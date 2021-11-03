ГОРНЯК22 03.11.2021
Алтайский край

Бийск: Продлят ли нерабочие дни: коротко о ситуации с COVID на 3 ноября

Горняк22
5 часов Ago

0

В Кремле посоветовали не верить слухам о продлении нерабочих дней.

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию. Однако, он отметил, что в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, регионы могут самостоятельно принимать решение, сообщает РИА Новости.
  • За последние сутки в России выявили 39 008 новых случаев заражения COVID-19.
  • За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1178 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии.
  • Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов: Препарат «Спутник Лайт» все-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших. А все-таки для первичной вакцинации, для ранее не болевших рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных, сообщает ТАСС.
  • В Крыму 31-й день подряд зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19.
  • Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил дополнительно направить более 100 военных медиков в Тульскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.
  • Сейчас в России развернуто больше 290 тыс. коек для больных COVID-19 и это рекорд по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, когда работало максимум 270 тыс. коек, рассказал в интервью «Известиям» главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
  • Людям с низким иммунным ответом необходимо ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через полгода после прохождения полного курса вакцинации. Об этом cообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, пишет РБК.

Продлят ли нерабочие дни: коротко о ситуации с COVID на 3 ноября1

За сутки в Алтайском крае выявили 474 заболевших коронавирусом

14:35, 02.11.2021 909

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Никогда не было, и вот опять: Алтай «засветился» скандальным сокращением медиков

Горняк22: Никогда не было, и вот опять: Алтай «засветился» скандальным сокращением медиков

Горняк22
4 часа Ago
Больница, операция Фото: Анна Меньшикова Скандал с врачами, когда опытным специалистам предложили поменять занимаемую должность и "примерить" немедицинские профессии, происходит...

Читать по теме:

ВТОПЕ: