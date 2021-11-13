Бийск: Психологи и бизнес-коучи: в Бийске прошел первый женский форум
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11 ноября в Бийске прошел первый женский форум «Женщина в бизнесе остается женщиной»
Психологи, антикризисные консультанты, бизнес-коучи – первый женский форум в Бийске собрал более 80 участниц. Желающих было гораздо больше, но санитарные нормы не позволили заполнить зал на сто процентов.
На сцене драматического театра выступили три спикера – психолог, гештальт-терапевт и антикризисный бизнес-коуч. Как признаются организаторы форума, спикеров выбирали тщательно – каждая из выступающих уже добилась успеха в своей области.
Как счастливо прожить свою жизнь, бийчанкам рассказала Елена Макота из Новосибирска. В деловой части повестки дня – бийчанка, собственник популярной сети ресторанов и кофеен Лариса Гладышева. Она поделилась личным опытом не только создания бизнеса, но и раскрыла секреты, как сделать его успешным.
В зрительном зале – женщины – красивые, талантливые, увлекающиеся, творческие. Они пришли, чтобы стать успешнее. Как рассказали участницы форума, «одна встреча – это капля в океане, но океан – это множество капель».
Общение, знакомства, положительные эмоции – новую встречу организаторы планируют провести уже весной. Спикеры из разных областей будут и дальше помогать бийчанкам не только развивать свой бизнес, но и становиться счастливее.
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18:46, 01.03.2021 996