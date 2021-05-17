Бийск: Программа передач Бийского телевидения 17-23 мая
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ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
06:06 Удачная среда 12+
06:21 Координаты: Алтай 6+
06:26 Погода 0+
06:28 Деловой разговор 16+
06:43 Участок 112 16+
06:58 Я в Бийске: Есть мнение!16+
07:01 Женский клуб 12+
07:21 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
07:25 Природа Алтая 0+
07:27 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:52 М/ф Гора самоцветов 0+
08:11 Погода 0+
08:13 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
08:17 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
08:21 Я в Бийске: А у Вас? 16+
08:24 Координаты: Алтай 6+
08:28 Погода 0+
08:30 Это вкусно! 12+
08:40 Коммунальный рейд 16+
08:50 Погода 0+
08:52 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
08:56 История в предметах 6+
09:00 Я в Бийске 12+
09:15 Женский клуб 12+
09:25 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:52 Т/с МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 11 серия 16+
10:45 Д/п Секретная папка 12+
11:25 Х/ф Милый друг давно забытых лет 12+
13:02 Д/п Автомобили второй мировой войны 12+
13:40 Д/п Среда обитания 12+
13:49 Х/ф Орел и решка 12+
15:14 Сноска 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:52 Д/п Вредный мир 16+
16:20 Т/с Без свидетелей 61 62 серия 16+
17:14 Сноска 16+
17:30 Погода 0+
17:32 Звезды знают 2021! Субтитры 6+
17:36 Женский клуб 12+
17:46 Я в Бийске 12+
18:00 Погода 0+
18:02 Коммунальный рейд 12+
18:12 Удачная среда 12+
18:27 Я в Бийске: А у Вас?
18:30 Погода 0+
18:32 Звезды знают 2021! Субтитры 6+
18:36 История в предметах 6+
18:22 Деловой разговор 16+
18:58 Погода 0+
19:00 Информационная программа Будни 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:25 Звезды знают 2021! Субтитры 6+
19:28 Погода 0+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:52 Специальный репортаж 12+
20:02 Д/п Легенды музыки 12+
20:26 Т/с МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 12 серия 16+
21:21 Т/с Государственная граница. Фильм 9 12+
22:14 Погода 0+
22:17 Звезды знают 2021! Субтитры 6+
22:21 Специальный репортаж 16+
22:25 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Специальный репортаж 12+
23:03 Археолекторий. Николай Серёгин 16+
23:20 Т/с Редкая группа крови 5 серия 12+
00:15 Сноска 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Специальный репортаж 12+
01:03 Х/ф Сердцеед 16+
02:30 Д/п Полководцы Победы 16+
03:08 Х/ф Чизкейк 16+
04:34 Хф Баксы 16+
ВТОРНИК
06.01 Погода 0+
06:03 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:07 Это вкусно! 12+
06:15 Удачная среда 12+
06:30 Погода 0+
06:32 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
06:36 История в предметах 6+
06:42 Деловой разговор 16+
06:57 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Специальный репортаж 16+
07:26 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:53 М/ф Гора самоцветов 0+
08:13 Погода 0+
08:15 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
08:19 Специальный репортаж 16+
08:22 Координаты: Алтай 6+
08:28 Погода 0+
08:30 Это вкусно 12+
08:40 Женский клуб 12+
08:50 История в предметах 6+
08:55 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:00 Погода 0+
09:02 Будни 16+
09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:26 Ретро-Бийск 0+
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:53 Т/с МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 12 серия 16+
10:48 Д/п Вредный мир 16+
11:15 Х/ф Жена смотрителя зоопарка 16+ Субтитры
13:22 Д/п Невероятная наука 16+
14:10 Д/п Среда обитания 12+
14:20 Т/с Редкая группа крови 5 серия 12+
15:14 Ближе к телу 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Д/п Жемчужины Санкт-Петербурга 12+
16:20 Т/с Без свидетелей 63 64 серия 16+
17:14 Ближе к телу 16+
17:30 Погода 0+
17:32 Координаты: Алтай 6+
17:35 История в предметах 6+
17:40 Удачная среда 12+
17:45 Звезды знают! 6+СУБТИТРЫ
