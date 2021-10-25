Бийск: Программа передач Бийского телевидения 25-31 октября

0

«Сибирский медведь» 22 кнопка, «РТС Плюс» 43 или 89 кнопка, «Сибирские сети» 22 кнопка, «Сотрудник» 22 кнопка, «Бийсктелеком» 22 кнопка

ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

06:12 Удачная среда 12+

06:30 Погода 0+

06:31 Деловой разговор 16+

06:46 Участок 112 16+

07:01 Женский клуб 12+

07:11 Это вкусно! 12+

07:21 Я в Бийске: А у Вас? 16+

07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:51 Мультфильмы 0+

08:11 Погода 0+

08:13 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:17 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

08:21 Координаты: Алтай 6+

08:28 Погода 0+

08:30 Это вкусно! 12+

08:40 Коммунальный рейд 16+

08:50 Погода 0+

08:52 История в предметах 6+

08:57 Я в Бийске 12+

09:12 Женский клуб 12+

09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:26 Природа Алтая 0+

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Серебряный бор 21 серия 12+

10:46 Д/п Эксперименты 12+

11:13 Д/п Врачи 16+

11:40 Д/п Звезды фауны 12+

11:47 Х/ф Вне поля зрения 16+

13:57 Д/п Испытано на себе 16+

14:26 Т/с Чемпион 34 серия 16+

15:15 Интервью. «Сноска» 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Д/п Еда test 12+

16:00 Д/п Один день в городе 12+

16:29 Т/с Примадонна 1 серия 12+

17:15 Погода 0+

17:17 Звезды знают! Субтитры 6+

17:21 Это вкусно! 12+

17:31 Координаты: Алтай 6+

17:36 Женский клуб 12+

17:46 Я в Бийске 12+

18:00 Погода 0+

18:02 Коммунальный рейд 12+

18:12 Я в Бийске 12+

18:27 Я в Бийске: А у Вас?

18:30 Погода 0+

18:32 Звезды знают! Субтитры 6+

18:36 История в предметах 6+

18:22 Деловой разговор 16+

18:58 Погода 0+

19:00 Информационная программа Будни 16+

19:20 Звезды знают! Субтитры 6+

19:24 Я в Бийске: А у Вас?

19:28 Погода 0+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Т/с Серебряный бор 22 серия 12+

20:47 Д/п Вместе с наукой 12+

21:21 Д/п Кофе12+

21:26 Т/с Чемпион 35 серия 16+

22.15 Погода 0+

22:17 Специальный репортаж 16+

22:22 Звезды знают! Субтитры 6+

22:26 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Д/п Заповедники России 12+

23:19 Д/п Испытано на себе 16+

23:49 Д/п Заповедники России 12+

00:14 Интервью. «Сноска» 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Интервью.»Честное слово» 16+

01:45 Концерт Жара в Вегасе 117 выпуск 12+

03:13 Д/п Своими руками 12+

03:20 Т/с Примадонна 1 серия 12+

04:05 Д/п Своими руками 12+

04:13 Х/ф Мой друг робот 6+

ВТОРНИК

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Удачная среда 12+

06:26 Я в Бийске: А у Вас? 16+

06:30 Погода 0+

06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:36 Я в Бийске: Есть мнение 16+

06:40 История в предметах 6+

06:45 Деловой разговор 16+

07:00 Будни 16+

07:20 Специальный репортаж 16+

07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:52 М/ф Сказки на ночь 0+

08:04 Д/п Своими руками 12+

08:11 Погода 0+

08:13 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:17 Специальный репортаж 16+

08:21 Погода 0+

08:23 Я в Бийске 12+

08:38 Координаты: Алтай 6+

08:42 История в предметах 6+

08:55 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:00 Погода 0+

09:02 Будни 16+

09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:26 Природа Алтая 6+

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:51 Т/с Серебряный бор 22 серия 12+

