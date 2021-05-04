Бийск: Проклов день: народный календарь и приметы на 4 мая

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Народный праздник Проклов день отмечается 4 мая.

В этот день на Руси ругали нечисть и желали отогнать ее подальше от своего жилища. Было распространено верование в то, что в ночь на 4 мая ведьмы делали траву ядовитой, а потому, следовало сделать все, чтобы изгнать их из полей и огородов. Ведь они могут навредить скотине и погубить ее, а именно от домашних животных напрямую зависела жизнь человека в старину.

Наступало ляльное время — так называли период игр и танцев. Девицы в Проклов день водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. Народные приметы на погоду в этот день были связаны с другим деревом, черемухой. Если она к Проклову дню успевала расцвести, можно было ждать теплого лета. Вообще, чем раньше зацветала черемуха, тем более жаркого лета следовало ожидать.

Существуют и другие верования, связанные с этим днем. Например, для того, чтобы удостовериться в честности намерений любимого человека, в этот день нужно сжечь мелкую купюру и развеять пепел по ветру. После этого корыстный человек должен исчезнуть из жизни, а преданный остаться. Если в Проклов день предстоит важное свидание — нужно назначить его под часами. Сны 4 мая бывают вещими. День благоприятен для поиска вещей и пропавших людей.

Народные приметы на 4 мая:

Если мелкий дождь начинает идти медленно – будет ненастье.

Если в этот день идёт дождь с грозой и сильно гремит гром, значит ожидается хороший урожай хлеба.

Черемуха открыла цвет – лето будет жарким. Если цветов на черемухе много – лето будет дождливым.

Если пчелы над яблоней гудят, то зимой рано спать захотят, то есть, октябрь уже будет холодный и морозный.

Бийский рабочий