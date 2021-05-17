Бийск: Программа передач Бийского телевидения 17-23 мая

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ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

06:06 Удачная среда 12+

06:21 Координаты: Алтай 6+

06:26 Погода 0+

06:28 Деловой разговор 16+

06:43 Участок 112 16+

06:58 Я в Бийске: Есть мнение!16+

07:01 Женский клуб 12+

07:21 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

07:25 Природа Алтая 0+

07:27 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:52 М/ф Гора самоцветов 0+

08:11 Погода 0+

08:13 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

08:17 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

08:21 Я в Бийске: А у Вас? 16+

08:24 Координаты: Алтай 6+

08:28 Погода 0+

08:30 Это вкусно! 12+

08:40 Коммунальный рейд 16+

08:50 Погода 0+

08:52 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

08:56 История в предметах 6+

09:00 Я в Бийске 12+

09:15 Женский клуб 12+

09:25 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:52 Т/с МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 11 серия 16+

10:45 Д/п Секретная папка 12+

11:25 Х/ф Милый друг давно забытых лет 12+

13:02 Д/п Автомобили второй мировой войны 12+

13:40 Д/п Среда обитания 12+

13:49 Х/ф Орел и решка 12+

15:14 Сноска 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:52 Д/п Вредный мир 16+

16:20 Т/с Без свидетелей 61 62 серия 16+

17:14 Сноска 16+

17:30 Погода 0+

17:32 Звезды знают 2021! Субтитры 6+

17:36 Женский клуб 12+

17:46 Я в Бийске 12+

18:00 Погода 0+

18:02 Коммунальный рейд 12+

18:12 Удачная среда 12+

18:27 Я в Бийске: А у Вас?

18:30 Погода 0+

18:32 Звезды знают 2021! Субтитры 6+

18:36 История в предметах 6+

18:22 Деловой разговор 16+

18:58 Погода 0+

19:00 Информационная программа Будни 16+

19:20 Специальный репортаж 16+

19:25 Звезды знают 2021! Субтитры 6+

19:28 Погода 0+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:52 Специальный репортаж 12+

20:02 Д/п Легенды музыки 12+

20:26 Т/с МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 12 серия 16+

21:21 Т/с Государственная граница. Фильм 9 12+

22:14 Погода 0+

22:17 Звезды знают 2021! Субтитры 6+

22:21 Специальный репортаж 16+

22:25 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Специальный репортаж 12+

23:03 Археолекторий. Николай Серёгин 16+

23:20 Т/с Редкая группа крови 5 серия 12+

00:15 Сноска 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Специальный репортаж 12+

01:03 Х/ф Сердцеед 16+

02:30 Д/п Полководцы Победы 16+

03:08 Х/ф Чизкейк 16+

04:34 Хф Баксы 16+

ВТОРНИК

06.01 Погода 0+

06:03 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:07 Это вкусно! 12+

06:15 Удачная среда 12+

06:30 Погода 0+

06:32 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

06:36 История в предметах 6+

06:42 Деловой разговор 16+

06:57 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Специальный репортаж 16+

07:26 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:53 М/ф Гора самоцветов 0+

08:13 Погода 0+

08:15 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

08:19 Специальный репортаж 16+

08:22 Координаты: Алтай 6+

08:28 Погода 0+

08:30 Это вкусно 12+

08:40 Женский клуб 12+

08:50 История в предметах 6+

08:55 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:00 Погода 0+

09:02 Будни 16+

09:22 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:26 Ретро-Бийск 0+

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:53 Т/с МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 12 серия 16+

10:48 Д/п Вредный мир 16+

11:15 Х/ф Жена смотрителя зоопарка 16+ Субтитры

13:22 Д/п Невероятная наука 16+

14:10 Д/п Среда обитания 12+

14:20 Т/с Редкая группа крови 5 серия 12+

15:14 Ближе к телу 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Д/п Жемчужины Санкт-Петербурга 12+

16:20 Т/с Без свидетелей 63 64 серия 16+

17:14 Ближе к телу 16+

17:30 Погода 0+

17:32 Координаты: Алтай 6+

17:35 История в предметах 6+

17:40 Удачная среда 12+

17:45 Звезды знают! 6+СУБТИТРЫ

18:00 Погода 0+

18:02 Звезды знают! 6+СУБТИТРЫ

18:06 Деловой разговор 16+

18:21 Погода 0+

18:23 Это вкусно! 12+

18:33 Я в Бийске 12+

18:48 Коммунальный рейд 16+

18:58 Погода 0+

19:00 Будни 16+

19:20 Звезды знают! 6+СУБТИТРЫ

19:24 Бийск-мой город! 0+

19:26 Погода 0+

19:28 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:50 Коммунальный патруль 16+

