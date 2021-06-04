Бийск: Прокуратура согласовала внеплановые проверки аттракционов в Алтайском крае

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Внеплановые проверки начнутся с 4 июня и продлятся до 10-11 июня.

Инспекция Гостехнадзора 31 мая передала в прокуратуру заявление о согласовании внеплановых выездных проверок индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют населению доступ на аттракционы в Барнауле. Это произошло на следующий день после того, как на площадке у торгового центра «Район» в Барнауле опрокинулся надувной батут и пострадали дети.

Тогда прокуратура края отказала в проведении внеплановых проверок по причине «отсутствия оснований для проведения проверок в соответствии Федеральным законом от 26.12. 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2 июня, инспекция передала в прокуратуру новый пакет заявлений на внеплановые проверки. Они были подготовлены по итогам материалов, собранных инспекторами службы в ходе плановых рейдовых осмотров. 3 июня стало известно, что прокуратура разрешила проведение внеплановых проверок аттракционов.

— Внеплановые проверки начнутся с 4 июня и продлятся до 10-11 июня. После их проведения будет дана информация о результатах. Если ко дню внеплановой проверки не будут устранены нарушения, выявленные в ходе рейдов, то эксплуатанту будут выданы соответствующие предписания, — рассказала главный специалист отдела по надзору за аттракционами инспекции Гостехнадзора Алтайского края Елена Загорская.

В пресс-службе правительства региона отмечают, что наряду с этим продолжаются плановые рейдовые осмотры, которые проводятся в течение года инспекцией Гостехнадзора Алтайского края. Специалисты не исключают, что по итогам новых рейдов могут быть инициированы и другие внеплановые проверки аттракционов.

Не тут и не то: подробности проверки аттракционов и батутов в Бийске

13:22, 03.06.2021 813

Бийский рабочий