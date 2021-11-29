Бийск: Программа передач Бийского телевидения 29 ноября — 5 декабря

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ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

06:12 Удачная среда 12+

06:30 Погода 0+

06:31 Деловой разговор 16+

06:46 Участок 112 16+

07:01 Женский клуб 12+

07:11 Это вкусно! 12+

07:20 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:24 Погода 0+

07:26 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:48 Д/п Испытано на себе 16+

08:11 Погода 0+

08:13 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:17 Игры узоров 12+

08:28 Погода 0+

08:30 Это вкусно! 12+

08:40 Коммунальный рейд 16+

08:50 Погода 0+

08:52 История в предметах 6+

08:57 Я в Бийске 12+

09:12 Женский клуб 12+

09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:26 Бийск-ретро 6+

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Темные лабиринты прошлого 2 серия 16+

10:41 Д/п Планета вкусов 12+

11:07 Х/ф Всё, кроме любви 16+

12:50 Д/п Звезды фауны. 9 выпуск 12+

12:56 Т/с Когда зовет сердце 5-6 серия 16+

14:20 Д/п Вкусно 12+

14:28 Т/с Карамель 1 серия 16+

15:15 Интервью. «Сноска» 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Д/п Человек-праздник 12+

16:24 Т/с Подруга банкира 8 серия 16+

17:15 Погода 0+

17:17 Звезды знают! Субтитры 6+

17:21 Это вкусно! 12+

17:31 Координаты: Алтай 6+

17:36 Женский клуб 12+

17:46 Я в Бийске 12+

18:00 Погода 0+

18:02 Коммунальный рейд 12+

18:12 Я в Бийске 12+

18:27 Я в Бийске: А у Вас?

18:30 Погода 0+

18:32 Звезды знают! Субтитры 6+

18:36 История в предметах 6+

18:43 Деловой разговор 16+

18:58 Погода 0+

19:00 Информационная программа Будни 16+

19:20 Звезды знают! Субтитры 6+

19:24 Я в Бийске: А у Вас?

19:28 Погода 0+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Т/с Темные лабиринты прошлого 3 серия 16+

20:42 Д/п Врачи 16+

21:08 Д/п Звезды фауны 12+

21:15 Д/п Галапагосы: На краю земли 12+

22:04 Д/п Вкусно. 5 выпуск. 12+

22.14 Погода 0+

22:16 Специальный репортаж 16 +

22:21 Звезды знают! Субтитры 6+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Т/с Карамель 2 серия 16+

23:41 Д/п Звезды фауны 12+

23:48 Д/п Люди РФ 12+

00:14 Интервью. «Сноска» 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Д/п Жена История любви 16+

02:07 Х/ф Под подозрением 18+

03:58 Д/п Планета собак 12+

04:28 Х/ф Воры в законе 16+

ВТОРНИК

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Удачная среда 12+

06:26 Я в Бийске: А у Вас? 16+

06:30 Погода 0+

06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:36 Специальный репортаж 16+

06:40 История в предметах 6+

06:45 Деловой разговор 16+

07:00 Будни 16+

07:20 Ретро-Бийск 6+

07:22 Погода 0+

07:24 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:46 Д/п Люди РФ 12+

08:12 Погода 0+

08:14 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:18 Это вкусно! 16+

08:28 Я в Бийске 12+

08:43 Координаты: Алтай 6+

08:48 История в предметах 6+

08:55 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:00 Погода 0+

09:02 Будни 16+

09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:26 Природа Алтая 0+

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Темные лабиринты прошлого 3 серия 16+

10:41 Д/п Планета собак 12+

11:05 Х/ф Мои африканские приключения 12+

12:24 Х/ф Орел и решка 12+

13:49 Д/п Врачи 16+

14:15 Т/с Карамель 2 серия 16+

15:03 М/ф Полкан и шавка 0+

15:12 Д/п Ближе к телу 16+

15:27 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:50 Т/с Под большой медведицей 1 серия 16+