18:00 Погода 0+
18:02 Звезды знают! 6+СУБТИТРЫ
18:06 Деловой разговор 16+
18:21 Погода 0+
18:23 Это вкусно! 12+
18:33 Я в Бийске 12+
18:48 Коммунальный рейд 16+
18:58 Погода 0+
19:00 Будни 16+
19:20 Звезды знают! 6+СУБТИТРЫ
19:24 Бийск-мой город! 0+
19:26 Погода 0+
19:28 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:50 Коммунальный патруль 16+
20:05 Т/с Под каблуком 1 серия 12+
20:58 Д/п Еще дешевле 12+
21:23 Т/с Государственная граница. Фильм 9. 2 серия 12+
22:16 Погода 0+
22:18 Звезды знают! 6+ Субтитры
22:22 История в предметах 6+
22:29 Погода 0+
22:31 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:55 Коммунальный патруль 16+
23:10 Д/п Среда обитания 12+
23:20 Т/с Редкая группа крови 6 серия 12+
00:14 Ближе к телу 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Коммунальный патруль 16+
01:08 Д/п Вредный мир 16+
01:35 Х/ф Гранд централ Любовь на атомы 16+
03:13 Д/п Армагеддон 12+
03:57 Х/ф Счастливый Лазарь 16+
СРЕДА
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Это вкусно! 12+
06:16 Игры узоров 12+
06:26 Погода 0+
06:28 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:32 Я в Бийске 12+
06:47 Коммунальный рейд 16+
06:58 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
07:24 Природа Алтая 0+
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:53 Мультфильмы 0+
08:12 Погода 0+
08:14 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
08:18 Я в Бийске 12+
08:33 Погода 0+
08:35 Коммунальный рейд 16+
08:45 Это вкусно! 12+
08:58 Погода 0+
09:00 Будни 16+
09:20 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
09:24 Ретро-Бийск 0+
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:54 Т/с Под каблуком 1 серия 12+
10:46 Д/п Лиза Алерт: Сигнал надежды 12+
11:13 Х/ф Счастливый Лазарь 16+
13:20 Д/п Армагеддон 12+
14:07 М/ф Десять друзей кролика 0+
14:20 Т/с Редкая группа крови 6 серия 12+
15:14 Коммунальный патруль 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Д/п Легенды музыки Иосиф Кобзон 12+
16:19 Т/с Без свидетелей 65-66 серия 16+
17:14 Коммунальный патруль 16+
17:30 Погода 0+
17:31 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
17:36 Я в Бийске: А у Вас? 16+
17:39 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
17:42 Я в Бийске 12+
17:58 Погода 0+
18:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
18:06 История в предметах 6+
18:21 Женский клуб 12+
18:31 Погода 0+
18:33 Коммунальный рейд 12+
18:43 Удачная среда 12+
18:58 Погода
19:00 Будни 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:25 Бийск-мой город 0+
19:28 Погода 0+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Сноска 16+
20:08 Специальный репортаж 12+
20:18 Т/с Под каблуком 2 серия 12+
21:12 Д/п Среда обитания 12+
21:21 Т/с Государственная граница. Фильм 10. 1 серия 12+
22:14 Погода 0+
22:16 Коммунальный рейд 16+
22:26 Ретро-Бийск 0+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Сноска 16+
23:08 Специальный репортаж 12+
23:21 Т/с Редкая группа крови 7 серия 12+
00:15 Коммунальный патруль 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Сноска 16+
01:08 Специальный репортаж 12+
01:18 Д/п Невероятная наука 16+
02:05 Д/п История воздушных таранов 12+
02:43 Х/ф Дед 16+
04:18 Т/с Государственная граница. Фильм 9. 1 -2 серия 12+
ЧЕТВЕРГ
06:01 Погода 0+
06:03 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:07 История в предметах 6+
06:12 Координаты Алтай 6+
06:16 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
06:30 Погода 0+
06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:34 Удачная среда. 12+
06:58 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:24 Бийск-мой город 0+
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:53 Мультфильмы 0+
08:14 Погода 0+
08:17 Женский клуб 12+
08:28 Удачная среда12+
08:43 Координаты: Алтай 6+
08:47 История в предметах 6+
08:52 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:56 Я в Бийске: А у Вас? 16+
08:58 Погода 0+
09:00 Будни 16+
09:20 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:24 Бийск – мой город 0+
09:26 Погода 0+
