Бийск: Псевдосотрудники налоговой службы появились в Бийске

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Новый вид мошенничества появился в Бийске.

Теперь злоумышленники обратили своё внимание на налогоплательщиков. Приближается срок уплаты имущественных налогов. Напомним, это нужно сделать до 1 декабря. В связи с этим, уже зафиксировано немало случаев, когда жителям наукограда звонят псевдосотрудники налоговой службы.

Злоумышленники сообщают бийчанам об имеющейся задолженности и предоставляют реквизиты для ее оплаты.

Граждан призывают быть бдительными и уточнять сведения об имеющихся задолженностях в своем личном кабинете на сайте ФНС России, по телефону единого контактного центра и телефонам инспекции, указанным на сайте.

В налоговой инспекции Бийска отмечают, что сотрудники никогда не обращаются с подобными просьбами к горожанам. Если вам поступил подобный звонок, не торопитесь платить. Налоговики советуют посетить налоговую службу лично, чтобы узнать всю необходимую информацию.

Трамвай, напоминающий об уплате налогов, курсирует по Бийску

16:58, 29.10.2021 795

Бийский рабочий