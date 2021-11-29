Бийск: Программа передач Бийского телевидения 29 ноября — 5 декабря
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ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
06:12 Удачная среда 12+
06:30 Погода 0+
06:31 Деловой разговор 16+
06:46 Участок 112 16+
07:01 Женский клуб 12+
07:11 Это вкусно! 12+
07:20 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:24 Погода 0+
07:26 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:48 Д/п Испытано на себе 16+
08:11 Погода 0+
08:13 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:17 Игры узоров 12+
08:28 Погода 0+
08:30 Это вкусно! 12+
08:40 Коммунальный рейд 16+
08:50 Погода 0+
08:52 История в предметах 6+
08:57 Я в Бийске 12+
09:12 Женский клуб 12+
09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:26 Бийск-ретро 6+
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Темные лабиринты прошлого 2 серия 16+
10:41 Д/п Планета вкусов 12+
11:07 Х/ф Всё, кроме любви 16+
12:50 Д/п Звезды фауны. 9 выпуск 12+
12:56 Т/с Когда зовет сердце 5-6 серия 16+
14:20 Д/п Вкусно 12+
14:28 Т/с Карамель 1 серия 16+
15:15 Интервью. «Сноска» 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Д/п Человек-праздник 12+
16:24 Т/с Подруга банкира 8 серия 16+
17:15 Погода 0+
17:17 Звезды знают! Субтитры 6+
17:21 Это вкусно! 12+
17:31 Координаты: Алтай 6+
17:36 Женский клуб 12+
17:46 Я в Бийске 12+
18:00 Погода 0+
18:02 Коммунальный рейд 12+
18:12 Я в Бийске 12+
18:27 Я в Бийске: А у Вас?
18:30 Погода 0+
18:32 Звезды знают! Субтитры 6+
18:36 История в предметах 6+
18:43 Деловой разговор 16+
18:58 Погода 0+
19:00 Информационная программа Будни 16+
19:20 Звезды знают! Субтитры 6+
19:24 Я в Бийске: А у Вас?
19:28 Погода 0+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Т/с Темные лабиринты прошлого 3 серия 16+
20:42 Д/п Врачи 16+
21:08 Д/п Звезды фауны 12+
21:15 Д/п Галапагосы: На краю земли 12+
22:04 Д/п Вкусно. 5 выпуск. 12+
22.14 Погода 0+
22:16 Специальный репортаж 16 +
22:21 Звезды знают! Субтитры 6+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Т/с Карамель 2 серия 16+
23:41 Д/п Звезды фауны 12+
23:48 Д/п Люди РФ 12+
00:14 Интервью. «Сноска» 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Д/п Жена История любви 16+
02:07 Х/ф Под подозрением 18+
03:58 Д/п Планета собак 12+
04:28 Х/ф Воры в законе 16+
ВТОРНИК
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Удачная среда 12+
06:26 Я в Бийске: А у Вас? 16+
06:30 Погода 0+
06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:36 Специальный репортаж 16+
06:40 История в предметах 6+
06:45 Деловой разговор 16+
07:00 Будни 16+
07:20 Ретро-Бийск 6+
07:22 Погода 0+
07:24 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:46 Д/п Люди РФ 12+
08:12 Погода 0+
08:14 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:18 Это вкусно! 16+
08:28 Я в Бийске 12+
08:43 Координаты: Алтай 6+
08:48 История в предметах 6+
08:55 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:00 Погода 0+
09:02 Будни 16+
09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:26 Природа Алтая 0+
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Темные лабиринты прошлого 3 серия 16+
10:41 Д/п Планета собак 12+
11:05 Х/ф Мои африканские приключения 12+
12:24 Х/ф Орел и решка 12+
13:49 Д/п Врачи 16+
14:15 Т/с Карамель 2 серия 16+
15:03 М/ф Полкан и шавка 0+
15:12 Д/п Ближе к телу 16+
15:27 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:50 Т/с Под большой медведицей 1 серия 16+
16:40 Д/п Заповедники России 12+
17:06 Погода 0+
17:08 Звезды знают! 6+Субтитры
17:12 Женский клуб 12+
17:21 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
17:25 Удачная среда 12+
17:45 Деловой разговор 16+
18:00 Погода 0+
18:02 Звезды знают! 6+Субтитры
18:06 Деловой разговор 16+
18:21 Погода 0+
18:23 Это вкусно! 12+
18:33 Я в Бийске 12+
18:48 Коммунальный рейд 16+
18:58 Погода 0+
19:00 Будни 16+
19:20 Служебный канал 16+
19:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
