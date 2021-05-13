Бийск: Прокуратура Бийска проверит факт падения ребёнка с детской горки

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В ведомстве сообщили, что проверка инициирована после сообщений в СМИ.

Прокуратурой Бийска инициирована проверка по сообщениям средств массовой информации о получении травмы ребенком в результате падения с детской горки

Сообщается, что проводится проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей по факту падения несовершеннолетнего ребенка с детской горки, расположенной на игровой площадке в сквере им. Якова Савченко.

— Прокуратурой города в рамках проверочных мероприятий будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по обслуживанию указанных игровых объектов, находящихся в муниципальной собственности и в случае выявления нарушений, принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения, — сообщили в ведомстве.

Добавим, что это далеко не единственный случай в Бийске травмирования детей на горках. Так, в прошлом году в наукограде незакрепленная металлическая горка стала причиной травм у девочки.

14-летний подросток получил тяжелые травмы на детской площадке в Бийске

16:53, 05.08.2020 5456

Бийский рабочий