ГОРНЯК22 02.06.2021
Алтайский край

Бийск: Прокуратура проверит надежность батутов в Бийске

Горняк22
15 часов Ago

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После ЧП с травмированием двух девочек, произошедшего в Барнауле, прокуратура Алтайского края вышла в рейды.

Проверки пройдут и в Бийске. Батуты и другие детские аттракционы работники прокуратуры совместно с привлеченными специалистами проверят состояние оборудования, надежность креплений, запрет эксплуатации в экстремальных погодных условиях и прочее. Об этом сегодня заявил Евгений Панкратов, начальник отдела прокуратуры по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Выявленные нарушители будут привлечены к ответственности.

Прокуратура проверит надежность батутов в Бийске1

Есть «нелегалы»: в Бийске проверили ИП с аттракционами и батутами

17:14, 01.06.2021 791

 

Бийский рабочий

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