19:28 Погода 0+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Д/п Коммунальный патруль 16+
20:09 Т/с Темные лабиринты прошлого 4 серия 16+
20:57 Д/п Планета вкусов 12+
21:24 Д/п Последний день 12+
22:04 Д/п Вкусно12+
22:15 Погода 0+
22:17 Звезды знают! 6+Субтитры
22:21 История в предметах 6+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Д/п Коммунальный патруль 16+
23:08 Т/с Карамель 3 серия 16+
23:56 Д/п Звезды фауны 12+
00:12 Д/п Ближе к телу 16+
00:27 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:50 Д/п Коммунальный патруль 16+
01:05 Т/с Тест на любовь 1-4 серия 12+
04:12 Х/ф Дежа вю 16+
СРЕДА
06:01 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Специальный репортаж 16+
06:11 Игры узоров 12+
06:21 История в предметах 6+
06:27 Погода 0+
06:30 Я в Бийске 12+
06:45 Коммунальный рейд 16+
06:55 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
06:58 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Служебный канал 16+
07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:53 М/ф Гора самоцветов 0+
08:12 Погода 0+
08:14 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:18 Я в Бийске 12+
08:33 Коммунальный рейд 16+
08:43 Это вкусно! 12+
08:53 Координаты: Алтай 6+
08:58 Погода 0+
09:00 Будни 16+
09:20 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:24 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Темные лабиринты прошлого 4 серия 16+
10:41 Д/п Человек-праздник 12+
11:07 Х/ф Ожидания полковника Шалыгина 12+
12:31 М/ф Гора самоцветов 0+
12:45 Д/п Люди РФ 12+
13:12 Д/п Испытано на себе 16+
13:38 Х/ф Деньги для дочери 16+
15:15 Д/п Коммунальный патруль 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:54 Т/с Под большой медведицей 2 серия 16+
16:49 Д/п Заповедники России 12+
17:15 Погода 0+
17:16 Это вкусно! 12+
17:26 Я в Бийске 12+
17:41 Коммунальный рейд 16+
17:51 История в предметах 6+
17:58 Погода 0+
18:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
18:06 История в предметах 6+
18:21 Женский клуб 12+
18:31 Погода 0+
18:33 Удачная среда 12+
18:53 Координаты: Алтай 6+
18:58 Погода
19:00 Будни 16+
19:20 Звезды знают! 6+ Субтитры
19:24 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
19:28 Погода 0+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Интервью.»Сноска» 16+
20:08 Т/с Непридуманная жизнь 1 серия 16+
20:55 Д/п Один день в городе 12+
21:21 Д/п Своими руками. 12+
21:35 Д/п Без обмана 16+
22:15 Погода 0+
22:17 Игры узоров 12+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Интервью.»Сноска» 16+
23:08 Т/с Карамель 4 серия 16+
23:56 Археолекторий. Дмитрий Папин 16+
00:14 Д/п Коммунальный патруль 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Интервью.»Сноска» 16+
01:08 Х/ф Двойная жизнь 16+
02:56 Х/ф Ребро Адама 16+
04:13 Д/п Звезды фауны 12+
04:20 Д/п Кофе 12+
04:25 Д/п Вкусно 12+
04:32 Х/ф Одинокая женщина желает познакомиться 0+
ЧЕТВЕРГ
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 История в предметах 6+
06:21 Координаты Алтай 6+
06:25 Специальный репортаж 16+
06:30 Погода 0+
06:32 Удачная среда. 12+
06:52 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:56 Бийск – мой город 0+
06:58 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Специальный репортаж 16+
07:25 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:53 М/ф Гора самоцветов 0+
08:11 Погода 0+
08:13 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:17 Это вкусно! 12+
08:26 Удачная среда12+
08:46 История в предметах 6 +
08:54 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:58 Погода 0+
09:00 Будни 16+
09:20 Служебный канал 16+
09:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Непридуманная жизнь 1 серия 16+
10:38 Д/п Без обмана 16+
11:18 Д/п Вкусно 12+
11:26 Д/п Звезды фауны 12+
11:32 Д/п Своими руками 12+
11:39 Д/п Еда test 12+
11:52 Х/ф Итальянские фантазии Субтитры 12+
13:19 Х/ф Ребро Адама 16+
14:34 Д/п Последний день 12+
15:14 Интервью. «Сноска» 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Т/с Под большой медведицей 3 серия 16+
16:49 Д/п Большой скачок 12+
17:15 Погода 0+
17:17 Звезды знают! 6+ Субтитры
17:21 Я в Бийске 12+
17:36 Координаты: Алтай 6+
