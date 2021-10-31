Бийск: Проверка юридической чистоты квартиры перед покупкой – важный шаг

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Проверить юридическую чистоту можно самостоятельно на официальном сайте Росреестра

Проверка юридической чистоты обязательна со стороны покупателя недвижимости. Дело в том, что вторичный рынок – отличный инструмент мошенников, поскольку речь идет о крупных суммах. Экономия на этом этапе сделки может обернуться серьезными проблемами в будущем – стрессом, судебными разбирательствами, финансовым крахом. Проверить безопасность сделки на первых этапах поможет удобный сайт росреестра https://reestr.net Для того, чтобы получить информацию об объекте необходимо ввести кадастровый номер или адрес.

Преимущества использования реестра:

достоверность и актуальность информации;

гарантия исполнения заказа;

время выполнения проверки – от 6-12 часов для срочных заказов и до 3 рабочих дней для несрочных.

На сайте можно ознакомиться с образцами отчета о проверки недвижимости. Онлайн сервис позволяет проверить на юридическую чистоту квартиру, земельный участок, дом и другие объекты недвижимости. Напомним, что с 2017 года выписка о юридической чистоте объекта входит в обязательный перечень документов для оформления недвижимости. Проверка квартиры в https://reestr.net/proverit-kvartiru является официальным документом, имеющим полную юридическую силу. При этом выписка дается бесплатно.

Три шага полной проверки квартиры:

проверка документов на объект. Здесь должен быть указан собственник, который имеет право на продажу;

проверка возможности сделки. Имущество, на которое наложен арест или другие виды обременения, не может быть продано/обменено/передано другому лицу. Выписка из ЕРГН дает полную информацию о статусе недвижимости;

проверка квартиры в базе ФПН и ФССП для проверки участия имущества в открытых судебных делах.

Также специалисты рекомендуют проверить собственника и продавца в реестре лиц, подозреваемых в преступлениях. Согласно данным reestr.net за 2019 год официально зарегистрировали больше 14 тысяч мошеннических схем с покупкой-продажей недвижимости. Это число можно снизить, если заказать выписку ЕГРН.

Проверка квартиры облегчается возможностью введения адреса. Для участка такая возможность есть не всегда или пока нет документов, подтверждающих выделенный адрес. Для этого на сайте предусмотрена кадастровая карта — https://reestr.net/kadastrovaya-karta, где можно найти земельные участки или дома приблизив необходимый участок на всей территории России. Здесь же можно наглядно оценить расположение дома на карте города.

Фото kremlinrus.ru

Бийский рабочий