16:40 Д/п Заповедники России 12+

17:06 Погода 0+

17:08 Звезды знают! 6+Субтитры

17:12 Женский клуб 12+

17:21 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

17:25 Удачная среда 12+

17:45 Деловой разговор 16+

18:00 Погода 0+

18:02 Звезды знают! 6+Субтитры

18:06 Деловой разговор 16+

18:21 Погода 0+

18:23 Это вкусно! 12+

18:33 Я в Бийске 12+

18:48 Коммунальный рейд 16+

18:58 Погода 0+

19:00 Будни 16+

19:20 Служебный канал 16+

19:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

19:28 Погода 0+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Д/п Коммунальный патруль 16+

20:09 Т/с Темные лабиринты прошлого 4 серия 16+

20:57 Д/п Планета вкусов 12+

21:24 Д/п Последний день 12+

22:04 Д/п Вкусно12+

22:15 Погода 0+

22:17 Звезды знают! 6+Субтитры

22:21 История в предметах 6+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Д/п Коммунальный патруль 16+

23:08 Т/с Карамель 3 серия 16+

23:56 Д/п Звезды фауны 12+

00:12 Д/п Ближе к телу 16+

00:27 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:50 Д/п Коммунальный патруль 16+

01:05 Т/с Тест на любовь 1-4 серия 12+

04:12 Х/ф Дежа вю 16+

СРЕДА

06:01 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Специальный репортаж 16+

06:11 Игры узоров 12+

06:21 История в предметах 6+

06:27 Погода 0+

06:30 Я в Бийске 12+

06:45 Коммунальный рейд 16+

06:55 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

06:58 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Служебный канал 16+

07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:53 М/ф Гора самоцветов 0+

08:12 Погода 0+

08:14 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:18 Я в Бийске 12+

08:33 Коммунальный рейд 16+

08:43 Это вкусно! 12+

08:53 Координаты: Алтай 6+

08:58 Погода 0+

09:00 Будни 16+

09:20 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:24 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Темные лабиринты прошлого 4 серия 16+

10:41 Д/п Человек-праздник 12+

11:07 Х/ф Ожидания полковника Шалыгина 12+

12:31 М/ф Гора самоцветов 0+

12:45 Д/п Люди РФ 12+

13:12 Д/п Испытано на себе 16+

13:38 Х/ф Деньги для дочери 16+

15:15 Д/п Коммунальный патруль 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:54 Т/с Под большой медведицей 2 серия 16+

16:49 Д/п Заповедники России 12+

17:15 Погода 0+

17:16 Это вкусно! 12+

17:26 Я в Бийске 12+

17:41 Коммунальный рейд 16+

17:51 История в предметах 6+

17:58 Погода 0+

18:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

18:06 История в предметах 6+

18:21 Женский клуб 12+

18:31 Погода 0+

18:33 Удачная среда 12+

18:53 Координаты: Алтай 6+

18:58 Погода

19:00 Будни 16+

19:20 Звезды знают! 6+ Субтитры

19:24 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

19:28 Погода 0+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Интервью.»Сноска» 16+

20:08 Т/с Непридуманная жизнь 1 серия 16+

20:55 Д/п Один день в городе 12+

21:21 Д/п Своими руками. 12+

21:35 Д/п Без обмана 16+

22:15 Погода 0+

22:17 Игры узоров 12+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Интервью.»Сноска» 16+

23:08 Т/с Карамель 4 серия 16+

23:56 Археолекторий. Дмитрий Папин 16+

00:14 Д/п Коммунальный патруль 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Интервью.»Сноска» 16+

01:08 Х/ф Двойная жизнь 16+

02:56 Х/ф Ребро Адама 16+

04:13 Д/п Звезды фауны 12+

04:20 Д/п Кофе 12+

04:25 Д/п Вкусно 12+

04:32 Х/ф Одинокая женщина желает познакомиться 0+

ЧЕТВЕРГ

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 История в предметах 6+

06:21 Координаты Алтай 6+

06:25 Специальный репортаж 16+

06:30 Погода 0+

06:32 Удачная среда. 12+

06:52 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:56 Бийск – мой город 0+

06:58 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Специальный репортаж 16+

07:25 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:53 М/ф Гора самоцветов 0+

08:11 Погода 0+

08:13 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:17 Это вкусно! 12+

08:26 Удачная среда12+

08:46 История в предметах 6 +

08:54 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:58 Погода 0+

09:00 Будни 16+

09:20 Служебный канал 16+

09:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Непридуманная жизнь 1 серия 16+

