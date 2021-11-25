ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: «Пытка для молодежи»: глава СК Быстрыкин призвал отменить ЕГЭ

Горняк22
15 часов Ago

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По мнению главы Следственного комитета, нужно вернуться к советской системе образования

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин призвал отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Он считает ЕГЭ «пыткой» для школьников.

— Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ. Это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты, — цитирует РИА «Новости» его речь на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Глава СКР сказал, что советская школа «была лучшей в мире» и «это все признавали». 

Александр Бастрыкин также убежден, что необходимо восстановить престиж работы профессора и возродить аспирантуру «в лучших советских традициях». Он раскритиковал «виртуализацию» высшего образования, пояснив, что из-за этого теряется контакт со студентами. Он также подверг критике учебники по истории.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала заявление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

По словам Бессараб, в данном вопросе «истина где-то посередине». «ЕГЭ — это испытание и для нервов молодежи, и для нервов их родителей», — отметила парламентарий в беседе с RT.

— Вместе с тем нужно отметить, что благодаря ЕГЭ множество наших детей поступили в самые престижные вузы страны. Такая дорога была объективно для них закрыта, когда были обычные экзамены, и мы сняли многие вопросы коррумпированности, — пояснила депутат.

Напомним, ЕГЭ стал обязательным в России с 2009 года. Согласно опросу ВЦИОМа, лишь 5% россиян выступали за отмену ЕГЭ. Опрос SuperJob показал, что 68% граждан негативно оценивают систему ЕГЭ. Критики этой формы экзамена считают, что у учащихся, в частности, не формируются навыки убедительной аргументации.

«Пытка для молодежи»: глава СК Быстрыкин призвал отменить ЕГЭ 1

Математика для всех: Рособрнадзор намерен вернуть все доковидные условия ЕГЭ

16:35, 16.10.2021 1087

 

Бийский рабочий

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