09:28 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:50 Т/с Под каблуком 2 серия 12+
10:43 Д/п Последний день Григорий Горин 12+
11:22 Х/ф Дед 16+
13:01 Д/п Вредный мир 16+
13:28 Д/п Среда обитания 12+
13:42 Д/п Полководцы Победы 16+
14:21 Т/с Редкая группа крови 7 серия 12+
15:14 Сноска 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Специальный репортаж 12+
16:03 Археолекторий. Дмитрий Папин. 16+
16:21 Т/с Без свидетелей 67 -68 серия 16+
17:14 Сноска 16+
17:30 Погода 0+
17:32 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
17:36 Координаты: Алтай 6+
17:40 Удачная среда. НОВЫЙ СЕЗОН 12+
17:46 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
18:00 Погода 0+
18:02 Это вкусно! 12+
18:12 История в предметах 6+
18:20 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
18:25 Специальный репортаж 16+
18:30 Погода 0+
18:32 Участок 112 16+
18:47 Женский клуб 12+
18:58 Погода 0+
19:00 Будни 16+
19:20 Звезды знают! 6+ Субтитры
19:24 Природа Алтая 6+
19:26 Погода 0+
19:28 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:50 Ближе к телу 16+
20:05 Т/с Под каблуком 3 серия 12+
20:59 Д/п Легенды цирка 12+
21:23 Т/с Государственная граница. Фильм 10. 2 серия 12+
22:15 Погода 0+
22:17 Женский клуб 12+
22:27 Природа Алтая 0+
22:28 Погода 0+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:54 Ближе к телу 16+
23:09 Археолекторий. Артём Гришин 16+
23:20 Т/с Редкая группа крови 8 серия 12+
00:14 Сноска 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Ближе к телу 16+
01:08 Д/п Секретная папка 12+
01:47 Х/ф Безумные преподы 16+
03:12 Д/п Полководцы Победы 16+
03:50 Д/п История воздушных таранов 12+
04:28 Т/с Государственная граница. Фильм 10. 1-2 серия 12+
ПЯТНИЦА
06:15 Погода 0+
06:17 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
06:21 Деловой разговор 16+
06:27 Бийск-ретро 6+
06:30 Погода 0+
06:32 Участок 112 16+
06:47 Женский клуб 12+
06:57 Погода 0+
07:00 Будни 16+
07:20 Специальный репортаж 16+
07:25 Бийск-ретро 0+
07:28 Погода 0+
07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
07:53 Мультфильмы 0+
08:13 Погода 0+
08:15 Коммунальный рейд 16+
08:25 Участок 112 16+
08:41 История в предметах 6+
08:46 Я в Бийске: Есть мнение ! 16+
08:50 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
08:54 Бийск – мой город 0+
08:58 Погода
09:00 Будни 16+
09:20 Специальный репортаж 16+
09:24 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
09:28 Погода 0+
09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
09:53 Т/с Под каблуком 3 серия 12+
10:46 Д/п Десять фотографий с А. Стриженовым 7 выпуск Олег Митяев 12+
11:25 Х/ф Ищите маму 16+
12:57 Д/п Полководцы Победы 8 выпуск Б.М. Шапошников 16+
13:41 Д/п Полководцы Победы 8 выпуск Б.М. Шапошников 16+
14:20 Т/с Редкая группа крови 8 серия 12+
15:14 Ближе к телу 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Д/п Еще дешевле 37 выпуск 12+
16:19 Т/с Без свидетелей 69 серия 16+
16:46 Т/с Без свидетелей 70 серия 16+
17:13 Ближе к телу 16+
17:29 Погода 0+
17:31 Звезды знают! 6+ Субтитры
17:35 Удачная среда 12+
17:50 Координаты: Алтай 6+
17:54 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
17:58 Погода 0+
18:00 Участок 112 16+
18:15 Женский клуб 12+
18:25 Погода 0+
18:35 Игры узоров 12+
18:45 Это вкусно! 12+
18:55 Я в Бийске: А у Вас? 16+
18:58 Погода 0+
19:00 Будни 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
19:28 Погода 0+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Сноска 16+
20:08 Честное слово 16+
20:55 Т/с Под каблуком 4 серия 12+
21:47 Д/п Лиза Алерт: Сигнал надежды 12+
22:13 Погода 0+
22:15 Это вкусно 12+
22:25 Природа Алтая 0+
22: 27 Погода 0+
22:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:51 Сноска 16+
23:06 Честное слово 16+
23:51 Д/п Еще дешевле 12+
00:15 Ближе к телу 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:54 Сноска 16+
01:09 Честное слово 16+
01:54 Х/ф Мотылек 18+ 18
03:24 Д/п Легенды космос2+
04:02 Археолекторий. Наталья Полосьмак 16+
04:17 Х/ф Предел риска 16+ Субтитры 16
СУББОТА
