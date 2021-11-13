Бийск: Просто ахнули: в ноябре бийчане увидели в квитанциях за тепло огромные суммы

1

Почему вышедшие из строя общедомовые счетчики тепла дорого обходятся своим владельцам

В ноябре жители Бийска получили квитанции от СГК по итогам первого месяца отопительного сезона. Большинство горожан увидели в платежках ожидаемые цифры, но некоторые были неприятно удивлены начислениями за тепло, сопоставимыми с суммами за самые сильные морозы прошлого года. Разбираемся, в чем причина.

— Зашла в приложение СГК, увидела, что за отопление насчитали 4500 рублей – и это за октябрь и за 10 дней в сентябре? Ну пусть 2500 за октябрь, квартира площадью 58 кв. метров. И это еще не было морозов! Но как за 10 дней сентября считали? А сколько тогда будут насчитывать дальше, когда зима придет? – такие сообщение стали появляться в бийских соцсетях.

При адресном рассмотрении обращений бийчан, которые пожаловались на большие начисления, выяснилось, что они проживают в домах с общедомовыми приборами учета (ОДПУ) тепловой энергии, у которых истек срок государственной поверки или были выявлены технические неисправности, пояснили в пресс-службе СГК Бийск.

Проверяйте счетчики!

Когда счетчики работали корректно и действовала госповерка, начисления за отопление для жителей таких домов проводились по факту потребления: сколько счетчик показывал, столько и нужно было заплатить согласно действующему тарифу. В летнее время начисление за тепло не производилось вообще.

С начала отопительного сезона начисление платы за теплоснабжение (индивидуальное потребление, а также плата за отопление и горячую воду для содержания мест общего пользования) в многоквартирных домах с вышедшим из строя счетчиком тепловой энергии проводится по среднему значению показаний прибора учета за 6 месяцев предыдущего отопительного сезона.

Если период работы прибора учета составил менее полугода, то расчет ведется исходя из среднего потребления в течение 3 месяцев отопительного периода (п. 59 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354).

Эту ситуацию нельзя путать с тем, когда дом вообще не оборудован прибором учета. Там жильцы платят за тепло весь год по нормативу.

Для каждого типа многоквартирных домов в разных городах он разработан и утвержден индивидуально.

Например, для панельной пятиэтажки старше пяти лет в Бийске он ежемесячно составляет 0,0194 Гкал/м2. Владелец стандартной «трешки» площадью 58 м2 в таком доме платит за отопление 1985,4 рубля каждый месяц, включая межотопительный период. Проверка счетчиков, Показания счетчиков Фото: Екатерина Егорова, «Бийский рабочий».

Так, на 1 ноября в Бийске из 1536 жилых домов, получающих тепло и горячую воду от предприятий СГК, 1033 дома оборудованы общедомовыми счетчиками тепловой энергии. В 131 доме эти приборы признаны технически неисправными или не прошли госповерку.

Это значит, что примерно 8,5% от общего числа потребителей услуг СГК в городе получили начисление за октябрь 2021 года, равное расчету за среднемесячное потребление тепловой энергии в прошлый отопительный период.

Потому владелец все той же трехкомнатной квартиры, только с выведенным из эксплуатации ОДПУ, заплатит за октябрь 2021 года примерно 3600 рублей.

Пока приборы учета в этом 131 доме не пройдут госповерку или не вернутся с ремонта (в обоих случаях это должен подтвердить акт ввода в эксплуатацию, подписанный специалистами теплосбытового подразделения СГК), начисления за последующие расчетные месяцы — ноябрь и декабрь — также будут производиться по среднему потреблению за прошлый отопительный сезон.

Кто должен следить за состоянием общедомовых счетчиков

Общедомовые приборы учета тепловой энергии, так же, как и места общего пользования в многоквартирном доме (лестничные пролеты, подвальные помещения и т. п.), являются совместной собственностью жильцов. Поэтому ответственность за своевременную поверку и исправность ОДПУ государство возлагает на их владельцев.

