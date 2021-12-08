Бийск: Просто город-сад: в этом году в Бийске высадили много саженцев елей и сосен

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В Бийске стали высаживать не только «городские» деревья, но и хвойные

По данным Минприроды, в 2021 году в Алтайском крае высадили около 3,2 млн сеянцев и саженцев сосны и ели. Благодаря этому, по количеству посаженых деревьев край занял 4-е место среди регионов России, уступив только Белгородской, Ленинградской и Тюменской областям.

Конечно, доля посадок в Бийске не так велика, как в лесничествах. Но этот год можно назвать одним из самых плодотворных в плане озеленения.

Напомним, что высадка различных деревьев часто приурочена к акциям. Например, «Лес Победы», когда в посадке принимают участие не только специалисты лесхозтехникума, но и школьники, студенты, волонтеры. Счёт высаженных в землю саженцев идет на тысячи: возле школ, больниц, храмов. А также в парках и скверах. Есть даже «экспериментальные» места, например, возле торговых центров на оживлённой улице. Там на стражу здоровья горожан сажают ели и сосны.

Конечно, не все саженцы выживут: но и посадка происходит с расчетом на то, что останутся только самые сильные. Жители города пока не были замечены в краже молодой зелени.

Ну а пока внимание бийчан приковано к уже установленной в городе первой ёлочке.

А сосны нам не нравятся: бийчане удивились высадке молодых саженцев у дороги

11:36, 28.10.2021 3786

Бийский рабочий