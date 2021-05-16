Бийск: Психолог рассказала, стоит ли запрещать детям слушать Моргенштерна

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Эксперты призывают родителей не запрещать слушать песни рэпера, а вести рассудительную беседу на эту тему.

В Санкт-Петербурге отменили концерт репера Моргенштерна, который должен был пройти 16 мая. Одна из причин отмены концерта, СМИ называют жалобы родителей на пропаганду наркотиков в песнях. Однако городской комитет по культуре этот вариант опроверг, ссылаясь на ошибку организаторов в подаче заявления на проведение концерта.

Семейный и детский психолог Наталья Наумова объяснила ФАН, стоит ли родителям запрещать подросткам слушать репера Моргенштерна и могут ли родители с детства формировать музыкальный вкус ребенка.

Специалист пояснила, что тексты песен действительно могут формировать в ребенке определенный запрос, после которого будет совершено какое-то противозаконное действие.

— Просто подростки еще не взрослые, но уже и не дети. Они чувствуют себя взрослыми, но понимают, что родители их таковыми не воспринимают. Из-за этого происходит некое противостояние взрослым людям, особенно когда у ребенка плохо сформированы отношения с родителями, — рассказала Наталья Наумова.

Психолог пояснила, что в подростковых группах всегда есть кумиры, которые ведут себя не так, как заведено в обществе. И для подростков, по ее словам, тексты их песен — некое зомбирование.

— И в какой-то ситуации кризиса, внутреннего дискомфорта, когда есть потребность доказать свою значимость, ребенок может начать действовать исходя из слов песни. Она может и не быть его любимой, но она принята в его среде, где сверстники ее слушают, — объяснила специалист.

Однако родители все же должны позволить ребенку сформировать свой музыкальный вкус, отмечает психолог. Она советует не говорить ребенку, что какая-то музыка плохая, а какая-то хорошая и не осуждать никакое музыкальное течение.

— Очень важно ребенку дать сформировать собственный вывод, — резюмировала Наталья Наумова.

Моргенштерн против учителя: честный диалог с педагогом из Бийска

11:44, 25.01.2021 8155

Бийский рабочий