10:45 Д/п Вкусно 12+

10:52 Д/п Испытано на себе 16+

11:17 Х/ф Перед рассветом Субтитры 16+

13:05 Д/п Заповедники России 12+

13:36 Д/п Люди РФ 12+

14:03 Д/п Планета собак 12+

14:27 Т/с Чемпион 35 серия 16+

15:15 Д/п Ближе к телу 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Д/п Звезды фауны 12+

16:00 Д/п Планета собак 12+

16:29 Т/с Примадонна 2 серия 12+

17:15 Погода 0+

17:17 Звезды знают! 6+Субтитры

17:21 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

17:24 Удачная среда 12+

17:45 Деловой разговор 16+

18:00 Погода 0+

18:02 Звезды знают! 6+Субтитры

18:06 Деловой разговор 16+

18:21 Погода 0+

18:23 Это вкусно! 12+

18:33 Я в Бийске 12+

18:48 Коммунальный рейд 16+

18:58 Погода 0+

19:00 Будни 16+

19:20 Служебный канал 16+

19:24 Звезды знают! 6+Субтитры

19:27 Погода 0+

19:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:51 Д/п Коммунальный патруль 16+

20:06 Т/с Серебряный бор 23 серия 12+

21:00 Д/п Врачи 16+

21:26 Т/с Чемпион 36 серия 16+

22:15 Погода 0+

22:17 Коммунальный рейд 16+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:52 Д/п Коммунальный патруль 16+

23:07 Д/п Врачи 16+

23:35 Д/п Наша марка 12+

23:48 Д/п Планета собак 12+

00:14 Д/п Ближе к телу 16+

00:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:50 Д/п Коммунальный патруль 16+

01:03 Д/п Соня может 16+

01:35 Д/п Дрифт по-русски 12+

02:25 Т/с Женщина без чувства юмора 1-2 серия 12+

03:58 Т/с Роман императора 1-2 серия 12+

СРЕДА

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Специальный репортаж 16+

06:11 Игры узоров 12+

06:21 История в предметах 6+

06:27 Погода 0+

06:30 Я в Бийске 12+

06:45 Коммунальный рейд 16+

06:55 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

06:58 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Служебный канал 16+

07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:56 Мультфильмы 0+

08:10 Погода 0+

08:12 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:16 Я в Бийске 12+

08:31 Коммунальный рейд 16+

08:41 Это вкусно! 12+

08:51 Координаты: Алтай 6+

08:58 Погода 0+

09:00 Будни 16+

09:20 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:24 Бийск-ретро 6+

09:26 Погода 0+

09:28 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:50 Т/с Серебряный бор 23 серия 12+

10:44 Д/п Дрифт по-русски 12+

11:34 Х/ф Квартирантка 1-2 серия 12+

13:06 Концерт Жара в Вегасе 117 выпуск 12+

14:32 Т/с Чемпион 36 серия 16+

15:20 Д/п Коммунальный патруль 16+

15:35 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:59 Д/п Заповедники России 12+

16:28 Т/с Примадонна 3 серия 12+

17:15 Погода 0+

17:17 Это вкусно! 12+

17:26 Я в Бийске 12+

17:41 Коммунальный рейд 16+

17:51 История в предметах 6+

17:58 Погода 0+

18:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

18:06 История в предметах 6+

18:21 Женский клуб 12+

18:31 Погода 0+

18:33 Удачная среда 12+

18:53 Координаты: Алтай 6+

18:58 Погода

19:00 Будни 16+

19:20 Звезды знают! 6+ Субтитры

19:24 Бийск-ретро 6+

19:27 Погода 0+

19:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:51 Интервью.»Сноска» 16+

20:07 Т/с Серебряный бор 24 серия 12+

21:01 Д/п Один день в городе 12+

21:27 Т/с Чемпион 37 серия 16+

22:15 Погода 0+

22:17 Игры узоров 12+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Интервью.»Сноска» 16+

23:09 Д/п Врачи 16+

23:36 Д/п Своими руками 12+

23:46 Д/п Испытано на себе 16+

00:12 Д/п Коммунальный патруль 16+

00:28 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:49 Интервью.»Сноска» 16+

01:05 Интервью. «Честное слово» 16+

01:56 Д/п Время 12+

02:23 Т/с Женщина без чувства юмора 3-4 серия 12+

03:56 Т/с Роман императора 3-4 серия 12+

ЧЕТВЕРГ

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 История в предметах 6+

06:21 Координаты Алтай 6+

06:25 Специальный репортаж 16+

06:30 Погода 0+

06:32 Удачная среда. 12+

06:52 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:56 Бийск –мой город 0+

06:58 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Специальный репортаж 16+

07:25 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:55 Д/п Звезды фауны 12+

08:05 Д/п Вкусно 12+

08:13 Погода 0+

08:15 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:19 Это вкусно! 12+

08:29 Удачная среда12+

08:49 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

08:54 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:58 Погода 0+

09:00 Будни 16+

09:20 Служебный канал 16+

09:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Серебряный бор 24 серия 12+

10:46 Д/п Врачи 16+

11:12 Х/ф Пробуждение Субтитры 12+

13:15 Д/п Вместе с наукой 12+

13:42 Д/п Звезды фауны 12+

13:49 Д/п Год на орбите 12+

14:20 Д/п Своими руками 12+

14:27 Т/с Чемпион 37 серия 16+

15:15 Интервью. «Сноска» 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:56 Д/п Бактерии 12+

16:23 Д/п Звезды фауны 12+

16:29 Т/с Примадонна 4 серия 12+

17:15 Погода 0+

17:17 Звезды знают! 6+ Субтитры

17:21 Я в Бийске 12+

17:36 Координаты: Алтай 6+

17:40 Удачная среда 12+

18:00 Погода 0+

18:02 Это вкусно! 12+

18:12 История в предметах 6+

18:20 Я в Бийске: А у Вас? 16+

18:25 Специальный репортаж 16+

18:30 Погода 0+

18:32 Участок 112 16+

18:47 Женский клуб 12+

18:58 Погода 0+

19:00 Будни 16+

19:20 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

19:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

19:27 Погода 0+

19:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:51 Д/п Ближе к телу 16+

20:06 Т/с Комиссарша 1 серия 12+

20:59 Д/п Эксперименты 12+

21:25 Т/с Чемпион 38 серия 16+

22:15 Погода 0+

22:17 Это вкусно! 12+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Д/п Ближе к телу 16+

23:08 Д/п Большой скачок 12+

23:40 Д/п Георгий Фиртич 12+

00:13 Интервью. «Сноска» 16+

00:28 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:49 Д/п Ближе к телу 16+

01:04 Д/п Своими руками. 12+

01:12 Д/п Планета собак 12+

01:40 Х/ф Клоуны 12+

03:29 Т/с Примадонна 2 серия 12+

04:16 Д/п Своими руками12+

04:30 Д/п Кофе 12+

04:37 Х/ф Мужчина в доме 16+

ПЯТНИЦА

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 История в предметах 6+

06:11 Деловой разговор 16+

06:26 Я в Бийске: А у Вас? 16+

06:30 Погода 0+

06:32 Участок 112 16+

06:47 Женский клуб 12+

06:57 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

07:25 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:56 Д/п Звезды фауны 12+

08:02 Д/п Вкусно 12+

08:12 Погода 0+

08:14 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:18 Женский клуб 12+

08:28 Игры узоров 12+

08:43 Участок 112 16+

08:58 Погода

09:00 Будни 16+

09:20 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:24 Бийск-ретро 6+

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с Комиссарша 1 серия 12+

10:44 Д/п Большой скачок 12+

11:12 Х/ф Цезарь должен умереть 16+

12:32 Д/п Испытано на себе 16+

12:59 Д/п Биосфера 12+

13:24 Д/п Заповедники России 12+

13:51 Д/п Планета собак 12+

14:21 Т/с Чемпион 38 серия 16+

15:11 Ближе к телу 16+

15:26 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:47 Д/п Вместе с наукой 12+