17:40 Удачная среда 12+
18:00 Погода 0+
18:02 Это вкусно! 12+
18:12 История в предметах 6+
18:20 Я в Бийске: А у Вас? 16+
18:25 Звезды знают! 6+ Субтитры
18:30 Погода 0+
18:32 Участок 112 16+
18:47 Женский клуб 12+
18:58 Погода 0+
19:00 Будни 16+
19:20 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
19:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
19:28 Погода 0+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Д/п Ближе к телу 16+
20:08 Т/с Непридуманная жизнь 2 серия 16+
20:55 Д/п Планета вкусов 12+
21:22 Д/п Испытано на себе 16+
21:48 Д/п Врачи 16+
22:14 Погода 0+
22:16 Это вкусно! 12+
22:26 Природа Алтая 0+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Д/п Ближе к телу 16+
23:08 Т/с Карамель 5 серия 16+
23:55 Д/п Еда test 12+
00:01 Д/п Наша марка 12+
00:14 Интервью. «Сноска» 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Д/п Ближе к телу 16+
01:08 Х/ф Ожидания полковника Шалыгина 12+
02:34 Х/ф Ваш репетитор 16+
04:02 Д/п Звезды фауны 12+
04:08 Д/п Кофе 12+
04:14 Д/п Вкусно 12+
04:21 Х/ф Деньги для дочери 16+
ПЯТНИЦА
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 История в предметах 6+
06:11 Деловой разговор 16+
06:26 Я в Бийске: А у Вас? 16+
06:30 Погода 0+
06:32 Участок 112 16+
06:47 Женский клуб 12+
06:57 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
07:25 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:53 М/ф Гора самоцветов 0+
08:11 Погода 0+
08:12 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:16 Женский клуб 12+
08:26 Игры узоров 12+
08:36 История в предметах 6+
08:43 Участок 112 16+
08:58 Погода
09:00 Будни 16+
09:20 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:24 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Непридуманная жизнь 2 серия 16+
10:39 Д/п Заповедники России 12+
11:05 Д/п Эксперименты 12+
11:32 Д/п Соня может 16+
11:56 Д/п Испытано на себе 16+
12:23 Х/ф Альманах Одиннадцать плюс 12+
13:57 Д/п Кофе 12+
14:03 Д/п Жена История любви 16+
15:14 Д/п Ближе к телу 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Т/с Под большой медведицей 4 серия 16+
16:48 Д/п Врачи 16+
17:14 Погода 0+
17:16 Звезды знают! 6+ Субтитры
17:20 Я в Бийске 12+
17:36 Удачная среда 12+
17:56 Природа Алтая 0 +
17:58 Погода 0+
18:00 Участок 112 16+
18:15 Женский клуб 12+
18:25 Погода 0+
18:35 Игры узоров 12+
18:45 Это вкусно! 12+
18:55 Я в Бийске: А у Вас? 16+
18:58 Погода 0+
19:00 Будни 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:25 Звезды знают! 6+ Субтитры
19:28 Погода 0+
19:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:52 Интервью.»Сноска» 16+
20:07 Т/с Непридуманная жизнь 3 серия 16+
20:54 Д/п Человек-праздник 12+
21:20 Евгений Петросян. Фильм-концерт 2018 12+
22:15 Погода 0+
22:17 Игры узоров! 12+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Интервью.»Сноска» 16+
23:08 Т/с Карамель 6 серия 16+
23:56 Д/п Кофе 12+
00:01 Д/п Наша марка 12+
00:15 Д/п Ближе к телу 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Интервью.»Сноска» 16+
01:08 Х/ф Отряд особого назначения 12+
02:24 Археолекторий. Алексей Тишкин 16+
02:48 Д/п Вкусно 12+
02:57 Х/ф Идеальный дворец Фердинанда Шеваля Субтитры 12+
04:42 Спектакль Праздник одиночества 16+
СУББОТА
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
06:10 История в предметах 6+
06:20 Координаты: Алтай 6+
06:24 Деловой разговор 16+
06:39 История в предметах 6+
06:50 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:54 Я в Бийске: А у Вас? 16+
06:58 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Коммунальный рейд 16+
07:30 Специальный репортаж 16+
07:34 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:38 Погода 0+
07:40 Из фондов Бийского телевидения 6+
08:06 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:08 Погода 0+
08:10 Служебный канал 16+
08:15 Я в Бийске 12+
08:45 Женский клуб 12+
08:54 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:58 Погода 0+
09:00 Будни 16+
09:30 Погода 0+
09:32 Д/ф Золотое седло Алтая 12+
09:48 Д/ф Марс рядом 12+
10.04 Погода 0+
10:06 Вне зоны 12+
10:45 Игры узоров 12+
10:55 Это вкусно!