Жители многоквартирного дома имеют право выбирать уполномоченного представителя, который будет осуществлять контроль за эксплуатацией прибора, делать раз в 4 года госповерку, привлекая лицензированную организацию, проводить техобслуживание прибора и т. п. Но в большинстве случаев жильцы дома передают это право УК или ТСЖ в момент заключения с управляющей организацией договора на обслуживание всего домового хозяйства.

Вот здесь начинается самое интересное: управляющая организация, ссылаясь на отсутствие средств из-за хронических неплатежей либо какие-то другие причины, забывает вовремя нанять специализированную организацию, имеющую лицензию на проведение госповерки счетчиков, или не торопится отремонтировать вышедший из строя прибор. Жильцы, как правило, не в курсе происходящего, а замечают проблему только тогда, когда начинают меняться суммы в платежках.

В Бийске такая ситуация возникает уже не в первый раз. Крупные УК, обслуживающие большое количество многоэтажных домов, уже сталкивались с претензиями своих нанимателей — и не допускают просрочек с поверками ОДПУ, а тем более не тянут с ремонтом счетчиков.

Сложнее обстоят дела с компаниями поменьше, которые уже выработали определенную тактику вывода из эксплуатации приборов учета накануне очередного отопительного сезона, полагая, что жильцам удобнее платить по нормативу, а им самим — экономить на госповерке и ремонте. Лидируют в этом «рейтинге предприимчивости» бийские управляющие компании «Чистый город», «Сервис – СТК», «Ритм», «Горизонт».

Экономической выгоды от такого подхода к обслуживанию ОДПУ быть не может, так как после двух месяцев расчетов «по среднему» дальнейшего перехода на расчет по нормативу, как это происходит с индивидуальными счетчиками, не состоится. Дело в том, что, согласно п.12 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», организация, поставляющая ресурс до границы с домом (в Бийске это теплосетевое подразделение СГК), спустя два месяца простоя ОДПУ возьмет на себя ремонт или поверку счетчика, а все расходы возложит на управляющую организацию, которой собственники жилого дома доверили контроль за эксплуатацией прибора. То есть в домах, где ОДПУ вышел из строя, жильцов не переведут на оплату услуг по методу 1/12 — равными суммами в течение года.

Что нужно делать, чтобы ситуация с оплатой по «среднезимнему» потреблению не повторилась?

Внимательно прочитать договор со своей управляющей организацией. В нем обязательно должны быть прописаны обязанности исполнителя по контролю и эксплуатации общедомового прибора учета. Если такого пункта нет вообще (бывает и такое), то вопрос о перезаключении договора нужно вынести на общее решение жильцов. В случае если управляющая организация не согласится взять на себя обязательства по контролю и обслуживанию ОДПУ, стоит задуматься, нужно ли продлевать с ней контракт?

Из состава жильцов на общем собрании выбрать ответственное лицо, которое будет от имени собственников жилья осуществлять контроль исполнения обязанностей по обслуживанию ОДПУ со стороны управляющей организации. Им может быть старший по дому. В арсенале этого человека должны быть копии паспорта прибора, свидетельства о госповерке и акта ввода в эксплуатацию ОДПУ. Это нужно для того, чтобы жители дома всегда имели доступ к информации о сроках госповерки и техническом состоянии прибора.

В случае если управляющая организация по каким-либо причинам отказывается предоставлять жильцам дома информацию о состоянии ОДПУ, уполномоченный представитель жильцов дома может получить эти данные в Центре обслуживания клиентов в офисе теплосбытового подразделения СГК. В Бийске он расположен на улице Стахановская, 7. Копии документов специалисты центра выдают на руки представителю собственников жилья при предъявлении протокола общего собрания, подтверждающего его полномочия. Получить подробную информацию можно по телефону 8 (3854) 230-700.

Отопительная система, батерея Фото: pixabay.com

Бийчанам объяснили, почему плата за отопление появилась в квитанциях сентября

10:43, 12.10.2021 1857

Бийский рабочий