16:14 Д/п Наша марка 12+

16:27 Т/с Примадонна 5 серия 12+

17:13 Погода 0+

17:15 Звезды знают! 6+ Субтитры

17:19 Я в Бийске 12+

17:34 Удачная среда 12+

17:54 Я в Бийске: Есть Мнение! 16+

17:58 Погода 0+

18:00 Участок 112 16+

18:15 Женский клуб 12+

18:25 Погода 0+

18:35 Игры узоров 12+

18:45 Это вкусно! 12+

18:55 Я в Бийске: А у Вас? 16+

18:58 Погода 0+

19:00 Будни 16+

19:20 Специальный репортаж 16+

19:27 Погода 0+

19:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:52 Интервью.»Сноска» 16+

20:08 Т/с Комиссарша 2 серия 12+

21:00 Д/п Планета вкусов 12+

21:26 Т/с Чемпион 39 серия 16+

22:14 Погода 0+

22:16 Игры узоров! 12+

22:27 Погода 0+

22:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:51 Интервью.»Сноска» 16+

23:06 Д/п Бактерии 12+

23:34 Культурный марафон. Иван Ильющенко 12+

23:44 Д/п Парад победы 12+

00:14 Д/п Ближе к телу 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Интервью.»Сноска» 16+

01:08 Д/п Своими руками 12+

01:16 Х/ф Перед рассветом Субтитры 16+

02:58 Культурный марафон. «Любитель музыки» 12+

03:05 Д/п Своими руками 12+

03:29 Т/с Примадонна 3 серия 12+

04:16 Х/ф Путешествие Кэрол 12+

СУББОТА

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Я в Бийске: А у Вас? 16+

06:10 История в предметах 6+

06:20 Координаты: Алтай 6+

06:24 Деловой разговор 16+

06:39 История в предметах 6+

06:50 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:54 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

