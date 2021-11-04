Бийск: Проверяющие не нашли дезинфицирующих средств в общественном транспорте Бийска
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В Бийске продолжают контролировать исполнение противоэпидемиологических требований в общественном транспорте города.
Сотрудники Управления ГО ЧС и ПБ Бийска 2 ноября провели рейдовые мероприятия на конечных автобусных остановках «Речпорт» «Кристалл» и «Воронежская».
Как отмечают в администрации города, основным недостатком, выявленным при проверке общественного транспорта, остаётся отсутствие у некоторых перевозчиков дезинфицирующих средств для обработки салонов транспорта. В этой сфере выявлены злостные нарушители, с которыми проводится дополнительная работа.
— Управление ГО ЧС и ПБ города Бийска призывает руководителей транспортных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, взять под жесткий контроль обеспечение транспорта дезинфицирующими средствами для обработки салонов автобусов и трамваев. Довести еще раз информацию до водителей и кондукторов, что обработка салонов транспорта на каждой конечной остановке крайне необходима для сохранения здоровья пассажиров и экипажей.
Пассажиров общественного транспорта также просят проявлять сознательность, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию.
Не повезло: в Бийске объяснили проблемы с общественным транспортом
09:58, 03.11.2021 2637