20:05 Т/с Под каблуком 1 серия 12+

20:58 Д/п Еще дешевле 12+

21:23 Т/с Государственная граница. Фильм 9. 2 серия 12+

22:16 Погода 0+

22:18 Звезды знают! 6+ Субтитры

22:22 История в предметах 6+

22:29 Погода 0+

22:31 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:55 Коммунальный патруль 16+

23:10 Д/п Среда обитания 12+

23:20 Т/с Редкая группа крови 6 серия 12+

00:14 Ближе к телу 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Коммунальный патруль 16+

01:08 Д/п Вредный мир 16+

01:35 Х/ф Гранд централ Любовь на атомы 16+

03:13 Д/п Армагеддон 12+

03:57 Х/ф Счастливый Лазарь 16+

СРЕДА

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Это вкусно! 12+

06:16 Игры узоров 12+

06:26 Погода 0+

06:28 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:32 Я в Бийске 12+

06:47 Коммунальный рейд 16+

06:58 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

07:24 Природа Алтая 0+

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:53 Мультфильмы 0+

08:12 Погода 0+

08:14 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

08:18 Я в Бийске 12+

08:33 Погода 0+

08:35 Коммунальный рейд 16+

08:45 Это вкусно! 12+

08:58 Погода 0+

09:00 Будни 16+

09:20 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

09:24 Ретро-Бийск 0+

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:54 Т/с Под каблуком 1 серия 12+

10:46 Д/п Лиза Алерт: Сигнал надежды 12+

11:13 Х/ф Счастливый Лазарь 16+

13:20 Д/п Армагеддон 12+

14:07 М/ф Десять друзей кролика 0+

14:20 Т/с Редкая группа крови 6 серия 12+

15:14 Коммунальный патруль 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Д/п Легенды музыки Иосиф Кобзон 12+

16:19 Т/с Без свидетелей 65-66 серия 16+

17:14 Коммунальный патруль 16+

17:30 Погода 0+

17:31 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

17:36 Я в Бийске: А у Вас? 16+

17:39 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

17:42 Я в Бийске 12+

17:58 Погода 0+

18:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

18:06 История в предметах 6+

18:21 Женский клуб 12+

18:31 Погода 0+

18:33 Коммунальный рейд 12+

18:43 Удачная среда 12+

18:58 Погода

19:00 Будни 16+

19:20 Специальный репортаж 16+

19:25 Бийск-мой город 0+

19:28 Погода 0+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Сноска 16+

20:08 Специальный репортаж 12+

20:18 Т/с Под каблуком 2 серия 12+

21:12 Д/п Среда обитания 12+

21:21 Т/с Государственная граница. Фильм 10. 1 серия 12+

22:14 Погода 0+

22:16 Коммунальный рейд 16+

22:26 Ретро-Бийск 0+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Сноска 16+

23:08 Специальный репортаж 12+

23:21 Т/с Редкая группа крови 7 серия 12+

00:15 Коммунальный патруль 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Сноска 16+

01:08 Специальный репортаж 12+

01:18 Д/п Невероятная наука 16+

02:05 Д/п История воздушных таранов 12+

02:43 Х/ф Дед 16+

04:18 Т/с Государственная граница. Фильм 9. 1 -2 серия 12+

ЧЕТВЕРГ

06:01 Погода 0+

06:03 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:07 История в предметах 6+

06:12 Координаты Алтай 6+

06:16 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

06:30 Погода 0+

06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:34 Удачная среда. 12+

06:58 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:24 Бийск-мой город 0+

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:53 Мультфильмы 0+

08:14 Погода 0+

08:17 Женский клуб 12+

08:28 Удачная среда12+

08:43 Координаты: Алтай 6+

08:47 История в предметах 6+

08:52 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:56 Я в Бийске: А у Вас? 16+

08:58 Погода 0+

09:00 Будни 16+

09:20 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:24 Бийск – мой город 0+

09:26 Погода 0+

09:28 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:50 Т/с Под каблуком 2 серия 12+

10:43 Д/п Последний день Григорий Горин 12+

11:22 Х/ф Дед 16+

13:01 Д/п Вредный мир 16+

13:28 Д/п Среда обитания 12+

13:42 Д/п Полководцы Победы 16+

14:21 Т/с Редкая группа крови 7 серия 12+

15:14 Сноска 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Специальный репортаж 12+

