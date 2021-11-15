Бийск: Программа передач Бийского телевидения 15-21 ноября
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ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
06:12 Удачная среда 12+
06:30 Погода 0+
06:31 Деловой разговор 16+
06:46 Участок 112 16+
07:01 Женский клуб 12+
07:11 Это вкусно! 12+
07:21 Я в Бийске: А у Вас? 16+
07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:52 М/ф Дедушка и внучек 0+
08:10 Погода 0+
08:12 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:16 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
08:20 Координаты: Алтай 6+
08:28 Погода 0+
08:30 Это вкусно! 12+
08:40 Коммунальный рейд 16+
08:50 Погода 0+
08:52 История в предметах 6+
08:57 Я в Бийске 12+
09:12 Женский клуб 12+
09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:26 Бийск-ретро 6+
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Эшелон 4 серия 12+
10:36 Д/п Бактерии 12+
11:03 Х/ф Я Сэм Субтитры 16+
13:13 Т/с Когда зовет сердце 1-2 серия 16+
14:39 Д/п Люди РФ 12+
15:06 Культурный марафон. «Любитель музыки» 12+
15:14 Интервью. «Сноска» 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Д/п Заповедники России 12+
16:28 Т/с Примадонна 14 серия 12+
17:15 Погода 0+
17:17 Звезды знают! Субтитры 6+
17:21 Это вкусно! 12+
17:31 Координаты: Алтай 6+
17:36 Женский клуб 12+
17:46 Я в Бийске 12+
18:00 Погода 0+
18:02 Коммунальный рейд 12+
18:12 Я в Бийске 12+
18:27 Я в Бийске: А у Вас?
18:30 Погода 0+
18:32 Звезды знают! Субтитры 6+
18:36 История в предметах 6+
18:22 Деловой разговор 16+
18:58 Погода 0+
19:00 Информационная программа Будни 16+
19:20 Звезды знают! Субтитры 6+
19:24 Я в Бийске: А у Вас?
19:28 Погода 0+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:52 Т/с Эшелон 5 серия 12+
20:37 Д/п Один день в городе 12+
21:03 Д/п Испытано на себе 16+
21:28 Т/с Мой генерал 8 серия 16+
22.14 Погода 0+
22:16 История в предметах 6 +
22:21 Звезды знают! Субтитры 6+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Д/п Врачи 16+
23:19 Д/п Вкусно12+
23:26 Д/п Звезды фауны 12+
23:36 Д/п Полководцы Победы 16+
00:14 Интервью. «Сноска» 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Т/с Странствия и невероятные приключения одной любви 1-2 серия 12+
02:42 Д/п Полководцы Победы 16+
03:22 Т/с Мой генерал 8 серия 16+
04:09 Х/ф Барышня-крестьянка 0+
ВТОРНИК
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Удачная среда 12+
06:26 Я в Бийске: А у Вас? 16+
06:30 Погода 0+
06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:36 Я в Бийске: Есть мнение 16+
06:40 История в предметах 6+
06:45 Деловой разговор 16+
07:00 Будни 16+
07:20 Специальный репортаж 16+
07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:54 М/ф Мойдодыр 0+
08:10 Погода 0+
08:12 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:16 Это вкусно! 16+
08:26 Я в Бийске 12+
08:41 Координаты: Алтай 6+
08:45 История в предметах 6+
08:55 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:00 Погода 0+
09:02 Будни 16+
09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:26 Природа Алтая 6+
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Эшелон 5 серия 12+
10:37 Д/п Звезды фауны 12+
10:43 Д/п Своими руками 12+
10:52 Д/п Кофе 12+
10:58 Д/в Время 12+
11:24 Д/п Вкусно 12+
11:33 Х/ф В кольце времени 16+
12:53 Д/п Вкусно 12+
13:00 Д/п Звезды фауны 12+
13:10 Д/п Наша марка 12+
13:23 Х/ф Голливудский финал Субтитры 16+
15:15 Д/п Ближе к телу 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Д/п Планета вкусов 12+
16:29 Т/с Примадонна 15 серия 12+
17:15 Погода 0+
17:17 Звезды знают! 6+Субтитры
17:21 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
17:25 Удачная среда 12+
17:45 Деловой разговор 16+
18:00 Погода 0+
18:02 Звезды знают! 6+Субтитры
18:06 Деловой разговор 16+
18:21 Погода 0+
18:23 Это вкусно! 12+
18:33 Я в Бийске 12+
18:48 Коммунальный рейд 16+
18:58 Погода 0+
19:00 Будни 16+
19:20 Служебный канал 16+
19:24 Звезды знают! 6+Субтитры
19:27 Погода 0+
19:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Д/п Коммунальный патруль 16+
20:08 Т/с Эшелон 6 серия 12+
20:52 Д/п Бактерии 12+
21:22 Т/с Единственный мой грех 1 серия 16+
22:14 Погода 0+
22:16 Коммунальный рейд 16+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Д/п Коммунальный патруль 16+
23:08 Д/п Полководцы Победы 16+
23:48 Д/п Люди РФ 12+
00:14 Д/п Ближе к телу 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:52 Д/п Коммунальный патруль 16+
01:07 Т/с Странствия и невероятные приключения одной любви 3-4 серия 12+
02:56 Х/ф Ночной визит 0+
04:03 Интервью. «Честное слово» 16+
04:37 Культурный марафон. Иван Ильющенко 12+
04:46 Х/ф Третий не лишний 16+
СРЕДА
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+
06:06 Специальный репортаж 16+
06:11 Игры узоров 12+
06:21 История в предметах 6+
06:27 Погода 0+
06:30 Я в Бийске 12+
06:45 Коммунальный рейд 16+
06:55 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
06:58 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Служебный канал 16+
07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:55 Д/п Звезды фауны 12+
08:05 М/ф Паровозик Тишка Снова в путь 0+
08:10 Погода 0+
08:12 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:16 Я в Бийске 12+
08:31 Коммунальный рейд 16+
08:41 Это вкусно! 12+
08:51 Координаты: Алтай 6+
08:58 Погода 0+
09:00 Будни 16+
09:20 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:24 Бийск-ретро 6+
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Эшелон 6 серия 12+
10:36 Д/п Один день в городе 12+
11:02 Х/ф Ночной визит 0+
12:08 Х/ф Барышня-крестьянка 0+
13:57 Д/п Испытано на себе 16+
14:22 Т/с Единственный мой грех 1 серия 16+
15:14 Д/п Коммунальный патруль 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Д/п Врачи 16+
16:19 Д/п Звезды фауны 12+
16:29 Т/с Примадонна 16 серия 12+
17:15 Погода 0+
17:17 Это вкусно! 12+
17:26 Я в Бийске 12+
17:41 Коммунальный рейд 16+
17:51 История в предметах 6+
17:58 Погода 0+
18:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
18:06 История в предметах 6+
18:21 Женский клуб 12+
18:31 Погода 0+
18:33 Удачная среда 12+
18:53 Координаты: Алтай 6+
18:58 Погода
19:00 Будни 16+
19:20 Звезды знают! 6+ Субтитры
19:24 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
19:28 Погода 0+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Интервью.»Сноска» 16+
20:08 Т/с Эшелон 7 серия 12+
20:52 Д/в Время 12+
21:23 Т/с Единственный мой грех 2 серия 16+
22:14 Погода 0+
22:16 Игры узоров 12+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Интервью.»Сноска» 16+
23:08 Д/п Большой скачок 12+
23:36 Д/п Планета собак 12+
00:02 Д/п Кофе 12+
00:07 Д/п Своими руками 12+
00:14 Д/п Коммунальный патруль 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Интервью.»Сноска» 16+
01:08 Х/ф Я Сэм Субтитры 16+
03:20 Д/п Люди РФ 12+
03:47 Культурный марафон. «Принцесса плюшек» 12+
03:54 Х/ф Счастливый Лазарь 16+
ЧЕТВЕРГ
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 История в предметах 6+
06:21 Координаты Алтай 6+
06:25 Специальный репортаж 16+
06:30 Погода 0+
06:32 Удачная среда. 12+
06:52 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:56 Бийск –мой город 0+
06:58 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Специальный репортаж 16+
07:25 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:59 М/ф Паровозик Тишка Снова в путь 0+
08:10 Погода 0+
08:12 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:16 Это вкусно! 12+
08:26 Удачная среда12+
08:46 История в предметах 6 +
08:54 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:58 Погода 0+
09:00 Будни 16+
09:20 Служебный канал 16+
09:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Эшелон 7 серия 12+
10:36 Д/п Большой скачок 12+
11:02 Д/п Жена История любви 16+
12:14 Х/ф Работодатель 16+
13:42 Д/п Последний день 12+
14:23 Т/с Единственный мой грех 2 серия 16+
15:14 Интервью. «Сноска» 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Д/п Один день в городе 12+
16:23 Т/с Подруга банкира 1 серия 16+
17:15 Погода 0+
17:17 Звезды знают! 6+ Субтитры