11:03 Звезды знают! 6+ Субтитры
11:07 Погода 0+
11:02 Д/п Человек-праздник 12+
11:29 Д/п Звезды фауны 12+
11:35 Д/п Испытано на себе 16+
12:01 Д/п Люди РФ 12+
12:28 Д/п Наша марка 12+
12:41 Д/п Еда test 12+
12:52 Д/п Заповедники России 12+
13:20 Евгений Петросян. Фильм-концерт 2018 12+
14:14 Д/п Без обмана 16+
14:53 Т/с Степные дети 1 -2 серия 12+
16:44 Д/п Коммунальный патруль 16+
17:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+
17:37 Д/п Один день в городе 12+
18:04 Х/ф Ребро Адама 16+
19:20 Д/п Вкусно12+
19:27 Д/п Звезды фауны 12+
19:34 Д/п Большой скачок 12+
20:02 Т/с Когда зовет сердце 7 серия 16+
20:42 Д/п Жена История любви 16+
21:54 Д/п Последний день 12+
22:34 Д/п Наша марка 12+
22:48 Х/ф Ваш репетитор 16+
00:14 Д/п Коммунальный патруль 16+
00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+
01:07 Археолекторий 16+
01:31 Д/п Вкусно. 11 выпуск. 12+
01:42 Х/ф Один шанс из тысячи 12+
03:02 Х/ф Альманах Одиннадцать плюс 12+
04:36 Х/ф Итальянские фантазии Субтитры 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Из фондов Бийского телевидения 6+
06:30 Погода 0+
06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:36 История в предметах 6+
06:45 Участок 112 16+
07:00 Погода 0+
07:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:06 Игры узоров 12 +
07:16 Я в Бийске: А у Вас! 16+
07:19 Координаты: Алтай 6+
07:29 Удачная среда 12+
07:49 Я в Бийске: Есть мнение ! 16+
07:54 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:58 Погода 0+
10:00 Служебный канал 16+
10:05 Это вкусно! 12+
10:15 Женский клуб 12+
10:25 Специальный репортаж 16+
10:30 Погода 0+
10:32 Деловой разговор16+
10:47 Коммунальный рейд 16+
10:58 Погода 0+
11:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+
11:37 Д/п Большой скачок 12+
12:04 Д/п Наша марка 12+
12:22 Д/п Врачи 16+
12:49 Х/ф Одинокая женщина желает познакомиться 0+
14:17 Д/п Последний день 12+
14:55 Т/с Степные дети 3-4 серия 12+
16:49 Д/п Испытано на себе 16+
17:17 Д/п Человек-праздник 12+
17:44 Интервью. «Сноска» 16+
18:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+
18:37 Х/ф Ожидания полковника Шалыгина 12+
20:02 Т/с Когда зовет сердце 8 серия 16+
20:42 Д/п Эксперименты 12+
21:10 Х/ф Жмот 16+
22:42 Х/ф Альманах Одиннадцать плюс 12+
00:15 Интервью. «Сноска» 16+
00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+
01:07 Т/с Тайны дворцовых переворотов 1 2 серия 12+
04:01 Концерт Жара в Вегасе 151 12+