Бийск: Псевдосотрудники налоговой службы появились в Бийске
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Новый вид мошенничества появился в Бийске.
Теперь злоумышленники обратили своё внимание на налогоплательщиков. Приближается срок уплаты имущественных налогов. Напомним, это нужно сделать до 1 декабря. В связи с этим, уже зафиксировано немало случаев, когда жителям наукограда звонят псевдосотрудники налоговой службы.
Злоумышленники сообщают бийчанам об имеющейся задолженности и предоставляют реквизиты для ее оплаты.
Граждан призывают быть бдительными и уточнять сведения об имеющихся задолженностях в своем личном кабинете на сайте ФНС России, по телефону единого контактного центра и телефонам инспекции, указанным на сайте.
В налоговой инспекции Бийска отмечают, что сотрудники никогда не обращаются с подобными просьбами к горожанам. Если вам поступил подобный звонок, не торопитесь платить. Налоговики советуют посетить налоговую службу лично, чтобы узнать всю необходимую информацию.
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16:58, 29.10.2021 795