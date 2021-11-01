Бийск: Программа передач Бийского телевидения 1-7 ноября
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ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
06:06 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
06:12 Удачная среда 12+
06:30 Погода 0+
06:31 Деловой разговор 16+
06:46 Участок 112 16+
07:01 Женский клуб 12+
07:11 Это вкусно! 12+
07:21 Я в Бийске: А у Вас? 16+
07: 24 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:51 Мультфильм Самрико 0+
08:12 Погода 0+
08:13 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
08:17 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
08:21 Координаты: Алтай 6+
08:28 Погода 0+
08:30 Это вкусно! 12+
08:40 Коммунальный рейд 16+
08:50 Погода 0+
08:52 История в предметах 6+
08:57 Я в Бийске 12+
09:12 Женский клуб 12+
09:22 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
09:26 Природа Алтая 0+
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Комиссарша 2 серия 12+
10:45 Д/п Вкусно 12+
10:51 Д/п Лиза Алерт: Сигнал надежды 12+
11:29 Д/п Звезды фауны 12+
11:38 Концерт Жара в Вегасе 158 12+
13:19 Д/п Человек-праздник 12+
13:50 Д/п Соня может 16+
14:21 Д/п Испытано на себе 16+
14:49 Д/п Один день в городе 12+
15:14 Интервью. «Сноска» 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Специальный репортаж 12+
16:09 Д/п Своими руками 12+
16:21 Д/п Звезды фауны 12+
16:29 Т/с Примадонна 6 серия 12+
17:15 Погода 0+
17:17 Звезды знают! Субтитры 6+
17:21 Это вкусно! 12+
17:31 Координаты: Алтай 6+
17:36 Женский клуб 12+
17:46 Я в Бийске 12+
18:00 Погода 0+
18:02 Коммунальный рейд 12+
18:12 Я в Бийске 12+
18:27 Я в Бийске: А у Вас?
18:30 Погода 0+
18:32 Звезды знают! Субтитры 6+
18:36 История в предметах 6+
18:22 Деловой разговор 16+
18:58 Погода 0+
19:00 Информационная программа Будни 16+
19:20 Звезды знают! Субтитры 6+
19:24 Я в Бийске: А у Вас?
19:28 Погода 0+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Специальный репортаж 12+
20:09 Т/с Комиссарша 3 серия 12+
21:01 Д/п Красота по-мавритански 12+
21:26 Т/с Чемпион 40 серия 16+
22.14 Погода 0+
22:16 Специальный репортаж 16+
22:21 Звезды знают! Субтитры 6+
22:26 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Специальный репортаж 12+
23:09 Х/ф День святого Валентина 16+
00:14 Интервью. «Сноска» 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:52 Д/п Соня может 16+
01:16 Д/п Кофе12+
01:22 Д/п Ракетный щит Родины 16+
02:03 Х/ф Военно-полевой роман 12+
03:33 Д/п Полководцы Победы 16+
04:12 Х/ф Параллельные миры Субтитры 16+
ВТОРНИК
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Удачная среда 12+
06:26 Я в Бийске: А у Вас? 16+
06:30 Погода 0+
06:32 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
06:36 Я в Бийске: Есть мнение 16+
06:40 История в предметах 6+
06:45 Деловой разговор 16+
07:00 Будни 16+
07:20 Специальный репортаж 16+
07:24 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:52 М/ф Валидуб 0+
08:13 Погода 0+
08:15 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
08:19 Я в Бийске 12+
08:34 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
08:38 Координаты: Алтай 6+
08:42 История в предметах 6+
08:55 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:00 Погода 0+
09:02 Будни 16+
09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:26 Природа Алтая 6+
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Комиссарша 3 серия 12+
