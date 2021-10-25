Бийск: Программа передач Бийского телевидения 25-31 октября
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«Сибирский медведь» 22 кнопка, «РТС Плюс» 43 или 89 кнопка, «Сибирские сети» 22 кнопка, «Сотрудник» 22 кнопка, «Бийсктелеком» 22 кнопка
ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
06:12 Удачная среда 12+
06:30 Погода 0+
06:31 Деловой разговор 16+
06:46 Участок 112 16+
07:01 Женский клуб 12+
07:11 Это вкусно! 12+
07:21 Я в Бийске: А у Вас? 16+
07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:51 Мультфильмы 0+
08:11 Погода 0+
08:13 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:17 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
08:21 Координаты: Алтай 6+
08:28 Погода 0+
08:30 Это вкусно! 12+
08:40 Коммунальный рейд 16+
08:50 Погода 0+
08:52 История в предметах 6+
08:57 Я в Бийске 12+
09:12 Женский клуб 12+
09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:26 Природа Алтая 0+
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Серебряный бор 21 серия 12+
10:46 Д/п Эксперименты 12+
11:13 Д/п Врачи 16+
11:40 Д/п Звезды фауны 12+
11:47 Х/ф Вне поля зрения 16+
13:57 Д/п Испытано на себе 16+
14:26 Т/с Чемпион 34 серия 16+
15:15 Интервью. «Сноска» 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Д/п Еда test 12+
16:00 Д/п Один день в городе 12+
16:29 Т/с Примадонна 1 серия 12+
17:15 Погода 0+
17:17 Звезды знают! Субтитры 6+
17:21 Это вкусно! 12+
17:31 Координаты: Алтай 6+
17:36 Женский клуб 12+
17:46 Я в Бийске 12+
18:00 Погода 0+
18:02 Коммунальный рейд 12+
18:12 Я в Бийске 12+
18:27 Я в Бийске: А у Вас?
18:30 Погода 0+
18:32 Звезды знают! Субтитры 6+
18:36 История в предметах 6+
18:22 Деловой разговор 16+
18:58 Погода 0+
19:00 Информационная программа Будни 16+
19:20 Звезды знают! Субтитры 6+
19:24 Я в Бийске: А у Вас?
19:28 Погода 0+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Т/с Серебряный бор 22 серия 12+
20:47 Д/п Вместе с наукой 12+
21:21 Д/п Кофе12+
21:26 Т/с Чемпион 35 серия 16+
22.15 Погода 0+
22:17 Специальный репортаж 16+
22:22 Звезды знают! Субтитры 6+
22:26 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Д/п Заповедники России 12+
23:19 Д/п Испытано на себе 16+
23:49 Д/п Заповедники России 12+
00:14 Интервью. «Сноска» 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Интервью.»Честное слово» 16+
01:45 Концерт Жара в Вегасе 117 выпуск 12+
03:13 Д/п Своими руками 12+
03:20 Т/с Примадонна 1 серия 12+
04:05 Д/п Своими руками 12+
04:13 Х/ф Мой друг робот 6+
ВТОРНИК
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Удачная среда 12+
06:26 Я в Бийске: А у Вас? 16+
06:30 Погода 0+
06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:36 Я в Бийске: Есть мнение 16+
06:40 История в предметах 6+
06:45 Деловой разговор 16+
07:00 Будни 16+
07:20 Специальный репортаж 16+
07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:52 М/ф Сказки на ночь 0+
08:04 Д/п Своими руками 12+
08:11 Погода 0+
08:13 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:17 Специальный репортаж 16+
08:21 Погода 0+
08:23 Я в Бийске 12+
08:38 Координаты: Алтай 6+
08:42 История в предметах 6+
