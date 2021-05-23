Бийск: Прохладная погода в Алтайском крае 23 мая резко сменится жарой

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До +32 градусов ожидается в воскресенье в Алтайском крае.

Холода из Алтайского края отступили на восток, теперь регион ждет очередная волна летнего тепла.

В воскресенье, 23 мая температура воздуха в регионе составит +27,+32 градуса. Местами по предгорьям возможны кратковременные дожди, сообщает региональный ЦГМС. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью температура опустится до +11,+16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Бийске в воскресенье столбики термометров покажут +26 градусов. Утром может быть небольшой дождь, а день будет солнечным. Ночная температура составит +16,+18 градусов.

Бийский рабочий