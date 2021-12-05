Бийск: Прокопьев день: народный календарь и приметы на 5 декабря

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Народный праздник Прокопьев день отмечается 5 декабря

С давних времен народ приметил, что на Прокопьев день устанавливалась постоянная зимняя погода. Часто снег усыпал дороги, а у людей начиналась работа по прокладке санных путей. Как раз для мужской половины населения данный день знаменовался началом периода постройки и починки саней.

Дети на Прокопа собирались на улице и устраивали шумные гуляния — играли в снежки, катались с гор. Нередко к ребятне присоединялась и деревенская молодежь. Вечером, нагулявшись, загадывали загадки про зимние забавы. Например, про катание с гор: «Под гору — коняшка, а в гору — деревяшка»; про детские санки: «Два волка бежат, оба в небо глядят»; про лошадей и сани: «Побегушки бегут, поползушки ползут».

Если снег уже застелил землю, женщины 5 декабря ходили в лес на поиски ефилии. По легенде, эта трава обладает волшебными свойствами: помогает горбатому выпрямиться, а невысокому человеку подрасти. Найти ее можно только в лесу под снегом. Считается, что она излечивает от многих хворей. Также ефилия очень полезна растущему организму.

Народные приметы на 5 декабря:

Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает.

Если в Прокопьев день тепло, то зима будет долгой и снежной.

Если в проруби вода поднялась выше льда, то скоро наступит оттепель.

Волки близко подошли к домам, значит, всю зиму будут крепкие морозы, а весна наступит поздно.

Если вороны и галки летают над деревьями большими стаями – быть скорому снегу, а если садятся на землю, то быть оттепели.

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18:49, 04.12.2021 457

Бийский рабочий