08:55 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:00 Погода 0+
09:02 Будни 16+
09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:26 Природа Алтая 6+
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:51 Т/с Серебряный бор 22 серия 12+
10:45 Д/п Вкусно 12+
10:52 Д/п Испытано на себе 16+
11:17 Х/ф Перед рассветом Субтитры 16+
13:05 Д/п Заповедники России 12+
13:36 Д/п Люди РФ 12+
14:03 Д/п Планета собак 12+
14:27 Т/с Чемпион 35 серия 16+
15:15 Д/п Ближе к телу 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Д/п Звезды фауны 12+
16:00 Д/п Планета собак 12+
16:29 Т/с Примадонна 2 серия 12+
17:15 Погода 0+
17:17 Звезды знают! 6+Субтитры
17:21 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
17:24 Удачная среда 12+
17:45 Деловой разговор 16+
18:00 Погода 0+
18:02 Звезды знают! 6+Субтитры
18:06 Деловой разговор 16+
18:21 Погода 0+
18:23 Это вкусно! 12+
18:33 Я в Бийске 12+
18:48 Коммунальный рейд 16+
18:58 Погода 0+
19:00 Будни 16+
19:20 Служебный канал 16+
19:24 Звезды знают! 6+Субтитры
19:27 Погода 0+
19:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:51 Д/п Коммунальный патруль 16+
20:06 Т/с Серебряный бор 23 серия 12+
21:00 Д/п Врачи 16+
21:26 Т/с Чемпион 36 серия 16+
22:15 Погода 0+
22:17 Коммунальный рейд 16+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:52 Д/п Коммунальный патруль 16+
23:07 Д/п Врачи 16+
23:35 Д/п Наша марка 12+
23:48 Д/п Планета собак 12+
00:14 Д/п Ближе к телу 16+
00:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:50 Д/п Коммунальный патруль 16+
01:03 Д/п Соня может 16+
01:35 Д/п Дрифт по-русски 12+
02:25 Т/с Женщина без чувства юмора 1-2 серия 12+
03:58 Т/с Роман императора 1-2 серия 12+
СРЕДА
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Специальный репортаж 16+
06:11 Игры узоров 12+
06:21 История в предметах 6+
06:27 Погода 0+
06:30 Я в Бийске 12+
06:45 Коммунальный рейд 16+
06:55 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
06:58 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Служебный канал 16+
07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:56 Мультфильмы 0+
08:10 Погода 0+
08:12 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:16 Я в Бийске 12+
08:31 Коммунальный рейд 16+
08:41 Это вкусно! 12+
08:51 Координаты: Алтай 6+
08:58 Погода 0+
09:00 Будни 16+
09:20 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:24 Бийск-ретро 6+
09:26 Погода 0+
09:28 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:50 Т/с Серебряный бор 23 серия 12+
10:44 Д/п Дрифт по-русски 12+
11:34 Х/ф Квартирантка 1-2 серия 12+
13:06 Концерт Жара в Вегасе 117 выпуск 12+
14:32 Т/с Чемпион 36 серия 16+
15:20 Д/п Коммунальный патруль 16+
15:35 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:59 Д/п Заповедники России 12+
16:28 Т/с Примадонна 3 серия 12+
17:15 Погода 0+
17:17 Это вкусно! 12+
17:26 Я в Бийске 12+
17:41 Коммунальный рейд 16+
17:51 История в предметах 6+
17:58 Погода 0+
18:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
18:06 История в предметах 6+
18:21 Женский клуб 12+
18:31 Погода 0+
18:33 Удачная среда 12+
18:53 Координаты: Алтай 6+
18:58 Погода
19:00 Будни 16+
19:20 Звезды знают! 6+ Субтитры
19:24 Бийск-ретро 6+
19:27 Погода 0+
19:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:51 Интервью.»Сноска» 16+