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Я в Бийске: А у Вас? 16+
06:10 Деловой разговор 16+
06:25 Удачная среда 12+
06:30 Это вкусно! 12+
06:40 Координаты: Алтай 6+
06:45 История в предметах 6+
06:50 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:54 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
06:58 Погода 0+
07:00 Информационная программа «Будни» 16+
07:20 Коммунальный рейд 16+
07:30 Погода 0+
07:32 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:34 Участок 112 16+
07:49 Женский клуб 12+
07:59 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:03 Погода 0+
08:05 Х/ф Бегство рогатых викингов 0+
09:14 Д/п Еще дешевле 38 выпуск 12+
09:38 М/ф Гора самоцветов 0+
09:53 Ближе к телу 16+
10:09 Погода 0+
10:11 Звезды знают! 6+ Субтитры
10:15 Удачная среда 12+
10:30 Погода 0+
10:32 Это вкусно! 12 +
10:42 Игры узоров 12+
10:52 Звезды знают! 6+ Субтитры
10:58 Погода 0+
11:00 Будни 16+
11:20 Специальный репортаж 16+
11:25 История в предметах 6+
11:30 Погода 0+
11:32 Деловой разговор 16+
11:50 Коммунальный рейд 16+
12:00 Участок 112 16+
12:15 Я в Бийске 12+
12:30 Погода
12:32 Звезды знают! 6+ Субтитры
12:35 Погода 0+
12:37 Х/ф Паспорт 6+
14:20 Д/п Легенды космоса 12+
14:59 Т/с Государственная граница. Фильм 11. 1-2 серия 12+
16:45 Коммунальный патруль 16+
17:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+
17:37 Погода 0+
17:39 Звезды знают! 6+ Субтитры
17:43 Деловой разговор 16+
18:08 Игры узоров 12+
18:18 Удачная среда 12+
18:33 Погода 0+
18:35 Я в Бийске 12+
18:50 Звезды знают! 6+ Субтитры
18:54 Бийск-ретро 6+
18:56 Погода 0+
18:58 Х/ф Дед 16+
20:36 М/ф Поросенок 6+
20:45 Д/п Среда обитания 12+
20:54 Д/п Вредный мир 16+
21:22 Д/п Десять фотографий с А. Стриженовым 12+
22:01 Д/п Секретная папка 12+
22:41 Т/с Предлагаемые обстоятельства 1 серия 16+
23:35 Т/с Когда зовет сердце 13 серия 16+
00:15 Коммунальный патруль 16+
00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+
01:08 Х/ф Милый друг давно забытых лет 12+
02:40 Х/ф Ищите маму 16+
04:08 М/ф Поросенок 6+
04:15 Т/с Редкая группа крови 5-6 серия 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:06 Из фондов Бийского телевидения 12+
06:30 Погода 0+
06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:36 История в предметах 6+
06:45 Участок 112 16+
07:00 Погода 0+
07:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:06 Игры узоров 12+
07:15 Я в Бийске: А у Вас? 16+
07:18 Я в Бийске: Есть мнение! 16+
07:22 Женский клуб 12+
07:32 Удачная среда 12+
07:46 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:50 Погода 0+
07:52 Х/ф Мой друг робот 6+
09:37 Д/п Вредный мир 16+
10:06 Д/п Последний день 12+
10:45 Сноска 16+
11:00 Погода 0+
11:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
11: 06 Я в Бийске: А у Вас? 16+
11:10 Удачная среда 12+
11:25 Женский клуб 12+
11: 35 Игры узоров 12+
11:45 Это вкусно! 12+
12:05 Координаты: Алтай 6+
12:11 Звезды знают! 6+ Субтитры
12:14 Погода 0+
12:16 Х/ф Ищите маму 16+
13:47 Д/п Секретная папка 12+
14:27 Д/п Легенды цирка 12+
14:54 Т/с Государственная граница. Фильм 12. 1-2 серия 12+
16:44 Д/п Среда обитания 12+
16:57 Д/п Галапагосы: На краю земли 12+
17:44 Сноска 16+
18:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+
18:37 Погода 0+
18:39 Звезды знают! 6+ Субтитры
18:43 Удачная среда 12+
19:00 Деловой разговор 16+
19:15 Участок 112 16+
19:30 Погода 0+
19:32 Специальный репортаж 16+
19:37 Бийск-ретро 6+
19:55 Я в Бийске: А у Вас? 16+
20:00 Погода 0+
20:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
20:06 История в предметах 6+
20:11 Координаты: Алтай 6+
20:15 Женский клуб 12+
20:25 Игры узоров 12+
20:35 Это вкусно! 12+
20:45 Из фондов Бийского телевидения 12+
20:51 Звезды знают! 6+ Субтитры
20:55 Погода 0+
20:57 Д/п Невероятная наука 16+
21:46 Х/ф Предел риска 16+ Субтитры 16
23:32 Т/с Когда зовет сердце 14 серия 16+
00:15 Сноска 16+
00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+
01:07 Х/ф В кольце времени 16+
02:26 Х/ф Гранд централ Любовь на атомы 16+
03:56 Археолекторий 16+
04:16 Т/с Редкая группа крови 7-8 серия 12+