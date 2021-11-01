Бийск: Программа передач Бийского телевидения 1-7 ноября

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ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

06:06 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

06:12 Удачная среда 12+

06:30 Погода 0+

06:31 Деловой разговор 16+

06:46 Участок 112 16+

07:01 Женский клуб 12+

07:11 Это вкусно! 12+

07:21 Я в Бийске: А у Вас? 16+

07: 24 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:51 Мультфильм Самрико 0+

08:12 Погода 0+

08:13 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

08:17 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

08:21 Координаты: Алтай 6+

08:28 Погода 0+

08:30 Это вкусно! 12+

08:40 Коммунальный рейд 16+

08:50 Погода 0+

08:52 История в предметах 6+

08:57 Я в Бийске 12+

09:12 Женский клуб 12+

09:22 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

09:26 Природа Алтая 0+

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Комиссарша 2 серия 12+

10:45 Д/п Вкусно 12+

10:51 Д/п Лиза Алерт: Сигнал надежды 12+

11:29 Д/п Звезды фауны 12+

11:38 Концерт Жара в Вегасе 158 12+

13:19 Д/п Человек-праздник 12+

13:50 Д/п Соня может 16+

14:21 Д/п Испытано на себе 16+

14:49 Д/п Один день в городе 12+

15:14 Интервью. «Сноска» 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Специальный репортаж 12+

16:09 Д/п Своими руками 12+

16:21 Д/п Звезды фауны 12+

16:29 Т/с Примадонна 6 серия 12+

17:15 Погода 0+

17:17 Звезды знают! Субтитры 6+

17:21 Это вкусно! 12+

17:31 Координаты: Алтай 6+

17:36 Женский клуб 12+

17:46 Я в Бийске 12+

18:00 Погода 0+

18:02 Коммунальный рейд 12+

18:12 Я в Бийске 12+

18:27 Я в Бийске: А у Вас?

18:30 Погода 0+

18:32 Звезды знают! Субтитры 6+

18:36 История в предметах 6+

18:22 Деловой разговор 16+

18:58 Погода 0+

19:00 Информационная программа Будни 16+

19:20 Звезды знают! Субтитры 6+

19:24 Я в Бийске: А у Вас?

19:28 Погода 0+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Специальный репортаж 12+

20:09 Т/с Комиссарша 3 серия 12+

21:01 Д/п Красота по-мавритански 12+

21:26 Т/с Чемпион 40 серия 16+

22.14 Погода 0+

22:16 Специальный репортаж 16+

22:21 Звезды знают! Субтитры 6+

22:26 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Специальный репортаж 12+

23:09 Х/ф День святого Валентина 16+

00:14 Интервью. «Сноска» 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:52 Д/п Соня может 16+

01:16 Д/п Кофе12+

01:22 Д/п Ракетный щит Родины 16+

02:03 Х/ф Военно-полевой роман 12+

03:33 Д/п Полководцы Победы 16+

04:12 Х/ф Параллельные миры Субтитры 16+

ВТОРНИК

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Удачная среда 12+

06:26 Я в Бийске: А у Вас? 16+

06:30 Погода 0+

06:32 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

06:36 Я в Бийске: Есть мнение 16+

06:40 История в предметах 6+

06:45 Деловой разговор 16+

07:00 Будни 16+

07:20 Специальный репортаж 16+

07:24 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:52 М/ф Валидуб 0+

08:13 Погода 0+

08:15 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

08:19 Я в Бийске 12+

08:34 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

08:38 Координаты: Алтай 6+

08:42 История в предметах 6+

08:55 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:00 Погода 0+

09:02 Будни 16+

09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:26 Природа Алтая 6+

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Комиссарша 3 серия 12+

10:44 Д/п Планета вкусов 12+

11:11 Д/п Полководцы Победы 16+

11:54 Д/п Человек-праздник 12+

12:20 М/ф Невероятная история о гигантской груше 6+

13:42 Д/п Ракетный щит Родины 16+

14:21 Д/п Люди РФ 12+

14:48 Д/п Русский след 12+

15:14 Д/п Ближе к телу 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Специальный репортаж 12+

