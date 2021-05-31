Бийск: Психолог назвал упражнения для снижения стресса на ЕГЭ

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Побороть волнение можно с помощью простых упражнений.

Специальные упражнения на концентрацию помогут школьникам уменьшить тревожность на экзаменах, сообщил Агентству «Москва» педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Москвы Николай Дементьев.

— Зафиксируйте внимание на каком-то предмете, например на ручке, которую крутите в руках. Постарайтесь удерживать это внимание в течение одной-двух минут, не отвлекайтесь на внешние раздражители и другие мысли. Этот приём можно использовать и на самом экзамене, чтобы «перезагрузить» мысли и отвлечься от тревоги, — рекомендует врач.

Поможет повысить концентрацию и счёт предметов, добавил Николай Дементьев. Для этого посчитайте любые окружающие вас предметы или элементы. Считая, мозг концентрируется на процессе, у него остаётся меньше времени и ресурсов на тревогу. Использовать этот приём можно во время любых ответственных мероприятий.

Немаловажно перед экзаменом правильно питаться, соблюдать режим дня и не забывать о прогулках на свежем воздухе. Лишение даже одного из этих трех пунктов заметно скажется на стрессоустойчивости. Однако важно понимать, что при сильном стрессе следует обращаться к специалисту.

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17:13, 28.05.2021 634

Бийский рабочий