10:44 Д/п Планета вкусов 12+
11:11 Д/п Полководцы Победы 16+
11:54 Д/п Человек-праздник 12+
12:20 М/ф Невероятная история о гигантской груше 6+
13:42 Д/п Ракетный щит Родины 16+
14:21 Д/п Люди РФ 12+
14:48 Д/п Русский след 12+
15:14 Д/п Ближе к телу 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Специальный репортаж 12+
16:09 Д/п Своими руками 12+
16:21 Д/п Звезды фауны 12+
16:27 Т/с Примадонна 7 серия 12+
17:13 Погода 0+
17:15 Звезды знают! 6+СУБТИТРЫ
17:19 История в предметах 6+
17:24 Удачная среда 12+
17:45 Деловой разговор 16+
18:00 Погода 0+
18:02 Звезды знают! 6+СУБТИТРЫ
18:06 Деловой разговор 16+
18:21 Погода 0+
18:23 Это вкусно! 12+
18:33 Я в Бийске 12+
18:48 Коммунальный рейд 16+
18:58 Погода 0+
19:00 Будни 16+
19:20 Служебный канал 16+
19:24 Звезды знают! 6+СУБТИТРЫ
19:28 Погода 0+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Д/п Коммунальный патруль 16+
20:08 Т/с Комиссарша 4 серия 12+
21:01 Д/п Один день в городе 12+
21:28 Т/с Мой генерал 1 серия 16+
22:14 Погода 0+
22:16 Коммунальный рейд 16+
22.26 Бийск-ретро 6+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Д/п Коммунальный патруль 16+
23:08 Д/п Человек-праздник 12+
23:36 Д/п Непобедимая и легендарная История Красной Армии 16+
00:14 Д/п Ближе к телу 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:52 Д/п Коммунальный патруль 16+
01:07 Х/ф И ты увидишь небо 12+
02:14 Д/п Русский след 12+
02:40 Культурный марафон. Выставка «Импрессионизм» 12+
02:54 Х/ф День святого Валентина 16+
04:00 Х/ф Сады осенью 16+
СРЕДА
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
06:06 Специальный репортаж 16+
06:11 Игры узоров 12+
06:21 История в предметах 6+
06:27 Погода 0+
06:30 Я в Бийске 12+
06:45 Коммунальный рейд 16+
06:55 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
06:58 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Служебный канал 16+
07:24 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:56 М/ф Дедушка и внучек 0+
08:10 Погода 0+
08:12 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
08:16 Я в Бийске 12+
08:31 Коммунальный рейд 16+
08:41 Это вкусно! 12+
08:51 Координаты: Алтай 6+
08:58 Погода 0+
09:00 Будни 16+
09:20 Специальный репортаж 16+
09:24 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Комиссарша 4 серия 12+
10:44 Д/п Долгая дорога в школу 12+
11:12 Х/ф И ты увидишь небо 12+
12:18 Д/п Человек-праздник 12+
12:45 Д/п Планета собак 12+
13:11 Культурный марафон. «Принцесса плюшек» 12+
13:17 Д/п Своими руками 12+
13:24 Д/п Непобедимая и легендарная История Красной Армии 16+
14:09 Х/ф День святого Валентина 16+
15:14 Д/п Коммунальный патруль 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Специальный репортаж 12+
16:09 Д/п Своими руками 12+
16:19 Д/п Звезды фауны 12+
16:29 Т/с Примадонна 8 серия 12+
17:15 Погода 0+
17:17 Это вкусно! 12+
17:26 Я в Бийске 12+
17:41 Коммунальный рейд 16+
17:51 История в предметах 6+
17:58 Погода 0+
18:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
18:06 История в предметах 6+
18:21 Женский клуб 12+
18:31 Погода 0+
18:33 Удачная среда 12+
18:53 Координаты: Алтай 6+
18:58 Погода
19:00 Будни 16+
19:20 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
19:24 Бийск-ретро 6+
19:27 Погода 0+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Интервью.»Сноска» 16+
20:08 Т/с Комиссарша 5 серия 12+
21:00 Д/п Планета вкусов 12+
21:28 Т/с Мой генерал 2 серия 16+
22:15 Погода 0+
22:17 Игры узоров 12+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Интервью.»Сноска» 16+
