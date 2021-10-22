Бийск: Просто сидеть и ждать: в Бийске врачи не спешат к ковидным больным

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В социальных сетях горожане обсуждают методы самолечения, а также нужно ли ставить прививку

По словам горожан, которым пришлось столкнуться с долгим ожиданием врачей при полученном «плюсике», подтверждающим коронавирус, складывается ощущение, что люди никому не нужны.

В инстаграме группы bsk.22.incident бийчанка пишет:

– Заболела. Сдала тест на корону, положительный. Жду врача уже третий день! Не назначают лечение, и вообще всем все равно. Звонила и в поликлинику, и в Роспотребнадзор, никто ничего не знает. Сколько сидеть и ждать?

При этом, большинство с пониманием относится к возросшей нагрузке на медицину в условиях все разрастающейся новой волны коронавируса. Советуют: надевайте маску и идите в аптеку. Начинайте лечение.

– Врачи тоже не роботы, и болеют, и нагрузка сейчас не приведи никому. Звоните в коллцентр, если нужен больничный. Его и задним числом открывают по результату анализа. Если задыхаетесь или не сбивается температура – скорую помощь никто не отменял.

Бийчане с коронавирусом ходят в аптеку за лекарствами сами

Лечение коронавируса, на самом деле – симптоматическое. Практически такое же, как и при гриппе. Только при ухудшении состояния вызывают скорую.

Министерство здравоохранения: По всем фактам, когда вы не можете вызвать врача на дом или вам отказывают в вызове врача, просим обращаться на горячую линию по телефону 8-800-350-3525

Врачи, работающие на скорой, отмечают, что часто заболевшим требуется даже не лекарство, а простое человеческое внимание. При этом, если результат теста на корону оказывается положительным, вам должны привезти бесплатные лекарства.

– Свекровь заболела, не могла вызвать врача. Я отправила ее на фильтр – там взяли тест, оказался положительным (причем информацию о результате выискивали сами, никто не позвонил и не сказал). Также по телефону назначили, и мы стали пить витамины и капать нос, потому что исчезло обоняние. Через четыре дня приехали и снова взяли тест – и снова никакого лечения. Обратились в итоге он-лайн к платному терапевту, – делятся историями «неудачной» болезни в комментариях.

Борьба «прививочников» и тех, кто против вакцинации, также продолжается. Аргументов достаточно у каждой стороны.

– А не проще было сделать своевременно прививку? Понимаете, к сожалению, когда туго. Идите в поликлинику, в доврачебный кабинет. А там направят в стационар. Лечения не существует, вывод один – прививайтесь.

Просьбы привиться, тем временем, становятся все настойчивее. В ближайшем времени, QR коды разделят общество на тех, кому можно пойти в театр и большой торговый центр, и тех, кому путь туда будет заказан.

Стало известно, как и где в Алтайском крае будет работать система QR-кодов

12:24, 21.10.2021 3467

Бийский рабочий