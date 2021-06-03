Бийск: Психолог рассказала, как правильно планировать детский отдых

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По мнению специалиста, лучшее всего провести лето вместе с ребенком за интересным занятием, которое оставит приятные воспоминания.

Семейный психолог и доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра назвала четыре главные ошибки, которые могут омрачить летние каникулы любому ребенку.

Так, например, решение отправить ребенка в детских лагерь приносит больше вреда, чем пользы, рассказала специалист на «Пятом канале». Родителям нужно оценить готовность чада к подобному отдыху. При этом не всегда однозначный ответ чада может свидетельствовать о его готовности длительно оставаться в большом скоплении неизвестных людей.

— Лучше всего адаптируются в лагере социальные дети, которые хорошо умеют общаться и часто находятся в лидерской позиции, — сказала Искра.

Второй распространенной ошибкой является отдых у малознакомых родственников. Даже каникулы у бабушки могут испортить отдых, если она малознакома ребенку. Сначала стоит предварительно провести адаптационный период вместе. Двух недель будет достаточно, однако если ребенку меньше четырех лет, то этот период стоит продлить до месяца.

Не стоит также заставлять детей повторять пройденное в школе и наверстывать упущенное.

— Например, сесть с ребенком за изучение школьных предметов, чтобы подтянуть его к сентябрю. Скорее всего, сильно подтянуть не удастся, а лето будет испорчено, — сообщила психолог.

Последний ошибкой является бесконтрольное использование гаджетов.

Бийский рабочий