Бийск: Простор, озеро и хвойный парк: экоквартал, в который переезжают со всей Сибири

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В известном микрорайоне высадили 300 сосен по просьбе жителей.

В Новосибирске в микрорайоне «Чистая Слобода» 16 мая высадили 300 сосен. Для озеленения взяли хвойные породы, которые накануне доставили из мест отчуждения ЛЭП и других зон санитарных рубок. Экологические активисты взяли на вооружение возможность сохранить взрослые растения.

Десятки жителей микрорайона, экоактивисты, представители бизнеса и общественных организаций вышли на высадку сосен, которая была анонсирована накануне. Хвойные деревья за день до мероприятия привезли из Ордынского района. На земельном участке деревья попадали под сруб из-за реконструкции. Экологическую акцию по сохранению растений инициировали ПАО «Сбербанк» совместно с застройщиком микрорайона, ГК «КПД-Газстрой».

— Всем очень важно сделать озеленение, для микрорайона – это очень хороший шаг. Мы три саженца на Титова успели посадить. Уже с соседями договорились, что будем приходить не только поливать, но еще и удобрения купим, — поделился с журналистами Денис, житель «Чистой Слободы».

Хвойные появились вдоль улиц Титова, Спортивной, Порт-Артурской. Озеленение затронуло третью очередь застройки «Чистой Слободы», как дворы, так и локации у проезжих частей. А по соседству с новыми домами переменной этажности в центре микрорайона появился целый сосновый мини-парк.

Вектор на масштабное озеленение застройщик взял еще в прошлом году. Тогда по итогам опроса выяснилось: жители хотят, чтобы растений под окнами и во дворах стало больше. Так, в 2020 году в микрорайоне высадили больше сотни лип, рябин, ив, орешников, саженцы которых специально приобретались в питомниках.

В новых очередях строительства – озеленение также поставлено в приоритет.

— Мы начали изменения с шестой очереди, где сейчас завершаем строительство девятиэтажной серии. Там будет значительно больше зелени и все последующие очереди будут с существенным упором на озеленение, – заметил Валерий Коваленко, директор по продажам ООО «КПД-Газстрой».

Крупномерные деревья, кустарники и цветники оформят дворовую территорию домов №61-63 по генплану. Новоселы уже готовятся к скорому переезду. Дом №62 уже прошел приемку госкомиссии, в домах № 61 и 63 ведутся отделочные работы. Квартиры сдаются с готовым ремонтом. Кроме дворового пространства, которое будет оформлять зеленый ландшафт, жителям повезет с прилегающей локацией – лесопарковыми площадками и Кировским озером в нескольких сотнях метров.

Ландшафт дворовой территории первых 18-этажных домов, которые начали строить этой весной, также будет особенным. Здесь появятся крупномерные деревья с пышной лиственной кроной. Проект оформления дворового пространства уже разработан ландшафтными дизайнерами. А в проектировании самого дома принимали участие приглашенные архитекторы из Санкт-Петербурга. В квартирографии появились более просторные трехкомнатные квартиры, оригинальные студии для тех, кто ищет практичные решения: всего — более 10 новых планировок.

Работу по озеленению микрорайона продолжат этой осенью и в будущем году. В частности, во дворах появятся мини-скверы. Уход за высаженными растениями возьмет на себя сервисная компания.

Всего в микрорайоне живет сейчас 35 000 человек, большая часть из которых – семьи с детьми.

ГК «КПД-Газстрой»:

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Бийский рабочий