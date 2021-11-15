Бийск: Программа передач Бийского телевидения 15-21 ноября

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ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

06:12 Удачная среда 12+

06:30 Погода 0+

06:31 Деловой разговор 16+

06:46 Участок 112 16+

07:01 Женский клуб 12+

07:11 Это вкусно! 12+

07:21 Я в Бийске: А у Вас? 16+

07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:52 М/ф Дедушка и внучек 0+

08:10 Погода 0+

08:12 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:16 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

08:20 Координаты: Алтай 6+

08:28 Погода 0+

08:30 Это вкусно! 12+

08:40 Коммунальный рейд 16+

08:50 Погода 0+

08:52 История в предметах 6+

08:57 Я в Бийске 12+

09:12 Женский клуб 12+

09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:26 Бийск-ретро 6+

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Эшелон 4 серия 12+

10:36 Д/п Бактерии 12+

11:03 Х/ф Я Сэм Субтитры 16+

13:13 Т/с Когда зовет сердце 1-2 серия 16+

14:39 Д/п Люди РФ 12+

15:06 Культурный марафон. «Любитель музыки» 12+

15:14 Интервью. «Сноска» 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Д/п Заповедники России 12+

16:28 Т/с Примадонна 14 серия 12+

17:15 Погода 0+

17:17 Звезды знают! Субтитры 6+

17:21 Это вкусно! 12+

17:31 Координаты: Алтай 6+

17:36 Женский клуб 12+

17:46 Я в Бийске 12+

18:00 Погода 0+

18:02 Коммунальный рейд 12+

18:12 Я в Бийске 12+

18:27 Я в Бийске: А у Вас?

18:30 Погода 0+

18:32 Звезды знают! Субтитры 6+

18:36 История в предметах 6+

18:22 Деловой разговор 16+

18:58 Погода 0+

19:00 Информационная программа Будни 16+

19:20 Звезды знают! Субтитры 6+

19:24 Я в Бийске: А у Вас?

19:28 Погода 0+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:52 Т/с Эшелон 5 серия 12+

20:37 Д/п Один день в городе 12+

21:03 Д/п Испытано на себе 16+

21:28 Т/с Мой генерал 8 серия 16+

22.14 Погода 0+

22:16 История в предметах 6 +

22:21 Звезды знают! Субтитры 6+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Д/п Врачи 16+

23:19 Д/п Вкусно12+

23:26 Д/п Звезды фауны 12+

23:36 Д/п Полководцы Победы 16+

00:14 Интервью. «Сноска» 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Т/с Странствия и невероятные приключения одной любви 1-2 серия 12+

02:42 Д/п Полководцы Победы 16+

03:22 Т/с Мой генерал 8 серия 16+

04:09 Х/ф Барышня-крестьянка 0+

ВТОРНИК

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Удачная среда 12+

06:26 Я в Бийске: А у Вас? 16+

06:30 Погода 0+

06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:36 Я в Бийске: Есть мнение 16+

06:40 История в предметах 6+

06:45 Деловой разговор 16+

07:00 Будни 16+

07:20 Специальный репортаж 16+

07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:54 М/ф Мойдодыр 0+

08:10 Погода 0+

08:12 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:16 Это вкусно! 16+

08:26 Я в Бийске 12+

08:41 Координаты: Алтай 6+

08:45 История в предметах 6+

08:55 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:00 Погода 0+

09:02 Будни 16+

09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:26 Природа Алтая 6+

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Эшелон 5 серия 12+

10:37 Д/п Звезды фауны 12+

10:43 Д/п Своими руками 12+

10:52 Д/п Кофе 12+

10:58 Д/в Время 12+

11:24 Д/п Вкусно 12+

11:33 Х/ф В кольце времени 16+

12:53 Д/п Вкусно 12+

13:00 Д/п Звезды фауны 12+

13:10 Д/п Наша марка 12+

13:23 Х/ф Голливудский финал Субтитры 16+

15:15 Д/п Ближе к телу 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Д/п Планета вкусов 12+

16:29 Т/с Примадонна 15 серия 12+

17:15 Погода 0+

17:17 Звезды знают! 6+Субтитры

17:21 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

17:25 Удачная среда 12+

17:45 Деловой разговор 16+

18:00 Погода 0+

18:02 Звезды знают! 6+Субтитры

18:06 Деловой разговор 16+

18:21 Погода 0+

18:23 Это вкусно! 12+

18:33 Я в Бийске 12+

18:48 Коммунальный рейд 16+

18:58 Погода 0+

19:00 Будни 16+

19:20 Служебный канал 16+

19:24 Звезды знают! 6+Субтитры

19:27 Погода 0+

19:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Д/п Коммунальный патруль 16+

20:08 Т/с Эшелон 6 серия 12+

20:52 Д/п Бактерии 12+

21:22 Т/с Единственный мой грех 1 серия 16+

22:14 Погода 0+

22:16 Коммунальный рейд 16+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Д/п Коммунальный патруль 16+

23:08 Д/п Полководцы Победы 16+

23:48 Д/п Люди РФ 12+

00:14 Д/п Ближе к телу 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:52 Д/п Коммунальный патруль 16+

01:07 Т/с Странствия и невероятные приключения одной любви 3-4 серия 12+

02:56 Х/ф Ночной визит 0+

04:03 Интервью. «Честное слово» 16+

04:37 Культурный марафон. Иван Ильющенко 12+

04:46 Х/ф Третий не лишний 16+

СРЕДА

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+

06:06 Специальный репортаж 16+

06:11 Игры узоров 12+

06:21 История в предметах 6+

06:27 Погода 0+

06:30 Я в Бийске 12+

06:45 Коммунальный рейд 16+

06:55 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

06:58 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Служебный канал 16+

07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:55 Д/п Звезды фауны 12+

08:05 М/ф Паровозик Тишка Снова в путь 0+

08:10 Погода 0+

08:12 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:16 Я в Бийске 12+

08:31 Коммунальный рейд 16+

08:41 Это вкусно! 12+

08:51 Координаты: Алтай 6+

08:58 Погода 0+

09:00 Будни 16+

09:20 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:24 Бийск-ретро 6+

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Эшелон 6 серия 12+

10:36 Д/п Один день в городе 12+

11:02 Х/ф Ночной визит 0+

12:08 Х/ф Барышня-крестьянка 0+

13:57 Д/п Испытано на себе 16+

14:22 Т/с Единственный мой грех 1 серия 16+

15:14 Д/п Коммунальный патруль 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Д/п Врачи 16+

16:19 Д/п Звезды фауны 12+

16:29 Т/с Примадонна 16 серия 12+

17:15 Погода 0+

17:17 Это вкусно! 12+

17:26 Я в Бийске 12+

17:41 Коммунальный рейд 16+

17:51 История в предметах 6+

17:58 Погода 0+

18:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

18:06 История в предметах 6+

18:21 Женский клуб 12+

18:31 Погода 0+

18:33 Удачная среда 12+

18:53 Координаты: Алтай 6+

18:58 Погода

19:00 Будни 16+

19:20 Звезды знают! 6+ Субтитры

19:24 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

19:28 Погода 0+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Интервью.»Сноска» 16+

20:08 Т/с Эшелон 7 серия 12+

20:52 Д/в Время 12+

21:23 Т/с Единственный мой грех 2 серия 16+

22:14 Погода 0+

22:16 Игры узоров 12+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Интервью.»Сноска» 16+

23:08 Д/п Большой скачок 12+

23:36 Д/п Планета собак 12+

00:02 Д/п Кофе 12+

00:07 Д/п Своими руками 12+

00:14 Д/п Коммунальный патруль 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Интервью.»Сноска» 16+

01:08 Х/ф Я Сэм Субтитры 16+

03:20 Д/п Люди РФ 12+

03:47 Культурный марафон. «Принцесса плюшек» 12+

03:54 Х/ф Счастливый Лазарь 16+

ЧЕТВЕРГ

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 История в предметах 6+

06:21 Координаты Алтай 6+

06:25 Специальный репортаж 16+

06:30 Погода 0+

06:32 Удачная среда. 12+

06:52 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:56 Бийск –мой город 0+

06:58 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Специальный репортаж 16+

07:25 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:59 М/ф Паровозик Тишка Снова в путь 0+

08:10 Погода 0+

08:12 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:16 Это вкусно! 12+

08:26 Удачная среда12+

08:46 История в предметах 6 +

08:54 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:58 Погода 0+

09:00 Будни 16+

09:20 Служебный канал 16+

09:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Эшелон 7 серия 12+

10:36 Д/п Большой скачок 12+

11:02 Д/п Жена История любви 16+

12:14 Х/ф Работодатель 16+

13:42 Д/п Последний день 12+

14:23 Т/с Единственный мой грех 2 серия 16+

15:14 Интервью. «Сноска» 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Д/п Один день в городе 12+

16:23 Т/с Подруга банкира 1 серия 16+

17:15 Погода 0+

17:17 Звезды знают! 6+ Субтитры

17:21 Я в Бийске 12+

17:36 Координаты: Алтай 6+

17:40 Удачная среда 12+

18:00 Погода 0+

18:02 Это вкусно! 12+

18:12 История в предметах 6+

18:20 Я в Бийске: А у Вас? 16+

18:25 Звезды знают! 6+ Субтитры

18:30 Погода 0+

18:32 Участок 112 16+

18:47 Женский клуб 12+

18:58 Погода 0+

19:00 Будни 16+

19:20 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

19:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

19:28 Погода 0+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Д/п Ближе к телу 16+

20:08 Т/с Эшелон 8 серия 12+

20:53 Д/п Планета вкусов 12+

21:21 Т/с Единственный мой грех 3 серия 16+

22:14 Погода 0+

22:16 Это вкусно! 12+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Д/п Ближе к телу 16+

23:08 Д/п Галапагосы: На краю земли 12+

00:01 Д/п Наша марка 12+

00:14 Интервью. «Сноска» 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Д/п Ближе к телу 16+

01:08 Д/п Полководцы Победы 16+

01:48 Археолекторий. Алексей Тишкин. Часть 3 16+

02:00 Х/ф Подземелье ведьм 0+

03:24 Д/п Непобедимая и легендарная 16+

04:05 Х/ф Голливудский финал Субтитры 16+

ПЯТНИЦА

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 История в предметах 6+

06:11 Деловой разговор 16+

06:26 Я в Бийске: А у Вас? 16+

06:30 Погода 0+

06:32 Участок 112 16+

06:47 Женский клуб 12+

06:57 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

07:25 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:54 М/ф Паровозик Тишка Снова в путь 0+

08:10 Погода 0+

08:12 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:16 Женский клуб 12+

08:26 Игры узоров 12+

08:36 История в предметах 6+

08:43 Участок 112 16+

08:58 Погода

09:00 Будни 16+

09:20 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:24 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Эшелон 8 серия 12+

10:36 Д/п Планета вкусов 12+

11:03 Х/ф Счастливый Лазарь 16+

13:09 Х/ф Рудольф Нуриев. Рудик 12+

14:02 Д/п Своими руками 12+

14:14 Культурный марафон. «Просыпаемся мы» 12+

14:21 Т/с Единственный мой грех 3 серия 16+

15:14 Д/п Ближе к телу 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Д/п Эксперименты 12+

16:23 Т/с Подруга банкира 2 серия 16+

17:15 Погода 0+

17:17 Звезды знают! 6+ Субтитры

17:21 Я в Бийске 12+

17:36 Удачная среда 12+

17:56 Природа Алтая 0 +

17:58 Погода 0+

18:00 Участок 112 16+

18:15 Женский клуб 12+

18:25 Погода 0+

18:35 Игры узоров 12+

18:45 Это вкусно! 12+

18:55 Я в Бийске: А у Вас? 16+

18:58 Погода 0+

19:00 Будни 16+

19:20 Специальный репортаж 16+

19:27 Погода 0+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Интервью.»Сноска» 16+

20:08 Т/с Сезон любви 1 серия 12+

21:02 Д/п Звезды фауны 12+

21:13 Д/п Кофе 12+

21:22 Т/с Единственный мой грех 4 серия 16+

22:14 Погода 0+

22:16 Игры узоров! 12+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Интервью.»Сноска» 16+

23:08 Д/п Врачи 16+

23:36 Д/п Непобедимая и легендарная 16+

00:14 Д/п Ближе к телу 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Интервью.»Сноска» 16+

01:08 Х/ф Все включено: Каникулы в Греции 12+

02:47 Д/п Своими руками 12+

02:59 Д/п Еда test 12+

03:06 Х/ф В России идет снег 16+

04:38 Х/ф В кольце времени 16+

СУББОТА

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

06:10 История в предметах 6+

06:20 Координаты: Алтай 6+

06:24 Деловой разговор 16+

06:39 История в предметах 6+

06:50 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:54 Я в Бийске: А у Вас? 16+

06:58 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Коммунальный рейд 16+

07:30 Специальный репортаж 16+

07:34 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:38 Погода 0+

07:40 Из фондов Бийского телевидения 6+

08:06 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:08 Погода 0+

08:10 Городской телевизионный фестиваль «Поющий город»: ретроспектива 12+

08:54 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:58 Погода 0+

09:00 Будни 16+

09:30 Погода 0+

09:32 Я в Бийске 12+

10.02 Погода 0+

10:04 Бийская оборонка 16+

10:25 История в предметах 6+

10:35 Женский клуб 12+

10:45 Игры узоров 12+

10:55 Это вкусно!

11:05 Я в Бийске: А у Вас? 16+

11:09 Артем в городе 16+

11:13 Звезды знают! 6+ Субтитры

11:17 Погода 0+

11:19 Д/п Своими руками. 12+

11:36 Д/п Звезды фауны 12+

11:43 Д/п Вкусно 12+

11:52 Д/п Планета собак 12+

12:19 Х/ф Голливудский финал Субтитры 16+

14:08 Культурный марафон «Ради любви к искусству» 12+

14:19 Д/п Заповедники России 12+

14:45 Т/с Исчезнувшие 1-2 серия 16+

16:30 Культурный марафон. «Шерлок Холмс» 12+

16:36 Д/п Вкусно 12+

16:45 Д/п Коммунальный патруль 16+

17:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+

17:37 Д/п Непобедимая и легендарная 16+

18:17 Д/п Врачи 16+

18:43 Д/п Жена История любви 16+

19:55 Т/с Когда зовет сердце 3 серия 16+

20:37 Х/ф Рудольф Нуриев. Рудик 12+

21:31 Х/ф Счастливый Лазарь 16+

23:40 Д/п Своими руками12+

23:48 Д/п Испытано на себе 16+

00:14 Д/п Коммунальный патруль 16+

00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+

01:07 Т/с Подруга банкира 1-3 серия 16+

03:43 Д/п Непобедимая и легендарная 16+

04:26 Х/ф Материнский инстинкт 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Из фондов Бийского телевидения 6+

06:30 Погода 0+

06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:36 История в предметах 6+

06:45 Участок 112 16+

07:00 Погода 0+

07:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:06 Игры узоров 12 +

07:16 Я в Бийске: А у Вас! 16+

07:19 Координаты: Алтай 6+

07:29 Удачная среда 12+

07:49 Я в Бийске: Есть мнение ! 16+

07:54 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:58 Погода 0+

10:00 Служебный канал 16+

10:05 Это вкусно! 12+

10:15 Женский клуб 12+

10:25 Специальный репортаж 16+

10:30 Погода 0+

10:32 Деловой разговор16+

10:47 Коммунальный рейд 16+

10:58 Погода 0+

11:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+

11:37 Д/п Последний день 12+

12:17 Х/ф Все включено: Каникулы в Греции 12+

13:53 Д/п Испытано на себе 16+

14:21 Д/п Вкусно 12+

14:27 Д/п Звезды фауны 12+

14:34 Д/п Кофе 12+

14:42 Культурный марафон. «Принцесса плюшек» 12+

14:49 Т/с Исчезнувшие 3-4 серия 16+

16:22 Х/ф Подземелье ведьм 0+

17:45 Интервью. «Сноска» 16+

18:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+

18:37 Х/ф В России идет снег 16+

20:08 Т/с Когда зовет сердце 4 серия 16+

20:49 Х/ф Я Сэм Субтитры 16+

22:59 Концерт Жара в Вегасе 144 12+

00:19 Интервью. «Сноска» 16+

00:34 Неделя с ТОЛКОМ 16+

01:10 Т/с Подруга банкира 4-5 серия 16+

02:54 Д/п Планета собак 12+

03:21 Т/с Единственный мой грех 1 серия 16+

04:13 Х/ф Рудольф Нуриев. Рудик 12+

05:07 Т/с Сезон любви 1 серия 12+

Бийский рабочий