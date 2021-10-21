Бийск: Простились до весны: пик активности клещей в Алтайском крае пройден

0

Всего с жалобами на присасывание клещей в этом сезоне в больницы региона обратилось 9 814 человек, среди них 2 869 детей

За весь сезона подтверждено 22 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 5 детей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Эти показатели ниже среднемноголетних на 20%. Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские организации края для решения вопроса о введении иммуноглобулина.

По прогнозам специалистов-энтомологов единичные клещи могут проявлять свою активность до ноября при условии теплой, сухой осени.

В связи с этим, специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю ещё раз напоминают о необходимости ношения при выездах на природу защитной одежды, регулярном проведении само- и взаимоосмотров, применении репеллентов.

Но самым эффективным средством борьбы с клещевым энцефалитом является иммунопрофилактика вакциной против клещевого энцефалита, которая не только снижает риск заражения, но и защищает от появления осложнений. Чтобы защитить себя от тяжелого заболевания лицам, не имеющим прививок против клещевого энцефалита, необходимо сделать 2 прививки: первую – в ноябре-декабре и вторую – в марте-апреле (до начала сезона активности клещей).

В Бийске в лесу на АБ обнаружили крупных ядовитых пауков

16:11, 21.09.2021 6785

Бийский рабочий