16:09 Д/п Своими руками 12+

16:21 Д/п Звезды фауны 12+

16:27 Т/с Примадонна 7 серия 12+

17:13 Погода 0+

17:15 Звезды знают! 6+СУБТИТРЫ

17:19 История в предметах 6+

17:24 Удачная среда 12+

17:45 Деловой разговор 16+

18:00 Погода 0+

18:02 Звезды знают! 6+СУБТИТРЫ

18:06 Деловой разговор 16+

18:21 Погода 0+

18:23 Это вкусно! 12+

18:33 Я в Бийске 12+

18:48 Коммунальный рейд 16+

18:58 Погода 0+

19:00 Будни 16+

19:20 Служебный канал 16+

19:24 Звезды знают! 6+СУБТИТРЫ

19:28 Погода 0+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Д/п Коммунальный патруль 16+

20:08 Т/с Комиссарша 4 серия 12+

21:01 Д/п Один день в городе 12+

21:28 Т/с Мой генерал 1 серия 16+

22:14 Погода 0+

22:16 Коммунальный рейд 16+

22.26 Бийск-ретро 6+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Д/п Коммунальный патруль 16+

23:08 Д/п Человек-праздник 12+

23:36 Д/п Непобедимая и легендарная История Красной Армии 16+

00:14 Д/п Ближе к телу 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:52 Д/п Коммунальный патруль 16+

01:07 Х/ф И ты увидишь небо 12+

02:14 Д/п Русский след 12+

02:40 Культурный марафон. Выставка «Импрессионизм» 12+

02:54 Х/ф День святого Валентина 16+

04:00 Х/ф Сады осенью 16+

СРЕДА

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

06:06 Специальный репортаж 16+

06:11 Игры узоров 12+

06:21 История в предметах 6+

06:27 Погода 0+

06:30 Я в Бийске 12+

06:45 Коммунальный рейд 16+

06:55 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

06:58 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Служебный канал 16+

07:24 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:56 М/ф Дедушка и внучек 0+

08:10 Погода 0+

08:12 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

08:16 Я в Бийске 12+

08:31 Коммунальный рейд 16+

08:41 Это вкусно! 12+

08:51 Координаты: Алтай 6+

08:58 Погода 0+

09:00 Будни 16+

09:20 Специальный репортаж 16+

09:24 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Комиссарша 4 серия 12+

10:44 Д/п Долгая дорога в школу 12+

11:12 Х/ф И ты увидишь небо 12+

12:18 Д/п Человек-праздник 12+

12:45 Д/п Планета собак 12+

13:11 Культурный марафон. «Принцесса плюшек» 12+

13:17 Д/п Своими руками 12+

13:24 Д/п Непобедимая и легендарная История Красной Армии 16+

14:09 Х/ф День святого Валентина 16+

15:14 Д/п Коммунальный патруль 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Специальный репортаж 12+

16:09 Д/п Своими руками 12+

16:19 Д/п Звезды фауны 12+

16:29 Т/с Примадонна 8 серия 12+

17:15 Погода 0+

17:17 Это вкусно! 12+

17:26 Я в Бийске 12+

17:41 Коммунальный рейд 16+

17:51 История в предметах 6+

17:58 Погода 0+

18:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

18:06 История в предметах 6+

18:21 Женский клуб 12+

18:31 Погода 0+

18:33 Удачная среда 12+

18:53 Координаты: Алтай 6+

18:58 Погода

19:00 Будни 16+

19:20 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

19:24 Бийск-ретро 6+

19:27 Погода 0+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Интервью.»Сноска» 16+

20:08 Т/с Комиссарша 5 серия 12+

21:00 Д/п Планета вкусов 12+

21:28 Т/с Мой генерал 2 серия 16+

22:15 Погода 0+

22:17 Игры узоров 12+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Интервью.»Сноска» 16+

23:08 Д/п Русский след 12+

23:36 Д/п Испытано на себе 16+

00:02 Д/ф Наша марка 12+

00:15 Д/п Коммунальный патруль 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Интервью.»Сноска» 16+