16:03 Археолекторий. Дмитрий Папин. 16+

16:21 Т/с Без свидетелей 67 -68 серия 16+

17:14 Сноска 16+

17:30 Погода 0+

17:32 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

17:36 Координаты: Алтай 6+

17:40 Удачная среда. НОВЫЙ СЕЗОН 12+

17:46 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

18:00 Погода 0+

18:02 Это вкусно! 12+

18:12 История в предметах 6+

18:20 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

18:25 Специальный репортаж 16+

18:30 Погода 0+

18:32 Участок 112 16+

18:47 Женский клуб 12+

18:58 Погода 0+

19:00 Будни 16+

19:20 Звезды знают! 6+ Субтитры

19:24 Природа Алтая 6+

19:26 Погода 0+

19:28 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:50 Ближе к телу 16+

20:05 Т/с Под каблуком 3 серия 12+

20:59 Д/п Легенды цирка 12+

21:23 Т/с Государственная граница. Фильм 10. 2 серия 12+

22:15 Погода 0+

22:17 Женский клуб 12+

22:27 Природа Алтая 0+

22:28 Погода 0+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:54 Ближе к телу 16+

23:09 Археолекторий. Артём Гришин 16+

23:20 Т/с Редкая группа крови 8 серия 12+

00:14 Сноска 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Ближе к телу 16+

01:08 Д/п Секретная папка 12+

01:47 Х/ф Безумные преподы 16+

03:12 Д/п Полководцы Победы 16+

03:50 Д/п История воздушных таранов 12+

04:28 Т/с Государственная граница. Фильм 10. 1-2 серия 12+

ПЯТНИЦА

06:15 Погода 0+

06:17 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

06:21 Деловой разговор 16+

06:27 Бийск-ретро 6+

06:30 Погода 0+

06:32 Участок 112 16+

06:47 Женский клуб 12+

06:57 Погода 0+

07:00 Будни 16+

07:20 Специальный репортаж 16+

07:25 Бийск-ретро 0+

07:28 Погода 0+

07:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

07:53 Мультфильмы 0+

08:13 Погода 0+

08:15 Коммунальный рейд 16+

08:25 Участок 112 16+

08:41 История в предметах 6+

08:46 Я в Бийске: Есть мнение ! 16+

08:50 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

08:54 Бийск – мой город 0+

08:58 Погода

09:00 Будни 16+

09:20 Специальный репортаж 16+

09:24 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

09:28 Погода 0+

09:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

09:53 Т/с Под каблуком 3 серия 12+

10:46 Д/п Десять фотографий с А. Стриженовым 7 выпуск Олег Митяев 12+

11:25 Х/ф Ищите маму 16+

12:57 Д/п Полководцы Победы 8 выпуск Б.М. Шапошников 16+

13:41 Д/п Полководцы Победы 8 выпуск Б.М. Шапошников 16+

14:20 Т/с Редкая группа крови 8 серия 12+

15:14 Ближе к телу 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Д/п Еще дешевле 37 выпуск 12+

16:19 Т/с Без свидетелей 69 серия 16+

16:46 Т/с Без свидетелей 70 серия 16+

17:13 Ближе к телу 16+

17:29 Погода 0+

17:31 Звезды знают! 6+ Субтитры

17:35 Удачная среда 12+

17:50 Координаты: Алтай 6+

17:54 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

17:58 Погода 0+

18:00 Участок 112 16+

18:15 Женский клуб 12+

18:25 Погода 0+

18:35 Игры узоров 12+

18:45 Это вкусно! 12+

18:55 Я в Бийске: А у Вас? 16+

18:58 Погода 0+

19:00 Будни 16+

19:20 Специальный репортаж 16+

19:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

19:28 Погода 0+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Сноска 16+

20:08 Честное слово 16+

20:55 Т/с Под каблуком 4 серия 12+

21:47 Д/п Лиза Алерт: Сигнал надежды 12+

22:13 Погода 0+

22:15 Это вкусно 12+

22:25 Природа Алтая 0+

22: 27 Погода 0+

22:29 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:51 Сноска 16+

23:06 Честное слово 16+

23:51 Д/п Еще дешевле 12+

00:15 Ближе к телу 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:54 Сноска 16+

01:09 Честное слово 16+

01:54 Х/ф Мотылек 18+ 18

03:24 Д/п Легенды космос2+

04:02 Археолекторий. Наталья Полосьмак 16+

04:17 Х/ф Предел риска 16+ Субтитры 16

СУББОТА

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Я в Бийске: А у Вас? 16+

06:10 Деловой разговор 16+

06:25 Удачная среда 12+

06:30 Это вкусно! 12+

06:40 Координаты: Алтай 6+

06:45 История в предметах 6+

06:50 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:54 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

