Бийск: Прокуратура в Бийске помогла решить жилищный вопрос двум сиротам

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В наукограде прокуратура помогла решить жилищный вопрос двум бывшим воспитанницам детского дома

Прокуратура Бийска провела проверку по обращениям двух местных жительниц, относящихся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что девушки в раннем возрасте лишились родителей, в связи с чем были включены в список граждан, подлежащих внеочередному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда Алтайского края. Однако вопреки требованиям закона по достижении 18-летнего возраста жильем их не обеспечили.

— В целях восстановления нарушенных прав граждан прокуратура города обратилась в суд с исками о возложении на краевое государственное казенное учреждение «Региональное жилищное управление» обязанности предоставить нуждающимся благоустроенные жилые помещения, которые удовлетворены судом, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время девушкам предоставлены благоустроенные квартиры в новостройках города Бийска.

Алтайский край вернул в бюджет деньги, выделенные на обеспечение жильем сирот

16:54, 20.04.2021 1291

Бийский рабочий