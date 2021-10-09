Бийск: Прощайте, мистер Крэйг: что говорят о премьере фильма «Не время умирать»

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В кинопрокат вышел последний фильм про агента 007, главную роль в котором исполняет Дэниэл Крэйг. В следующий раз Бонд будет другим

15 лет роль самого успешного в мире агента исполнял брутальный Дэниэл Крейг. Прощание Дэниэла Крэйга с агентом 007 должно было состояться еще несколько лет назад: «Спектр» 2015-го года изящно подвел черту под историю Джеймса Бонда в его текущей инкарнации, а сам Крэйг неоднократно клялся и божился в различных интервью, что перевернул последнюю страницу этой главы своей кинокарьеры. Но ни продюсеры бондианы, ни благодарные зрители не спешили отпускать британца на заслуженную пенсию. То ли чувство долга, то ли внушительный ряд нулей в графе «Гонорар» сделали свое дело, и вот шестой по счету исполнитель роли агента на тайной службе Ее Величества вновь влез в смокинг, взял в руки «Вальтер» и сел за руль Aston Martin.

Фильм «Не время умирать» должен был выйти на экраны еще прошлой весной, но стал одной из первых жертв пандемии. Последовала череда переносов, и с каждым следующим «Не время умирать» (чье название в свете последних событий приобрело зловеще иронический оттенок) становилось все более и более желанным запретным плодом. Уж слишком вкусно и многообещающе выглядели трейлеры и другие промо-материалы.

Кадр из фильма "Не время умирать" Фото: Кинопоиск.ру

По сюжету Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Картина режиссера Кэри Фукунаги (постановщик и продюсер сериала «Настоящий детектив», один из соавторов сценария первой части хоррор-дилогии «Оно») заканчивает историю нынешнего Бонда, протянувшуюся тонкой красной линией через все предыдущие четыре части, и выступает прямым продолжением «Спектра».

«Не время умирать» вполне успешно реанимирует полузабытый жанр остросовременного шпионского кино. Однако в этот фильм уже прокралась так называемая «повесточка», на главные роли здесь выходят женщины, причем, часто не с белым цветом кожи, как это было в классическую эпоху бондианы. Это новая подруга Бонда. Понятно, почему к написанию сценария привлекли Фиби Уоллер-Бридж, актрису и драматургессу, сочинившую сериалы «Дрянь» и «Убивая Еву».

Помимо теперь уже старожилов франшизы из агентства МИ-6, к своим ролям вернутся Леа Сейду и Кристоф Вальц, а многообещающими новичками выступят Лашана Линч из «Капитана Марвел», Ана де Армас из «Бегущего по лезвию 2049», а также Рами «мистер Робот» Малек, покоривший российского зрителя своим перформансом в «Богемской рапсодии». Именно злодей в исполнении последнего будет планировать очередной грандиозный план по захвату мира и строить козни 007-му, а самого Бонда ждет захватывающее экшен-турне, в которое вошли Великобритания, Норвегия, Ямайка и Италия.

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18:56, 17.09.2021 7288

Бийский рабочий