23:08 Д/п Русский след 12+
23:36 Д/п Испытано на себе 16+
00:02 Д/ф Наша марка 12+
00:15 Д/п Коммунальный патруль 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Интервью.»Сноска» 16+
01:08 Х/ф Здесь твой фронт 16+
02:25 Культурный марафон «Ради любви к искусству» 12+
02:34 Х/ф Перед рассветом Субтитры 16+
03:58 Х/ф Дело Коллини 16+
ЧЕТВЕРГ
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 История в предметах 6+
06:21 Координаты Алтай 6+
06:25 Специальный репортаж 16+
06:30 Погода 0+
06:32 Удачная среда. 12+
06:52 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:56 Бийск –мой город 0+
06:58 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Специальный репортаж 16+
07:25 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:28 Погода 0+
07:30 Деловой разговор 16+
07:45 Женский клуб 12+
07:58 Погода
08:00 Из фондов Бийского телевидения: Д/ф «В поисках кедрограда» 6+
08:30 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:34 Из фондов Бийского телевидения: Д/ф «Право на бессмертие» 6+
08:48 Игры узоров 12+
08:58 Погода 0+
09:00 Городской телевизионный фестиваль «Поющий город»: ретроспектива 12+
09:54 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:58 Погода 0+
10:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+
10:37 Д/п Соня может 16+
11:09 Т/с Комиссарша 5 серия 12+
11:59 Д/п Человек-праздник 12+
12:27 Х/ф Здесь твой фронт 16+
13:43 Концерт Жара в Вегасе 144 12+
15:04 Д/п Красота по-мавритански 12+
15:29 Д/п Звезды фауны. 4 выпуск 12+
15:38 Т/с Узник замка Иф 1 серия 12+
16:46 Д/ф Наша марка 12+
17:00 Погода 0+
17:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
17:06 Я в Бийске 12+
17:21 Деловой разговор 16+
17:36 Координаты: Алтай 6+
17:40 Удачная среда 12+
18:00 Погода 0+
18:02 Это вкусно! 12+
18:12 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
18:15 Погода 0+
18:17 Д/п Человек-праздник 12+
18:44 Д/п Русский след 12+
19:11 Т/с Благословите женщину 1 серия 12+
20:02 Т/с Комиссарша 6 серия 12+
20:53 Х/ф Военно-полевой роман 12+
22:23 Х/ф Параллельные миры Субтитры 16+
00:09 Д/п Кофе 12+
00:14 Д/п Коммунальный патруль 16+
00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+
01:07 Интервью.»Честное слово» 16+
01:58 Д/п Полководцы Победы 16+
02:42 Спектакль Праздник одиночества 16+
04:01 Д/п Люди РФ 12+
04:28 Х/ф Праздник 0+
ПЯТНИЦА
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
06:06 История в предметах 6+
06:11 Деловой разговор 16+
06:26 Артем в городе 16+
06:30 Погода 0+
06:32 Участок 112 16+
06:47 Женский клуб 12+
06:57 Погода 0+
07:00 Удачная среда 12+
07:20 Артем в городе 16+
07:25 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
07:28 Погода 0+
07:30 Городские очерки 12+
07:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
07:58 Погода 0+
08:00 Городской телевизионный фестиваль «Поющий город»: ретроспектива 12+
08:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
08:58 Погода 0+
09:00 Это вкусно! 12+
09:30 Погода 0+
09:32 Игры узоров 12+
09:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
09:58 Погода 0+
10:00 Д/ф Возвращение 12+
10:26 История в предметах
10:31 Погода 0+
10:33 Я в Бийске 12+
10:49 Специальный репортаж 16+
10:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
10:58 Погода 0+
11:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+
11:36 Д/п Человек-праздник 12+
12:03 Х/ф Перед рассветом Субтитры 16+
13:25 Х/ф Праздник 0+
14:56 Д/п Русский след 12+
15:24 Т/с Узник замка Иф 2 серия 12+