20:07 Т/с Серебряный бор 24 серия 12+
21:01 Д/п Один день в городе 12+
21:27 Т/с Чемпион 37 серия 16+
22:15 Погода 0+
22:17 Игры узоров 12+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Интервью.»Сноска» 16+
23:09 Д/п Врачи 16+
23:36 Д/п Своими руками 12+
23:46 Д/п Испытано на себе 16+
00:12 Д/п Коммунальный патруль 16+
00:28 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:49 Интервью.»Сноска» 16+
01:05 Интервью. «Честное слово» 16+
01:56 Д/п Время 12+
02:23 Т/с Женщина без чувства юмора 3-4 серия 12+
03:56 Т/с Роман императора 3-4 серия 12+
ЧЕТВЕРГ
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 История в предметах 6+
06:21 Координаты Алтай 6+
06:25 Специальный репортаж 16+
06:30 Погода 0+
06:32 Удачная среда. 12+
06:52 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:56 Бийск –мой город 0+
06:58 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Специальный репортаж 16+
07:25 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:55 Д/п Звезды фауны 12+
08:05 Д/п Вкусно 12+
08:13 Погода 0+
08:15 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:19 Это вкусно! 12+
08:29 Удачная среда12+
08:49 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
08:54 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:58 Погода 0+
09:00 Будни 16+
09:20 Служебный канал 16+
09:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Серебряный бор 24 серия 12+
10:46 Д/п Врачи 16+
11:12 Х/ф Пробуждение Субтитры 12+
13:15 Д/п Вместе с наукой 12+
13:42 Д/п Звезды фауны 12+
13:49 Д/п Год на орбите 12+
14:20 Д/п Своими руками 12+
14:27 Т/с Чемпион 37 серия 16+
15:15 Интервью. «Сноска» 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:56 Д/п Бактерии 12+
16:23 Д/п Звезды фауны 12+
16:29 Т/с Примадонна 4 серия 12+
17:15 Погода 0+
17:17 Звезды знают! 6+ Субтитры
17:21 Я в Бийске 12+
17:36 Координаты: Алтай 6+
17:40 Удачная среда 12+
18:00 Погода 0+
18:02 Это вкусно! 12+
18:12 История в предметах 6+
18:20 Я в Бийске: А у Вас? 16+
18:25 Специальный репортаж 16+
18:30 Погода 0+
18:32 Участок 112 16+
18:47 Женский клуб 12+
18:58 Погода 0+
19:00 Будни 16+
19:20 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
19:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
19:27 Погода 0+
19:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:51 Д/п Ближе к телу 16+
20:06 Т/с Комиссарша 1 серия 12+
20:59 Д/п Эксперименты 12+
21:25 Т/с Чемпион 38 серия 16+
22:15 Погода 0+
22:17 Это вкусно! 12+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Д/п Ближе к телу 16+
23:08 Д/п Большой скачок 12+
23:40 Д/п Георгий Фиртич 12+
00:13 Интервью. «Сноска» 16+
00:28 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:49 Д/п Ближе к телу 16+
01:04 Д/п Своими руками. 12+
01:12 Д/п Планета собак 12+
01:40 Х/ф Клоуны 12+
03:29 Т/с Примадонна 2 серия 12+
04:16 Д/п Своими руками12+
04:30 Д/п Кофе 12+
04:37 Х/ф Мужчина в доме 16+
ПЯТНИЦА
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 История в предметах 6+
06:11 Деловой разговор 16+
06:26 Я в Бийске: А у Вас? 16+
06:30 Погода 0+
06:32 Участок 112 16+
06:47 Женский клуб 12+
06:57 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
07:25 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:56 Д/п Звезды фауны 12+
08:02 Д/п Вкусно 12+
08:12 Погода 0+
08:14 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:18 Женский клуб 12+
08:28 Игры узоров 12+
08:43 Участок 112 16+
08:58 Погода
09:00 Будни 16+
09:20 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:24 Бийск-ретро 6+
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с Комиссарша 1 серия 12+
10:44 Д/п Большой скачок 12+
11:12 Х/ф Цезарь должен умереть 16+
12:32 Д/п Испытано на себе 16+
12:59 Д/п Биосфера 12+
13:24 Д/п Заповедники России 12+
13:51 Д/п Планета собак 12+
14:21 Т/с Чемпион 38 серия 16+
15:11 Ближе к телу 16+
15:26 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:47 Д/п Вместе с наукой 12+
16:14 Д/п Наша марка 12+
16:27 Т/с Примадонна 5 серия 12+
17:13 Погода 0+
17:15 Звезды знают! 6+ Субтитры
17:19 Я в Бийске 12+
17:34 Удачная среда 12+
17:54 Я в Бийске: Есть Мнение! 16+
17:58 Погода 0+
18:00 Участок 112 16+
18:15 Женский клуб 12+
18:25 Погода 0+
18:35 Игры узоров 12+
18:45 Это вкусно! 12+
18:55 Я в Бийске: А у Вас? 16+
18:58 Погода 0+
19:00 Будни 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:27 Погода 0+
19:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:52 Интервью.»Сноска» 16+
20:08 Т/с Комиссарша 2 серия 12+
21:00 Д/п Планета вкусов 12+
21:26 Т/с Чемпион 39 серия 16+
22:14 Погода 0+
22:16 Игры узоров! 12+
22:27 Погода 0+
22:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:51 Интервью.»Сноска» 16+
23:06 Д/п Бактерии 12+
23:34 Культурный марафон. Иван Ильющенко 12+
23:44 Д/п Парад победы 12+
00:14 Д/п Ближе к телу 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Интервью.»Сноска» 16+
01:08 Д/п Своими руками 12+
01:16 Х/ф Перед рассветом Субтитры 16+
02:58 Культурный марафон. «Любитель музыки» 12+
03:05 Д/п Своими руками 12+
03:29 Т/с Примадонна 3 серия 12+
04:16 Х/ф Путешествие Кэрол 12+
СУББОТА
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Я в Бийске: А у Вас? 16+
06:10 История в предметах 6+
06:20 Координаты: Алтай 6+
06:24 Деловой разговор 16+
06:39 История в предметах 6+
06:50 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:54 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
06:58 Погода 0+
07:00 Информационная программа «Будни» 16+
07:20 Коммунальный рейд 16+
07:30 Я в Бийске: А у Вас?16+
07:34 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:38 Природа Алтая 0+
07:39 Погода 0+
07:41 Д/п Еда test 12+
07:51 Д/п Заповедники России 12+
08:18 М/в Вилли и крутые тачки 6+
09:45 Д/п Ближе к телу 16+
10:00 Погода 0+
10:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
10:06 Будни 16+
10:26 Я в Бийске 12+
10:41 Это вкусно! 12+
10:52 Игры узоров 12+
11:00 Погода 0+
11:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
11:06 Деловой разговор 16+
11:21 Коммунальный рейд 16+
11:31 Участок 112 16+
11:46 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
11:50 Я в Бийске: А у Вас? 16+
11:55 Я в Бийске 12+
12:10 Погода 0+
12:12 Звезды знают! 6+ Субтитры
12:16 Бийская оборонка 16+
13:05 Удачная среда 12+
13:25 История в предметах 6+
13:35 Вне зоны 12+
13:56 Звезды знают! 6+ Субтитры
14:00 Погода 0+
14:02 Д/п Звезды фауны 12+
14:16 Д/п Время 12+
14:42 Д/п Планета вкусов 12+
15:09 Х/ф Джокер 12+
16:11 Д/п Георгий Фиртич Музыка без правил 12+
