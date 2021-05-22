Бийск: Проекты Городского дворца культуры Бийска признаны лучшими в крае

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Подведены итоги регионального конкурса на определение лучшего реализованного проекта в Алтайском крае «Дом культуры. Новый формат».

Конкурс проходил по трем номинациям. Лучшие практики выбирали среди проектов, реализованных сельскими, районными и городскими Домами культуры.

Среди городских Домов культуры — проект «Театр дружбы «Добряки» Городского Дворца культуры Бийска. Победители конкурса награждаются дипломом и ценным подарком (в размере 100 тысяч рублей) за счет средств краевого бюджета.

Кроме этого, проект Бийского городского Дворца культуры направлен для участия во II этапе конкурса Министерства культуры Российской Федерации «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ».

Вообще, 2021-й год начался для ГДК с различных побед – учреждение культуры одержало победу сразу в нескольких муниципальных и региональных конкурсах. В общей сложности ГДК получил четыре награды.

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11:31, 21.05.2021 813

Бийский рабочий