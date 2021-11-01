Бийск: Производители алкоголя требуют усилить контроль за самогоноварением в России

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Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) выступает за усиление контроля за самогоноварением в России

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что сообщество поддерживает усиление контроля за самогоноварением в стране, сообщает «Коммерсант».

— Вопрос, связанный с самогоноварением. У нас в СССР все, что касалось самогоноварения, было запрещено в полном объеме. На сегодняшний день у нас все разрешено, — обратил внимание Косарев.

Во время совещания в Совфеде по мерам, касающимся борьбы с нелегальным изготовлением спиртного, он сказал, что во всех странах, кроме России, борются с оборотом самогона.

— Почему можно самогонный аппарат продавать несовершеннолетним или почему можно самогонный аппарат продавать в киоске? Или почему никто не проверяет, отделяет ли самогонный аппарат примеси или нет? — подчеркнул Косарев.

Он добавил, что уже есть сформированные Росалкогольрегулированием критерии, которые планируется ввести для контроля и ужесточения оборота самогонных аппаратов в России.

Также в ходе наблюдений были взяты с рынка 12 образцов самогона и проведены исследования по содержанию примесей в напитках.

— По метанолу — в 66 раз превышение по отношению к ГОСТу, по сивухе — в 832 раза… — заключил глава организации.

Бийский рабочий