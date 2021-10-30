Бийск: Просто запрещено: в Бийске появляются самодельные таблички против выгула собак

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В Бийске, как известно, нет специальных площадок для выгула и дрессировки собак

Горожане привыкли, что гуляя по парку или двору, нужно внимательно смотреть под ноги, если не хочешь наступить в нечто неприятное. Защищаются от «собачников» как могут. Вешают таблички с предупреждающими надписями, для тех, кто нечаянно нагрянет на территорию со своим хвостатым другом. Собачники на своей площадке тоже просят друг друга: убирайте!

Официальных штрафов за «безобразия» в Бийске нет. В отличие от культурных Москвы и Санкт-Петербурга, где можно нарваться на штраф от тысячи до трех тысяч рублей.

Неофициально гулять с собакой в Бийске можно везде. Летом — даже на пляже Фото: Редакция "БР"

Ответственные хозяева понимают – когда заводишь собаку, берешь ее из приюта или покупаешь, траты на приобретении ошейника, миски и поводка не заканчиваются. Корм, ветобслуживание и некоторые социальные обязанности, такие как уборка за своим животным, еще вылетят в копеечку.

За все годы, по всей России было оформлено всего несколько реальных штрафов за неубранные собачьи фекалии

Но как вы содержите свое животное, по большей части, ваше дело: кормите его дорогим кормом или отдаете остатки из своей тарелки. А вот вопрос «собачье-уличного этикета» уборки за питомцем, коснется не только вас.

Так, в хозяйственных магазинах Бийска продаются специальные мешочки для уборки за собакой на улице. В среднем, в рулоне 20-30 штук пакетов. В зависимости от их плотности, цена от 25 до 50 рублей. Обычно за собачкой требуется убрать на утренней и вечерней прогулке, поэтому пакетов хватит на две недели.

Уличные собаки также вносят свою лепту в загрязнение городской территории Фото: Редакция "БР"

Использовать простые, целлофановые пакеты тоже можно, но они выходят даже дороже. Не удивительно, что некоторые хозяева благое дело забрасывают, оставляя последствия прогулки на природную утилизацию.

В Управлении ветеринарии Алтайского края такую беспечность считают напрасной: собачьи фекалии содержат вредоносные бактерии и могут быть источником заражения многими паразитами.

Уборка за своим питомцем – единственный способ, с помощью которого можно сделать среду обитания более комфортной и безопасной для других людей.

Кучи куч: где можно выгуливать собак в Бийске и кто должен за ними убирать

08:10, 28.01.2021 2659

Бийский рабочий