16:44 Д/п Коммунальный патруль 16+
16:59 Неделя с ТОЛКОМ 16+
17:36 Погода 0+
17:38 Звезды знают! 6+ Субтитры
17:42 Удачная среда 12+
18:01 Это вкусно! 12+
18:11 Погода 0+
18:13 История в предметах 6+
18:20 Я в Бийске 12+
18:35 Коммунальный рейд 16+
18:45 Женский клуб 12+
18:58 Погода 0+
19:00 Звезды знают! 6+ Субтитры
19:04 Я в Бийске: Есть мнение 16+
19:08 Я в Бийске: А у Вас? 16+
19:12 Координаты: Алтай 6+
19:17 Специальный репортаж 16+
19:22 Д/п Живая память 16+
19:32 История в предметах 6+
19:40 Игры узоров 12+
19:50 Я за рулем 12+
20:06 Звезды знают! 6+ Субтитры
20:10 Погода 0+
20:12 Д/п Год на орбите. Фильм 8. Взгляд из космоса 12+
20:38 Культурный марафон «Ради любви к искусству» 12+
20:47 Д/п Вместе с наукой 12+
21:15 Т/с Женщина без чувства юмора 1-4 серия 12+
00:15 Д/п Коммунальный патруль 16+
00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+
01:06 Т/с Роман императора 1-2 серия 12+
03:09 Д/п Звезды фауны 12+
03:15 Д/п Вкусно 12+
03:26 Д/п Своими руками 12+
03:34 Т/с Примадонна 4-5 серия 12+
05:07 Т/с Комиссарша 1 серия 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Из фондов Бийского телевидения 6+
06:30 Погода 0+
06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:36 История в предметах 6+
06:45 Участок 112 16+
07:00 Погода 0+
07:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:06 Игры узоров 12+
07:16 Я в Бийске: А у Вас? 16+
07:19 Координаты: Алтай 6+
07:27 Удачная среда 12+
07:47 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
07:51 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:55 Погода 0+
07:57 Д/п Своими руками. 5 выпуск. 12+
08:06 Х/ф Мой друг робот 6+
09:48 Д/п Планета вкусов 12+
10:16 Д/п Бактерии 12+
10:42 Погода 0+
10:44 Звезды знают! 6+ Субтитры
10:48 Служебный канал 16+
11:01 Удачная среда 12+
11:21 Женский клуб 12+
11:31 Игры узоров 12+
11:41 Это вкусно! 12+
11:51 Координаты: Алтай 6+
12:00 Погода 0+
12:02 История в предметах 6+
12:10 Участок 112 16+
12:25 Специальный репортаж 16+
12:30 Погода 0+
12:32 Деловой разговор16+
12:47 Коммунальный рейд 16+
12:57 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
13:01 Я в Бийске 12+
13:19 Звезды знают! 6+ Субтитры
13:23 Погода 0+
13:25 Вне Зоны 12+
14:00 Из фондов Бийского телевидения 6+
14:20 Я за рулем 12+
14:40 Звезды знают! 6+ Субтитры
14:44 Погода 0+
14:46 Д/п Заповедники России 12+
15:14 Д/п Биосфера 12+
15:39 Д/п Большой скачок 12+
16:07 Концерт Жара в Вегасе 95 12+
17:45 Интервью. «Сноска» 16+
18:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+
18:37 Погода 0+
18:39 Звезды знают! 6+ Субтитры
18:43 Это вкусно12+
18:53 История в предметах 6+
18:58 Погода 0+
19:00 Деловой разговор 16+
19:15 Участок 112 16+
19:30 Погода 0+
19:32 Специальный репортаж 16+
19:37 Коммунальный рейд 16+
19:47 Служебный канал 16+
19:52 Звезды знают! 6+ Субтитры
19:57 Погода 0+
19:59 Д/п Жена История любви 16+
21:13 Концерт Жара в Вегасе Дети 12+
22:40 Д/п Вкусно 12+
22:48 Д/п Звезды фауны. 3 выпуск 12+
22:54 Т/с Великодушный 1-2 серия 16+
00:15 Интервью. «Сноска» 16+
00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+
01:06 Т/с Роман императора 3-4 серия 12+
03:15 Х/ф Алхимики 0+
05:00 Д/п Своими руками 12+
05:07 Т/с Комиссарша 2 серия 12+