10:38 Д/п Без обмана 16+

11:18 Д/п Вкусно 12+

11:26 Д/п Звезды фауны 12+

11:32 Д/п Своими руками 12+

11:39 Д/п Еда test 12+

11:52 Х/ф Итальянские фантазии Субтитры 12+

13:19 Х/ф Ребро Адама 16+

14:34 Д/п Последний день 12+

15:14 Интервью. «Сноска» 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Т/с Под большой медведицей 3 серия 16+

16:49 Д/п Большой скачок 12+

17:15 Погода 0+

17:17 Звезды знают! 6+ Субтитры

17:21 Я в Бийске 12+

17:36 Координаты: Алтай 6+

17:40 Удачная среда 12+

18:00 Погода 0+

18:02 Это вкусно! 12+

18:12 История в предметах 6+

18:20 Я в Бийске: А у Вас? 16+

18:25 Звезды знают! 6+ Субтитры

18:30 Погода 0+

18:32 Участок 112 16+

18:47 Женский клуб 12+

18:58 Погода 0+

19:00 Будни 16+

19:20 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

19:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

19:28 Погода 0+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Д/п Ближе к телу 16+

20:08 Т/с Непридуманная жизнь 2 серия 16+

20:55 Д/п Планета вкусов 12+

21:22 Д/п Испытано на себе 16+

21:48 Д/п Врачи 16+

22:14 Погода 0+

22:16 Это вкусно! 12+

22:26 Природа Алтая 0+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Д/п Ближе к телу 16+

23:08 Т/с Карамель 5 серия 16+

23:55 Д/п Еда test 12+

00:01 Д/п Наша марка 12+

00:14 Интервью. «Сноска» 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Д/п Ближе к телу 16+

01:08 Х/ф Ожидания полковника Шалыгина 12+

02:34 Х/ф Ваш репетитор 16+

04:02 Д/п Звезды фауны 12+

04:08 Д/п Кофе 12+

04:14 Д/п Вкусно 12+

04:21 Х/ф Деньги для дочери 16+

ПЯТНИЦА

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 История в предметах 6+

06:11 Деловой разговор 16+

06:26 Я в Бийске: А у Вас? 16+

06:30 Погода 0+

06:32 Участок 112 16+

06:47 Женский клуб 12+

06:57 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

07:25 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:53 М/ф Гора самоцветов 0+

08:11 Погода 0+

08:12 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:16 Женский клуб 12+

08:26 Игры узоров 12+

08:36 История в предметах 6+

08:43 Участок 112 16+

08:58 Погода

09:00 Будни 16+

09:20 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:24 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Непридуманная жизнь 2 серия 16+

10:39 Д/п Заповедники России 12+

11:05 Д/п Эксперименты 12+

11:32 Д/п Соня может 16+

11:56 Д/п Испытано на себе 16+

12:23 Х/ф Альманах Одиннадцать плюс 12+

13:57 Д/п Кофе 12+

14:03 Д/п Жена История любви 16+

15:14 Д/п Ближе к телу 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Т/с Под большой медведицей 4 серия 16+

16:48 Д/п Врачи 16+

17:14 Погода 0+

17:16 Звезды знают! 6+ Субтитры

17:20 Я в Бийске 12+

17:36 Удачная среда 12+

17:56 Природа Алтая 0 +

17:58 Погода 0+

18:00 Участок 112 16+

18:15 Женский клуб 12+

18:25 Погода 0+

18:35 Игры узоров 12+

18:45 Это вкусно! 12+

18:55 Я в Бийске: А у Вас? 16+

18:58 Погода 0+

19:00 Будни 16+

19:20 Специальный репортаж 16+

19:25 Звезды знают! 6+ Субтитры

19:28 Погода 0+

19:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:52 Интервью.»Сноска» 16+

20:07 Т/с Непридуманная жизнь 3 серия 16+

20:54 Д/п Человек-праздник 12+

21:20 Евгений Петросян. Фильм-концерт 2018 12+

22:15 Погода 0+

22:17 Игры узоров! 12+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Интервью.»Сноска» 16+

23:08 Т/с Карамель 6 серия 16+

23:56 Д/п Кофе 12+

00:01 Д/п Наша марка 12+

00:15 Д/п Ближе к телу 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Интервью.»Сноска» 16+