17:21 Я в Бийске 12+
17:36 Координаты: Алтай 6+
17:40 Удачная среда 12+
18:00 Погода 0+
18:02 Это вкусно! 12+
18:12 История в предметах 6+
18:20 Я в Бийске: А у Вас? 16+
18:25 Звезды знают! 6+ Субтитры
18:30 Погода 0+
18:32 Участок 112 16+
18:47 Женский клуб 12+
18:58 Погода 0+
19:00 Будни 16+
19:20 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
19:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
19:28 Погода 0+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Д/п Ближе к телу 16+
20:08 Т/с Эшелон 8 серия 12+
20:53 Д/п Планета вкусов 12+
21:21 Т/с Единственный мой грех 3 серия 16+
22:14 Погода 0+
22:16 Это вкусно! 12+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Д/п Ближе к телу 16+
23:08 Д/п Галапагосы: На краю земли 12+
00:01 Д/п Наша марка 12+
00:14 Интервью. «Сноска» 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Д/п Ближе к телу 16+
01:08 Д/п Полководцы Победы 16+
01:48 Археолекторий. Алексей Тишкин. Часть 3 16+
02:00 Х/ф Подземелье ведьм 0+
03:24 Д/п Непобедимая и легендарная 16+
04:05 Х/ф Голливудский финал Субтитры 16+
ПЯТНИЦА
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 История в предметах 6+
06:11 Деловой разговор 16+
06:26 Я в Бийске: А у Вас? 16+
06:30 Погода 0+
06:32 Участок 112 16+
06:47 Женский клуб 12+
06:57 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
07:25 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:54 М/ф Паровозик Тишка Снова в путь 0+
08:10 Погода 0+
08:12 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:16 Женский клуб 12+
08:26 Игры узоров 12+
08:36 История в предметах 6+
08:43 Участок 112 16+
08:58 Погода
09:00 Будни 16+
09:20 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:24 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Эшелон 8 серия 12+
10:36 Д/п Планета вкусов 12+
11:03 Х/ф Счастливый Лазарь 16+
13:09 Х/ф Рудольф Нуриев. Рудик 12+
14:02 Д/п Своими руками 12+
14:14 Культурный марафон. «Просыпаемся мы» 12+
14:21 Т/с Единственный мой грех 3 серия 16+
15:14 Д/п Ближе к телу 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Д/п Эксперименты 12+
16:23 Т/с Подруга банкира 2 серия 16+
17:15 Погода 0+
17:17 Звезды знают! 6+ Субтитры
17:21 Я в Бийске 12+
17:36 Удачная среда 12+
17:56 Природа Алтая 0 +
17:58 Погода 0+
18:00 Участок 112 16+
18:15 Женский клуб 12+
18:25 Погода 0+
18:35 Игры узоров 12+
18:45 Это вкусно! 12+
18:55 Я в Бийске: А у Вас? 16+
18:58 Погода 0+
19:00 Будни 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:27 Погода 0+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Интервью.»Сноска» 16+
20:08 Т/с Сезон любви 1 серия 12+
21:02 Д/п Звезды фауны 12+
21:13 Д/п Кофе 12+
21:22 Т/с Единственный мой грех 4 серия 16+
22:14 Погода 0+
22:16 Игры узоров! 12+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Интервью.»Сноска» 16+
23:08 Д/п Врачи 16+
23:36 Д/п Непобедимая и легендарная 16+
00:14 Д/п Ближе к телу 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Интервью.»Сноска» 16+
01:08 Х/ф Все включено: Каникулы в Греции 12+
02:47 Д/п Своими руками 12+
02:59 Д/п Еда test 12+
03:06 Х/ф В России идет снег 16+
04:38 Х/ф В кольце времени 16+
СУББОТА
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
06:10 История в предметах 6+
06:20 Координаты: Алтай 6+
06:24 Деловой разговор 16+
06:39 История в предметах 6+
06:50 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:54 Я в Бийске: А у Вас? 16+
06:58 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Коммунальный рейд 16+
07:30 Специальный репортаж 16+
07:34 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:38 Погода 0+
07:40 Из фондов Бийского телевидения 6+
08:06 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:08 Погода 0+
08:10 Городской телевизионный фестиваль «Поющий город»: ретроспектива 12+
08:54 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:58 Погода 0+
09:00 Будни 16+
09:30 Погода 0+
09:32 Я в Бийске 12+
10.02 Погода 0+
10:04 Бийская оборонка 16+
10:25 История в предметах 6+
10:35 Женский клуб 12+
10:45 Игры узоров 12+
10:55 Это вкусно!
