Бийск: Прокуратура помогла работникам предприятия в Бийске получить зарплату

2

Сотрудникам не платили зарплату порядка восьми месяцев.

Прокуратура Бийска проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Компания ДС» в части своевременности оплаты труда.

Предприятие задолжало 18 работниками предприятия выплату заработной платы за период с ноября 2020 года по июль 2021 года. Долг в общем размере превышал 1,6 млн рублей.

В адрес руководителя предприятия было внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан, которое рассмотрено и удовлетворено. По направленным прокурором города в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ материалам проверки следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В настоящее время благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

В Бийске директор фирмы скрыл доходы, чтобы не платить долг налоговой

09:25, 24.09.2021 1311

Бийский рабочий