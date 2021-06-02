Бийск: Прокуратура проверит надежность батутов в Бийске
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После ЧП с травмированием двух девочек, произошедшего в Барнауле, прокуратура Алтайского края вышла в рейды.
Проверки пройдут и в Бийске. Батуты и другие детские аттракционы работники прокуратуры совместно с привлеченными специалистами проверят состояние оборудования, надежность креплений, запрет эксплуатации в экстремальных погодных условиях и прочее. Об этом сегодня заявил Евгений Панкратов, начальник отдела прокуратуры по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.
По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Выявленные нарушители будут привлечены к ответственности.
Есть «нелегалы»: в Бийске проверили ИП с аттракционами и батутами
17:14, 01.06.2021 791