01:08 Х/ф Здесь твой фронт 16+

02:25 Культурный марафон «Ради любви к искусству» 12+

02:34 Х/ф Перед рассветом Субтитры 16+

03:58 Х/ф Дело Коллини 16+

ЧЕТВЕРГ

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 История в предметах 6+

06:21 Координаты Алтай 6+

06:25 Специальный репортаж 16+

06:30 Погода 0+

06:32 Удачная среда. 12+

06:52 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:56 Бийск –мой город 0+

06:58 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Специальный репортаж 16+

07:25 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:28 Погода 0+

07:30 Деловой разговор 16+

07:45 Женский клуб 12+

07:58 Погода

08:00 Из фондов Бийского телевидения: Д/ф «В поисках кедрограда» 6+

08:30 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:34 Из фондов Бийского телевидения: Д/ф «Право на бессмертие» 6+

08:48 Игры узоров 12+

08:58 Погода 0+

09:00 Городской телевизионный фестиваль «Поющий город»: ретроспектива 12+

09:54 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:58 Погода 0+

10:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+

10:37 Д/п Соня может 16+

11:09 Т/с Комиссарша 5 серия 12+

11:59 Д/п Человек-праздник 12+

12:27 Х/ф Здесь твой фронт 16+

13:43 Концерт Жара в Вегасе 144 12+

15:04 Д/п Красота по-мавритански 12+

15:29 Д/п Звезды фауны. 4 выпуск 12+

15:38 Т/с Узник замка Иф 1 серия 12+

16:46 Д/ф Наша марка 12+

17:00 Погода 0+

17:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

17:06 Я в Бийске 12+

17:21 Деловой разговор 16+

17:36 Координаты: Алтай 6+

17:40 Удачная среда 12+

18:00 Погода 0+

18:02 Это вкусно! 12+

18:12 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

18:15 Погода 0+

18:17 Д/п Человек-праздник 12+

18:44 Д/п Русский след 12+

19:11 Т/с Благословите женщину 1 серия 12+

20:02 Т/с Комиссарша 6 серия 12+

20:53 Х/ф Военно-полевой роман 12+

22:23 Х/ф Параллельные миры Субтитры 16+

00:09 Д/п Кофе 12+

00:14 Д/п Коммунальный патруль 16+

00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+

01:07 Интервью.»Честное слово» 16+

01:58 Д/п Полководцы Победы 16+

02:42 Спектакль Праздник одиночества 16+

04:01 Д/п Люди РФ 12+

04:28 Х/ф Праздник 0+

ПЯТНИЦА

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

06:06 История в предметах 6+

06:11 Деловой разговор 16+

06:26 Артем в городе 16+

06:30 Погода 0+

06:32 Участок 112 16+

06:47 Женский клуб 12+

06:57 Погода 0+

07:00 Удачная среда 12+

07:20 Артем в городе 16+

07:25 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

07:28 Погода 0+

07:30 Городские очерки 12+

07:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

07:58 Погода 0+

08:00 Городской телевизионный фестиваль «Поющий город»: ретроспектива 12+

08:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

08:58 Погода 0+

09:00 Это вкусно! 12+

09:30 Погода 0+

09:32 Игры узоров 12+

09:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

09:58 Погода 0+

10:00 Д/ф Возвращение 12+

10:26 История в предметах

10:31 Погода 0+

10:33 Я в Бийске 12+

10:49 Специальный репортаж 16+

10:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

10:58 Погода 0+

11:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+

11:36 Д/п Человек-праздник 12+

12:03 Х/ф Перед рассветом Субтитры 16+

13:25 Х/ф Праздник 0+

14:56 Д/п Русский след 12+

15:24 Т/с Узник замка Иф 2 серия 12+

16:31 Х/ф И ты увидишь небо 12+

17:36 Интервью. «Сноска» 16+

17:53 Неделя с ТОЛКОМ 16+