06:58 Погода 0+

07:00 Информационная программа «Будни» 16+

07:20 Коммунальный рейд 16+

07:30 Я в Бийске: А у Вас?16+

07:34 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:38 Природа Алтая 0+

07:39 Погода 0+

07:41 Д/п Еда test 12+

07:51 Д/п Заповедники России 12+

08:18 М/в Вилли и крутые тачки 6+

09:45 Д/п Ближе к телу 16+

10:00 Погода 0+

10:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

10:06 Будни 16+

10:26 Я в Бийске 12+

10:41 Это вкусно! 12+

10:52 Игры узоров 12+

11:00 Погода 0+

11:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

11:06 Деловой разговор 16+

11:21 Коммунальный рейд 16+

11:31 Участок 112 16+

11:46 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

11:50 Я в Бийске: А у Вас? 16+

11:55 Я в Бийске 12+

12:10 Погода 0+

12:12 Звезды знают! 6+ Субтитры

12:16 Бийская оборонка 16+

13:05 Удачная среда 12+

13:25 История в предметах 6+

13:35 Вне зоны 12+

13:56 Звезды знают! 6+ Субтитры

14:00 Погода 0+

14:02 Д/п Звезды фауны 12+

14:16 Д/п Время 12+

14:42 Д/п Планета вкусов 12+

15:09 Х/ф Джокер 12+

16:11 Д/п Георгий Фиртич Музыка без правил 12+

16:44 Д/п Коммунальный патруль 16+

16:59 Неделя с ТОЛКОМ 16+

17:36 Погода 0+

17:38 Звезды знают! 6+ Субтитры

17:42 Удачная среда 12+

18:01 Это вкусно! 12+

18:11 Погода 0+

18:13 История в предметах 6+

18:20 Я в Бийске 12+

18:35 Коммунальный рейд 16+

18:45 Женский клуб 12+

18:58 Погода 0+

19:00 Звезды знают! 6+ Субтитры

19:04 Я в Бийске: Есть мнение 16+

19:08 Я в Бийске: А у Вас? 16+

19:12 Координаты: Алтай 6+

19:17 Специальный репортаж 16+

19:22 Д/п Живая память 16+

19:32 История в предметах 6+

19:40 Игры узоров 12+

19:50 Я за рулем 12+

20:06 Звезды знают! 6+ Субтитры

20:10 Погода 0+

20:12 Д/п Год на орбите. Фильм 8. Взгляд из космоса 12+

20:38 Культурный марафон «Ради любви к искусству» 12+

20:47 Д/п Вместе с наукой 12+

21:15 Т/с Женщина без чувства юмора 1-4 серия 12+

00:15 Д/п Коммунальный патруль 16+

00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+

01:06 Т/с Роман императора 1-2 серия 12+

03:09 Д/п Звезды фауны 12+

03:15 Д/п Вкусно 12+

03:26 Д/п Своими руками 12+

03:34 Т/с Примадонна 4-5 серия 12+

05:07 Т/с Комиссарша 1 серия 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Из фондов Бийского телевидения 6+

06:30 Погода 0+

06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:36 История в предметах 6+

06:45 Участок 112 16+

07:00 Погода 0+

07:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:06 Игры узоров 12+

07:16 Я в Бийске: А у Вас? 16+

07:19 Координаты: Алтай 6+

07:27 Удачная среда 12+

07:47 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

07:51 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:55 Погода 0+

07:57 Д/п Своими руками. 5 выпуск. 12+

08:06 Х/ф Мой друг робот 6+

09:48 Д/п Планета вкусов 12+

10:16 Д/п Бактерии 12+

10:42 Погода 0+

10:44 Звезды знают! 6+ Субтитры

10:48 Служебный канал 16+

11:01 Удачная среда 12+

11:21 Женский клуб 12+

11:31 Игры узоров 12+

11:41 Это вкусно! 12+

11:51 Координаты: Алтай 6+

12:00 Погода 0+

12:02 История в предметах 6+

12:10 Участок 112 16+

12:25 Специальный репортаж 16+

12:30 Погода 0+

12:32 Деловой разговор16+

12:47 Коммунальный рейд 16+

12:57 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

13:01 Я в Бийске 12+

13:19 Звезды знают! 6+ Субтитры

13:23 Погода 0+

13:25 Вне Зоны 12+

14:00 Из фондов Бийского телевидения 6+

14:20 Я за рулем 12+

14:40 Звезды знают! 6+ Субтитры

14:44 Погода 0+

14:46 Д/п Заповедники России 12+

15:14 Д/п Биосфера 12+

15:39 Д/п Большой скачок 12+

16:07 Концерт Жара в Вегасе 95 12+

17:45 Интервью. «Сноска» 16+

18:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+

18:37 Погода 0+

18:39 Звезды знают! 6+ Субтитры

18:43 Это вкусно12+

18:53 История в предметах 6+

18:58 Погода 0+

19:00 Деловой разговор 16+

19:15 Участок 112 16+

19:30 Погода 0+

19:32 Специальный репортаж 16+

19:37 Коммунальный рейд 16+

19:47 Служебный канал 16+

19:52 Звезды знают! 6+ Субтитры

19:57 Погода 0+

19:59 Д/п Жена История любви 16+

21:13 Концерт Жара в Вегасе Дети 12+

22:40 Д/п Вкусно 12+

22:48 Д/п Звезды фауны. 3 выпуск 12+

22:54 Т/с Великодушный 1-2 серия 16+

00:15 Интервью. «Сноска» 16+

00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+

01:06 Т/с Роман императора 3-4 серия 12+

03:15 Х/ф Алхимики 0+

05:00 Д/п Своими руками 12+

05:07 Т/с Комиссарша 2 серия 12+

Бийский рабочий