Бийск: Продлят ли нерабочие дни: коротко о ситуации с COVID на 3 ноября
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В Кремле посоветовали не верить слухам о продлении нерабочих дней.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию. Однако, он отметил, что в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, регионы могут самостоятельно принимать решение, сообщает РИА Новости.
- За последние сутки в России выявили 39 008 новых случаев заражения COVID-19.
- За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1178 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии.
- Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов: Препарат «Спутник Лайт» все-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших. А все-таки для первичной вакцинации, для ранее не болевших рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных, сообщает ТАСС.
- В Крыму 31-й день подряд зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19.
- Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил дополнительно направить более 100 военных медиков в Тульскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.
- Сейчас в России развернуто больше 290 тыс. коек для больных COVID-19 и это рекорд по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, когда работало максимум 270 тыс. коек, рассказал в интервью «Известиям» главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
- Людям с низким иммунным ответом необходимо ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через полгода после прохождения полного курса вакцинации. Об этом cообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, пишет РБК.
За сутки в Алтайском крае выявили 474 заболевших коронавирусом
14:35, 02.11.2021 909