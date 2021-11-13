ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: Психологи и бизнес-коучи: в Бийске прошел первый женский форум

Горняк22
14 часов Ago

5

11 ноября в Бийске прошел первый женский форум «Женщина в бизнесе остается женщиной»

Психологи, антикризисные консультанты, бизнес-коучи – первый женский форум в Бийске собрал более 80 участниц. Желающих было гораздо больше, но санитарные нормы не позволили заполнить зал на сто процентов.

На сцене драматического театра выступили три спикера – психолог, гештальт-терапевт и антикризисный бизнес-коуч. Как признаются организаторы форума, спикеров выбирали тщательно – каждая из выступающих уже добилась успеха в своей области.

Как счастливо прожить свою жизнь, бийчанкам рассказала Елена Макота из Новосибирска. В деловой части повестки дня – бийчанка, собственник популярной сети ресторанов и кофеен Лариса Гладышева. Она поделилась личным опытом не только создания бизнеса, но и раскрыла секреты, как сделать его успешным.

В зрительном зале – женщины – красивые, талантливые, увлекающиеся, творческие. Они пришли, чтобы стать успешнее. Как рассказали участницы форума, «одна встреча – это капля в океане, но океан – это множество капель».

Общение, знакомства, положительные эмоции – новую встречу организаторы планируют провести уже весной. Спикеры из разных областей будут и дальше помогать бийчанкам не только развивать свой бизнес, но и становиться счастливее.

Бизнес-леди будут обучать в Бийске в рамках бесплатной федеральной программы

18:46, 01.03.2021 996

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: За совершение хищений и повреждения надмогильных сооружений с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Крутихинского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: За совершение хищений и повреждения надмогильных сооружений с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Крутихинского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего...
Горняк22: Житель города Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель девушки в результате поражения электричеством — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель девушки в результате поражения электричеством — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago
Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении...
Горняк22: Два предпринимателя из города Томска предстанут перед судом по обвинению в даче взятки ветеринарному врачу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Два предпринимателя из города Томска предстанут перед судом по обвинению в даче взятки ветеринарному врачу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершены расследованием два уголовных дела в отношении...

Читать по теме:

ВТОПЕ: