки рябины и калины, если они еще не распустились. Из них в старину готовили целебные настои. После того как почки раскроются, они уже считаются непригодными для применения в лечении. Пасечники проверяли пасеки и выставляли их на улицу.

В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли как чувствуют себя насекомые после зимы, сколько умерло, есть ли больные. Если весна была ранней и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух. «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда», — говорили знающие люди. А все остальные соглашались: «У кого медок и маслице — у того и праздничек».

Для оберега старую пасеку, например, обносили изгородью, на колья которой вешали лошадиные черепа. А при основании новой приносили камень и, закопав рядом с первым ульем, приговаривали: «Так, как этот камень тверд, так бы отвердеть льстивому человеку, который помысел злой помышляет на мою пасеку. Во веки веков, аминь!». Считалось, что, если воткнуть в улей осетровую косточку, пчелы в нем болеть не будут и никогда не заблудятся.

Народные приметы на 28 апреля:

Заря алая – быть дождю и ветру.

Если днем небо ясное, а к ночи набежали облака, то погода испортится и будут осадки.

Если в этот день видны разветвленные по окружности облака – следующие дни будут ясными и сухими.

Луна или солнце при восходе и заходе как бы искажаются – скоро будет тепло.

Если к ночи заметно похолодало – к ясным дням.

По оврагам снова замерзла земля – урожай будет не слишком богатым.

Если ольха зацвела, то пришло время сеять гречку.

Грачи играют, значит, в ближайшие дни будет солнечно и тепло.

Кулики прилетели – весна уж к середине подходит.

Если пчелы заканчивают работу поздно, значит, скоро наступит ненастье, а если рано, то дни будут погожими.

Нельзя в этот день работать допоздна – можно накликать сильное несчастье.

До +28 и первые грозы: какой будет погода в Алтайском крае с 27 по 29 апреля

07:00, 27.04.2021 694

Бийский рабочий