01:08 Х/ф Отряд особого назначения 12+

02:24 Археолекторий. Алексей Тишкин 16+

02:48 Д/п Вкусно 12+

02:57 Х/ф Идеальный дворец Фердинанда Шеваля Субтитры 12+

04:42 Спектакль Праздник одиночества 16+

СУББОТА

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

06:10 История в предметах 6+

06:20 Координаты: Алтай 6+

06:24 Деловой разговор 16+

06:39 История в предметах 6+

06:50 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:54 Я в Бийске: А у Вас? 16+

06:58 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Коммунальный рейд 16+

07:30 Специальный репортаж 16+

07:34 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:38 Погода 0+

07:40 Из фондов Бийского телевидения 6+

08:06 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:08 Погода 0+

08:10 Служебный канал 16+

08:15 Я в Бийске 12+

08:45 Женский клуб 12+

08:54 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:58 Погода 0+

09:00 Будни 16+

09:30 Погода 0+

09:32 Д/ф Золотое седло Алтая 12+

09:48 Д/ф Марс рядом 12+

10.04 Погода 0+

10:06 Вне зоны 12+

10:45 Игры узоров 12+

10:55 Это вкусно!

11:03 Звезды знают! 6+ Субтитры

11:07 Погода 0+

11:02 Д/п Человек-праздник 12+

11:29 Д/п Звезды фауны 12+

11:35 Д/п Испытано на себе 16+

12:01 Д/п Люди РФ 12+

12:28 Д/п Наша марка 12+

12:41 Д/п Еда test 12+

12:52 Д/п Заповедники России 12+

13:20 Евгений Петросян. Фильм-концерт 2018 12+

14:14 Д/п Без обмана 16+

14:53 Т/с Степные дети 1 -2 серия 12+

16:44 Д/п Коммунальный патруль 16+

17:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+

17:37 Д/п Один день в городе 12+

18:04 Х/ф Ребро Адама 16+

19:20 Д/п Вкусно12+

19:27 Д/п Звезды фауны 12+

19:34 Д/п Большой скачок 12+

20:02 Т/с Когда зовет сердце 7 серия 16+

20:42 Д/п Жена История любви 16+

21:54 Д/п Последний день 12+

22:34 Д/п Наша марка 12+

22:48 Х/ф Ваш репетитор 16+

00:14 Д/п Коммунальный патруль 16+

00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+

01:07 Археолекторий 16+

01:31 Д/п Вкусно. 11 выпуск. 12+

01:42 Х/ф Один шанс из тысячи 12+

03:02 Х/ф Альманах Одиннадцать плюс 12+

04:36 Х/ф Итальянские фантазии Субтитры 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Из фондов Бийского телевидения 6+

06:30 Погода 0+

06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:36 История в предметах 6+

06:45 Участок 112 16+

07:00 Погода 0+

07:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:06 Игры узоров 12 +

07:16 Я в Бийске: А у Вас! 16+

07:19 Координаты: Алтай 6+

07:29 Удачная среда 12+

07:49 Я в Бийске: Есть мнение ! 16+

07:54 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:58 Погода 0+

10:00 Служебный канал 16+

10:05 Это вкусно! 12+

10:15 Женский клуб 12+

10:25 Специальный репортаж 16+

10:30 Погода 0+

10:32 Деловой разговор16+

10:47 Коммунальный рейд 16+

10:58 Погода 0+

11:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+

11:37 Д/п Большой скачок 12+

12:04 Д/п Наша марка 12+

12:22 Д/п Врачи 16+

12:49 Х/ф Одинокая женщина желает познакомиться 0+

14:17 Д/п Последний день 12+

14:55 Т/с Степные дети 3-4 серия 12+

16:49 Д/п Испытано на себе 16+

17:17 Д/п Человек-праздник 12+

17:44 Интервью. «Сноска» 16+

18:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+

18:37 Х/ф Ожидания полковника Шалыгина 12+

20:02 Т/с Когда зовет сердце 8 серия 16+

20:42 Д/п Эксперименты 12+

21:10 Х/ф Жмот 16+

22:42 Х/ф Альманах Одиннадцать плюс 12+

00:15 Интервью. «Сноска» 16+

00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+

01:07 Т/с Тайны дворцовых переворотов 1 2 серия 12+

04:01 Концерт Жара в Вегасе 151 12+

Бийский рабочий