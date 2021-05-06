ГОРНЯК22 06.05.2021
Алтайский край

Бийск: Проша хороший: в Бийске продают попугая по цене кобылы

Горняк22
5 часов Ago

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Более 100 тыс. рублей просят в Бийске за говорящего попугая.

Попугай Проша ищет новый дом. Точнее, один, поменьше, у него есть: на сайте объявлений «Авито» говорящую птицу продают вместе с клеткой. А вот разместится она, по всей видимости, у новых хозяев. Прежние попугая выставили на продажу.

В объявлении указано, что Проша — ручной,говорящий попугай. Выкормыш. Очень ласковый и общительный. Окольцован. Кстати, ему уже шесть лет.

Как поясняют в объявлении, попугай умеет говорить около 200 слов, а в качестве подтверждения прилагается видео.

За попугая собственники просят 115 тыс. рублей, заранее предупреждая, что в случае Проши торг не уместен. Кстати, на том же сайте за эту сумму можно купить кобылу, а если сторговаться — то и не одну. 

Бийский рабочий

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