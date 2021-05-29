Бийск: Производители сообщили о возможном дефиците куриных яиц в России

3

В Росптицесоюзе сообщили о возможном дефиците яиц из-за роста издержек на производстве, производители грозят сократить производство

Производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию, сообщают «Ведомости». Это привело к тому, что закупочные цены оказались ниже себестоимости производства.

Производители связывают сложившуюся ситуацию с сезонным сокращением спроса на свою продукцию, который обычно происходит после Пасхи. Как сообщили газете собеседники, за последний год производители куриных яиц столкнулись с проблемой существенного роста издержек, что привело к тому, что закупочные цены оказались ниже себестоимости производства.

Представитель Минсельхоза РФ подтвердил, что к 26 мая яйца 1-й категории в опте подешевели на 19,5% к аналогичной дате апреля, а 2-й категории — на 10,9%, однако абсолютных цифр он не назвал.

По мнению гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, производители яиц не смогут долго работать в убыток, в связи с чем некоторые компании задумаются о сокращении поголовья несушек. Это, как полагает Бобылева, в итоге может привести к дефициту продукции. По ее мнению, решить сложившуюся проблему можно, если уйти от преимущественно тендерных поставок в сторону прямых долгосрочных договоров.

При этом сообщается, что Минсельхоз России не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке. Об этом говорится в сообщении министерства.

— Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке, — отметили в министерстве.

Не простое, а золотое: за год цена на яйца в Алтайском крае выросла на 70%

13:48, 09.04.2021 1491

Бийский рабочий