11:05 Я в Бийске: А у Вас? 16+
11:09 Артем в городе 16+
11:13 Звезды знают! 6+ Субтитры
11:17 Погода 0+
11:19 Д/п Своими руками. 12+
11:36 Д/п Звезды фауны 12+
11:43 Д/п Вкусно 12+
11:52 Д/п Планета собак 12+
12:19 Х/ф Голливудский финал Субтитры 16+
14:08 Культурный марафон «Ради любви к искусству» 12+
14:19 Д/п Заповедники России 12+
14:45 Т/с Исчезнувшие 1-2 серия 16+
16:30 Культурный марафон. «Шерлок Холмс» 12+
16:36 Д/п Вкусно 12+
16:45 Д/п Коммунальный патруль 16+
17:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+
17:37 Д/п Непобедимая и легендарная 16+
18:17 Д/п Врачи 16+
18:43 Д/п Жена История любви 16+
19:55 Т/с Когда зовет сердце 3 серия 16+
20:37 Х/ф Рудольф Нуриев. Рудик 12+
21:31 Х/ф Счастливый Лазарь 16+
23:40 Д/п Своими руками12+
23:48 Д/п Испытано на себе 16+
00:14 Д/п Коммунальный патруль 16+
00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+
01:07 Т/с Подруга банкира 1-3 серия 16+
03:43 Д/п Непобедимая и легендарная 16+
04:26 Х/ф Материнский инстинкт 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Из фондов Бийского телевидения 6+
06:30 Погода 0+
06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:36 История в предметах 6+
06:45 Участок 112 16+
07:00 Погода 0+
07:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:06 Игры узоров 12 +
07:16 Я в Бийске: А у Вас! 16+
07:19 Координаты: Алтай 6+
07:29 Удачная среда 12+
07:49 Я в Бийске: Есть мнение ! 16+
07:54 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:58 Погода 0+
10:00 Служебный канал 16+
10:05 Это вкусно! 12+
10:15 Женский клуб 12+
10:25 Специальный репортаж 16+
10:30 Погода 0+
10:32 Деловой разговор16+
10:47 Коммунальный рейд 16+
10:58 Погода 0+
11:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+
11:37 Д/п Последний день 12+
12:17 Х/ф Все включено: Каникулы в Греции 12+
13:53 Д/п Испытано на себе 16+
14:21 Д/п Вкусно 12+
14:27 Д/п Звезды фауны 12+
14:34 Д/п Кофе 12+
14:42 Культурный марафон. «Принцесса плюшек» 12+
14:49 Т/с Исчезнувшие 3-4 серия 16+
16:22 Х/ф Подземелье ведьм 0+
17:45 Интервью. «Сноска» 16+
18:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+
18:37 Х/ф В России идет снег 16+
20:08 Т/с Когда зовет сердце 4 серия 16+
20:49 Х/ф Я Сэм Субтитры 16+
22:59 Концерт Жара в Вегасе 144 12+
00:19 Интервью. «Сноска» 16+
00:34 Неделя с ТОЛКОМ 16+
01:10 Т/с Подруга банкира 4-5 серия 16+
02:54 Д/п Планета собак 12+
03:21 Т/с Единственный мой грех 1 серия 16+
04:13 Х/ф Рудольф Нуриев. Рудик 12+
05:07 Т/с Сезон любви 1 серия 12+