18:37 Д/п Непобедимая и легендарная История Красной Армии 16+

19:17 Т/с Благословите женщину 2 серия 12+

20:09 Т/с Комиссарша 7 серия 12+

21:02 Д/п Стихия вооружений: Воздух 12+

21:28 Д/п Испытано на себе 16+

21:55 Д/п Красные и белые 12+

22:22 Д/п Человек-праздник 12+

22:48 Д/п Кофе12+

22:54 Д/п Жена История любви 16+

00:05 Интервью. «Сноска» 16+

00:21 Неделя с ТОЛКОМ 16+

00:58 Интервью. «Честное слово» 16+

01:49 Д/п Революция Власть и душа 12+

02:16 Х/ф Мертвое поле 1-2 серия 16+

04:09 Х/ф Мужчины против женщин 16+

СУББОТА

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

06:06 Артем в городе 16+

06:10 История в предметах 6+

06:20 Координаты: Алтай 6+

06:24 Деловой разговор 16+

06:39 История в предметах 6+

06:50 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

06:54 Артем в городе 16+

06:58 Погода 0+

07:00 Городские очерки 12+

07:20 Коммунальный рейд 16+

07:30 Артем в городе 16+

07:34 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

07:38 Погода 0+

07:40 Из фондов Бийского телевидения: Короткометражный х/ф «Тайна одинокого кедра» 6+

08:06 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

08:08 Погода 0+

08:10 Городской телевизионный фестиваль «Поющий город»: ретроспектива 12+

08:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

08:58 Погода 0+

09:00 Вне зоны 12+

09:30 Погода 0+

09:32 Я в Бийске 12+

10.02 Погода 0+

10:04 Бийская оборонка 16+

10:25 История в предметах 6+

10:35 Женский клуб 12+

10:45 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

10:49 Погода

10:51 Т/с Комиссарша 3-5 серия 12+

13:29 Д/п Кофе 12+

13:34 Х/ф Сады осенью 16+

15:37 Т/с Узник замка Иф 3 серия 12+

17:12 Д/п Вкусно 12+

17:20 Д/п Ближе к телу 16+

17:35 Д/п Соня может 16+

18:06 Д/п Жена История любви 16+

19:19 Т/с Благословите женщину 3 серия 12+

20:12 Х/ф Мертвое поле 1-2 серия 16+

22:03 Д/п Революция Власть и душа 12+

22:29 Т/с Великодушный 3 серия 16+

23:09 Спектакль. Михаил Тумашов. «Пять вечеров» 16+

01:06 Интервью. «Честное слово» 16+

01:58 Х/ф Параллельные миры СУБТИТРЫ 16+

03:47 Д/п Красные и белые 12+

04:14 Т/с Благословите женщину 1-2 серия 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

06:06 Из фондов Бийского телевидения 6+

06:30 Погода 0+

06:32 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

06:36 История в предметах 6+

06:45 Участок 112 16+

07:00 Погода 0+

07:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

07:06 Игры узоров 12 +

07:16 Артем в городе 16+

07:19 Координаты: Алтай 6+

07:29 Удачная среда 12+

07:49 Артем в городе 16+

07:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

07:58 Погода 0+

10:00 Служебный канал 16+

10:05 Это вкусно! 12+

10:30 Погода 0+

10:32 Деловой разговор16+

10:47 Природа Алтая 0+

10:49 Погода 0+

10:51 Т/с Комиссарша 6-8 серия 12+

13:28 Д/п Красные и белые 12+

13:54 М/ф В лесной чаще 0+

14:15 Д/п Вкусно 12+

14:22 Д/п Русский след 12+

14:48 Д/п Революция Власть и душа 12+

15:16 Х/ф Военно-полевой роман 12+

16:45 Д/п Ракетный щит Родины 16+

17:29 Специальный репортаж 12+

17:45 Д/п Русский след 12+

18:13 Д/п Последний день 12+

18:51 Д/п Человек-праздник 12+

19:23 Т/с Благословите женщину 4 серия 12+

20:19 Х/ф Дело Коллини 16+

22:20 Т/с Великодушный 4 серия 16+

23:03 Х/ф Мужчины против женщин 16+

00:57 Интервью.»Честное слово» 16+

01:45 Х/ф Праздник 0+

03:18 Д/п Планета собак 12+

03:43 Д/п Соня может 16+

04:14 Т/с Благословите женщину 3-4 серия 12+

Бийский рабочий