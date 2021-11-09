ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Бийск: Просто много заболевших: в Роспотребнадзоре пояснили статистику по Бийску

Горняк22
10 часов Ago

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За последние дни в статистике выявления заболеваемости по краю Бийск стал показывать непривычно высокие цифры

Так, за минувшие выходные в городе ежедневно выявляли более 70 случаев коронавирусной инфекции. И этом при том, что еще пару дней назад средние показатели были немногим выше 40 человек в день. А в понедельник, после длинных выходных, Бийск и вовсе побил собственный антирекорд – сразу 95 человек за сутки.

В Роспотребнадзоре Алтайского края «БР» пояснили, что вспышки и выявления очага заболеваемости на каком-либо предприятии, в лечебном учреждении или школе в городе выявлено не было. То есть, выросшие показатели просто фиксируют общий подъем заболеваемости в городе.

В Роспотребнадзоре напоминают, что инкубационный период коронавируса принят в 14 дней, и пока рано говорить, сказалось ли введение нерабочей недели на снижении роста заболевших. Это станет понятно только через две недели.

В ведомстве пояснили, что как только в регионе будет зафиксировано снижение заболеваемости, а также тяжелых и летальных случаев, можно будет говорить о послаблении противоэпидемических мер — в частности об отмене системы QR-кодов.

Бийский рабочий

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