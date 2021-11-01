Бийск: Против детей и бабушек: в Бийске слишком усердствуют QR-проверяющие

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Детей отправляют с кружков из-за отсутствия маски, а бабушек не пускают в аптеку ТЦ без кода

Новая система заработала, но ожидаемо дает сбои. Пока бийчане готовят неорганизованные пикеты, собирают подписи против нового постановления Губернатора Алтайского края, приходится «играть по правилам».

Но правила эти настолько размыты, что путаются в них сами проверяющие. Так, допуск в большие торговые центры, где есть аптеки и магазины, должен осуществляться беспрепятственно, лишь бы была маска. На деле уже есть люди, которых «разворачивают» без QR-кода.

– У нас в ТЦ большой продуктовый магазин, и там время от времени всякие акции проходят. Даже 5% скидка привлекает пожилых людей, – рассказывает «БР» работница одного из отделов большого центра. – И в этот раз совпало с введением проверок. Бабушки и дедушки идут, а их не пускают туда.

Девушка рассказала, что у работников ТЦ так же проверяют коды, и никакого «спада» и отсутствия посетителей нет.

– Я думала, мы передохнем, посетителей мало будет. Не тут-то было! Все столики заняты в первый же день.

Некоторые люди даже на улицах продолжают находиться в масках Фото: Сергей Кулыгин

Непонимание случилось и с «детским кодированием», и обязательным ношением масок. Родители сообщают, что в некоторых учреждениях ребят без масок просто не пускали. При том, что в ситуации, когда ребенок был один, ему приходилось или идти в аптеку самому покупать маску, либо идти домой «не солоно хлебавши».

– Я выдала сыну деньги, чтобы заплатил за занятия. Он ушел, а потом звонит и говорит, что его не пустили, он без маски. До этого всегда так ходили, про детей ничего не говорили, только взрослым. Ему пришлось идти искать аптеку, покупать маску и тратить деньги с занятия на это.

Не всегда вежливы и проверяющие на входе: могут взять у человека паспорт, а не просто сверить данные взглядом. Иногда в достаточно грубой форме просят «не мешать» не кодированным осуществлять допуск кодированных. И маска не всегда надета по правилам.

В городе назревает злое настроение: все чаще слышатся призывы «игнорить» все те места, где может понадобиться QR-код. Но, тем не менее, процесс пошел: записей на вакцинацию ожидаемо стало больше.

«Обойдемся без ТЦ!» В какие торговые центры и как пускают по QR-кодам в Бийске

15:14, 31.10.2021 5337

Бийский рабочий