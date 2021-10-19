Бийск: Продажа водоизмещающих яхт

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Если вы собираетесь приобрести яхту, то учитывайте, что с компанией «Arcon Yachts» сделка будет проведена на высшем уровне.

Водоизмещающие яхты являются видом судов с мотором, характеризующимся высокой экономичностью, автономностью, комфортностью хода, большой мореходностью, незначительным потреблением топлива и низкой шумностью двигателей.

Свойства данной разновидности яхты

В аспекте физики такое судно заслуживает такого определения: это тип моторной яхты, который во время движения поддерживают силы плавучести. Обычная скорость судна длиной в четырнадцать-двадцать метров равна восьми-двенадцати узлам. Известно, что водоизмещающие моторные яхты характеризуются большой вместительностью (особенно если сравнивать с гласирующей разновидностью).

Гласирующая яхта представляет собой скоростное судно, поддерживающееся на воде посредством гидродинамической силы. Потому основное его достоинство заключается в большой скорости (около сорока узлов). Рассматриваемые разновидности яхт необходимо использовать в тех условиях, в которых они способны проявить свою резвость (к примеру, в Турции, Черногории, Греции, Хорватии и Италии).

Кроме вышеуказанного, есть полуводоизмещающие яхты, чья средняя скорость равна 15-18 узлам. Если вернуться к водоизмещающим судам, то у них имеются крупные баки для топлива и воды, что даёт возможность такому транспорту делать долгие путешествия на немалые дистанции без внеплановых остановок с целью заправки. Подобные суда изготавливаются из алюминия и стали.

Продажа яхт и другие услуги, которые можно заказать у «Arcon Yachts»

Данная фирма оказывает сервис:

по управлению яхтами;

их созданию;

съёму;

приобретению;

реализации судов.

Сотрудники «Arcon Yachts» предоставляют заказчикам различный сервис в границах одной организации, у которой есть представительства в Украине, Гонконге, Черногории, Италии и России. В том числе компания продаёт собственную продукцию. Опыт сотрудничества её работников с российскими и иностранными заказчиками составляет больше двадцати лет. Фирма и её учредители имеет серьёзную компетентность в данной индустрии, поскольку они – продавцы и партнёры итальянских, голландских и немецких судоверфей по производству и реализации транспортных средств от тридцати до ста метров.

У экспертов организации по яхт-менеджменту имеется серьёзный флот, которым они управляют. Они обеспечивают надлежащее обслуживание судов и первоклассный сервис на их борту.

Если вы собираетесь приобрести яхту, то учитывайте, что с компанией «Arcon Yachts» сделка будет проведена на высшем уровне. Также фирма предоставляет гарантийное и постгарантийное техобслуживание судов, подбор профессиональной команды и прочие важные услуги. Эксперты компании быстро разбираются со всеми формальностями. Имеется в виду доставка транспорта в любое местоназначение, его регистрирование и приписка к нужному порту.

Бийский рабочий