06:58 Погода 0+

07:00 Информационная программа «Будни» 16+

07:20 Коммунальный рейд 16+

07:30 Погода 0+

07:32 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:34 Участок 112 16+

07:49 Женский клуб 12+

07:59 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:03 Погода 0+

08:05 Х/ф Бегство рогатых викингов 0+

09:14 Д/п Еще дешевле 38 выпуск 12+

09:38 М/ф Гора самоцветов 0+

09:53 Ближе к телу 16+

10:09 Погода 0+

10:11 Звезды знают! 6+ Субтитры

10:15 Удачная среда 12+

10:30 Погода 0+

10:32 Это вкусно! 12 +

10:42 Игры узоров 12+

10:52 Звезды знают! 6+ Субтитры

10:58 Погода 0+

11:00 Будни 16+

11:20 Специальный репортаж 16+

11:25 История в предметах 6+

11:30 Погода 0+

11:32 Деловой разговор 16+

11:50 Коммунальный рейд 16+

12:00 Участок 112 16+

12:15 Я в Бийске 12+

12:30 Погода

12:32 Звезды знают! 6+ Субтитры

12:35 Погода 0+

12:37 Х/ф Паспорт 6+

14:20 Д/п Легенды космоса 12+

14:59 Т/с Государственная граница. Фильм 11. 1-2 серия 12+

16:45 Коммунальный патруль 16+

17:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+

17:37 Погода 0+

17:39 Звезды знают! 6+ Субтитры

17:43 Деловой разговор 16+

18:08 Игры узоров 12+

18:18 Удачная среда 12+

18:33 Погода 0+

18:35 Я в Бийске 12+

18:50 Звезды знают! 6+ Субтитры

18:54 Бийск-ретро 6+

18:56 Погода 0+

18:58 Х/ф Дед 16+

20:36 М/ф Поросенок 6+

20:45 Д/п Среда обитания 12+

20:54 Д/п Вредный мир 16+

21:22 Д/п Десять фотографий с А. Стриженовым 12+

22:01 Д/п Секретная папка 12+

22:41 Т/с Предлагаемые обстоятельства 1 серия 16+

23:35 Т/с Когда зовет сердце 13 серия 16+

00:15 Коммунальный патруль 16+

00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+

01:08 Х/ф Милый друг давно забытых лет 12+

02:40 Х/ф Ищите маму 16+

04:08 М/ф Поросенок 6+

04:15 Т/с Редкая группа крови 5-6 серия 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:06 Из фондов Бийского телевидения 12+

06:30 Погода 0+

06:32 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:36 История в предметах 6+

06:45 Участок 112 16+

07:00 Погода 0+

07:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:06 Игры узоров 12+

07:15 Я в Бийске: А у Вас? 16+

07:18 Я в Бийске: Есть мнение! 16+

07:22 Женский клуб 12+

07:32 Удачная среда 12+

07:46 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:50 Погода 0+

07:52 Х/ф Мой друг робот 6+

09:37 Д/п Вредный мир 16+

10:06 Д/п Последний день 12+

10:45 Сноска 16+

11:00 Погода 0+

11:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

11: 06 Я в Бийске: А у Вас? 16+

11:10 Удачная среда 12+

11:25 Женский клуб 12+

11: 35 Игры узоров 12+

11:45 Это вкусно! 12+

12:05 Координаты: Алтай 6+

12:11 Звезды знают! 6+ Субтитры

12:14 Погода 0+

12:16 Х/ф Ищите маму 16+

13:47 Д/п Секретная папка 12+

14:27 Д/п Легенды цирка 12+

14:54 Т/с Государственная граница. Фильм 12. 1-2 серия 12+

16:44 Д/п Среда обитания 12+

16:57 Д/п Галапагосы: На краю земли 12+

17:44 Сноска 16+

18:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+

18:37 Погода 0+

18:39 Звезды знают! 6+ Субтитры

18:43 Удачная среда 12+

19:00 Деловой разговор 16+

19:15 Участок 112 16+

19:30 Погода 0+

19:32 Специальный репортаж 16+

19:37 Бийск-ретро 6+

19:55 Я в Бийске: А у Вас? 16+

20:00 Погода 0+

20:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

20:06 История в предметах 6+

20:11 Координаты: Алтай 6+

20:15 Женский клуб 12+

20:25 Игры узоров 12+

20:35 Это вкусно! 12+

20:45 Из фондов Бийского телевидения 12+

20:51 Звезды знают! 6+ Субтитры

20:55 Погода 0+

20:57 Д/п Невероятная наука 16+

21:46 Х/ф Предел риска 16+ Субтитры 16

23:32 Т/с Когда зовет сердце 14 серия 16+

00:15 Сноска 16+

00:30 Неделя с ТОЛКОМ 16+

01:07 Х/ф В кольце времени 16+

02:26 Х/ф Гранд централ Любовь на атомы 16+

03:56 Археолекторий 16+

04:16 Т/с Редкая группа крови 7-8 серия 12+

Бийский рабочий