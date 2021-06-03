Бийск: Птица мира? Чем опасны городские голуби и какие заболевания они переносят

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Голубь считается символом мира, однако не все знают, что в повседневной жизни этот символ – рассадник серьезных заболеваний

Во Франции их называют «летающими крысами», имея ввиду их привычку жить возле человека, есть все подряд (в том числе — питаться с помойки) и готовность подарить букет всяческих инфекций.

Точная численность голубей в городе неизвестна, но их явно становится год от года все больше. Этот демографический взрыв начинает всерьез беспокоить орнитологов. Голуби не только портят городские памятники, но и приводят к уменьшению или даже исчезновению популяций других птиц. А также могут быть переносчиками различных болезней.

— Птицы, особенно массовые популяции, могут переносить заболевания, опасные для человека. Например, контакт с голубем может закончится орнитозом. Это опасное респираторное заболевание (характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезенки). Голуби не пугливые, и подходят прямо к ногам человека. Лучше к ним не приближаться, тем более не трогать руками, особенно если птица на вид выглядит не очень здоровой, — считает научный сотрудник Зоологического музея МГУ, кандидат биологических наук Евгений Коблик.

Жители Алтайского края все чаще жалуются на антисанитарию в подъездах, на детских площадках. Виной всему – голубиный помет. Какой ещё вред несут в себе голуби, или все-таки зря многие наговаривают на птицу мира? В этом разбирались корреспонденты телеканала «Толк».

Помойки, крысы, чебуреки: почему в Бийске стало больше коршунов

08:10, 30.07.2020 4972

Бийский рабочий