16:31 Х/ф И ты увидишь небо 12+
17:36 Интервью. «Сноска» 16+
17:53 Неделя с ТОЛКОМ 16+
18:37 Д/п Непобедимая и легендарная История Красной Армии 16+
19:17 Т/с Благословите женщину 2 серия 12+
20:09 Т/с Комиссарша 7 серия 12+
21:02 Д/п Стихия вооружений: Воздух 12+
21:28 Д/п Испытано на себе 16+
21:55 Д/п Красные и белые 12+
22:22 Д/п Человек-праздник 12+
22:48 Д/п Кофе12+
22:54 Д/п Жена История любви 16+
00:05 Интервью. «Сноска» 16+
00:21 Неделя с ТОЛКОМ 16+
00:58 Интервью. «Честное слово» 16+
01:49 Д/п Революция Власть и душа 12+
02:16 Х/ф Мертвое поле 1-2 серия 16+
04:09 Х/ф Мужчины против женщин 16+
СУББОТА
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
06:06 Артем в городе 16+
06:10 История в предметах 6+
06:20 Координаты: Алтай 6+
06:24 Деловой разговор 16+
06:39 История в предметах 6+
06:50 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
06:54 Артем в городе 16+
06:58 Погода 0+
07:00 Городские очерки 12+
07:20 Коммунальный рейд 16+
07:30 Артем в городе 16+
07:34 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
07:38 Погода 0+
07:40 Из фондов Бийского телевидения: Короткометражный х/ф «Тайна одинокого кедра» 6+
08:06 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
08:08 Погода 0+
08:10 Городской телевизионный фестиваль «Поющий город»: ретроспектива 12+
08:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
08:58 Погода 0+
09:00 Вне зоны 12+
09:30 Погода 0+
09:32 Я в Бийске 12+
10.02 Погода 0+
10:04 Бийская оборонка 16+
10:25 История в предметах 6+
10:35 Женский клуб 12+
10:45 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
10:49 Погода
10:51 Т/с Комиссарша 3-5 серия 12+
13:29 Д/п Кофе 12+
13:34 Х/ф Сады осенью 16+
15:37 Т/с Узник замка Иф 3 серия 12+
17:12 Д/п Вкусно 12+
17:20 Д/п Ближе к телу 16+
17:35 Д/п Соня может 16+
18:06 Д/п Жена История любви 16+
19:19 Т/с Благословите женщину 3 серия 12+
20:12 Х/ф Мертвое поле 1-2 серия 16+
22:03 Д/п Революция Власть и душа 12+
22:29 Т/с Великодушный 3 серия 16+
23:09 Спектакль. Михаил Тумашов. «Пять вечеров» 16+
01:06 Интервью. «Честное слово» 16+
01:58 Х/ф Параллельные миры СУБТИТРЫ 16+
03:47 Д/п Красные и белые 12+
04:14 Т/с Благословите женщину 1-2 серия 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
06:06 Из фондов Бийского телевидения 6+
06:30 Погода 0+
06:32 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
06:36 История в предметах 6+
06:45 Участок 112 16+
07:00 Погода 0+
07:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
07:06 Игры узоров 12 +
07:16 Артем в городе 16+
07:19 Координаты: Алтай 6+
07:29 Удачная среда 12+
07:49 Артем в городе 16+
07:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
07:58 Погода 0+
10:00 Служебный канал 16+
10:05 Это вкусно! 12+
10:30 Погода 0+
10:32 Деловой разговор16+
10:47 Природа Алтая 0+
10:49 Погода 0+
10:51 Т/с Комиссарша 6-8 серия 12+
13:28 Д/п Красные и белые 12+
13:54 М/ф В лесной чаще 0+
14:15 Д/п Вкусно 12+
14:22 Д/п Русский след 12+
14:48 Д/п Революция Власть и душа 12+
15:16 Х/ф Военно-полевой роман 12+
16:45 Д/п Ракетный щит Родины 16+
17:29 Специальный репортаж 12+
17:45 Д/п Русский след 12+
18:13 Д/п Последний день 12+
18:51 Д/п Человек-праздник 12+
19:23 Т/с Благословите женщину 4 серия 12+
20:19 Х/ф Дело Коллини 16+
22:20 Т/с Великодушный 4 серия 16+
23:03 Х/ф Мужчины против женщин 16+
00:57 Интервью.»Честное слово» 16+
01:45 Х/ф Праздник 0+
03:18 Д/п Планета собак 12+
03:43 Д/п Соня может 16+
04:14 Т/с Благословите женщину 3-4 серия 12+