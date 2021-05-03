Бийск: Программа передач Бийского телевидения 3-9 мая
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ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 Погода 0+
06:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
06:06 Бийск – ретро: Песни над горами 0+
06:28 Погода 0+
06:30 Бийск-ретро: Тайна старого кедра 0+
06:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
06:58 Погода 0+
07:00 Женский клуб 12+
07:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
07:58 Погода 0+
08:00 Удачная среда 12+
08:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
08:58 Погода 0+
09:00 Это вкусно! 12+
09:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
09:58 Погода 0+
10:00 Я в Бийске 12+
10:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
10:58 Погода 0+
11:00 Концерт Жара в Вегасе 115 12+
11:57 Х/ф Аты баты, шли солдаты …Субтитры 12+
13:23 Д/п Десять фотографий с А. Стриженовым 12+
14:04 Т/с Узник замка Иф 3 серия 12+
15:40 Д/п Бизнес мама 12+
16:11 Т/с Осторожно блондинки 3-4 серия 12+
17:45 Сноска 16+
18:00 Д/п Секретная папка 12+
18:38 Д/п Жемчужины Санкт-Петербурга 12+
19:06 М/ф Джинглики 0+
19:20 М/ф Десять друзей кролика 0+
19:25 Д/п Последний день Николай Караченцов 12+
20:08 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+
20:56 Х/ 1+1 Нарушая правила 16+
22:47 Д/п Жемчужины Санкт-Петербурга 12+
23:14 Археолекторий Дмитрий Папин. 16+
23:33 Т/с Когда зовет сердце 10 серия 16+
00:15 Сноска 16+
00:30 Х/ф Плащ Казановы 0+
02:07 Т/с Без свидетелей 45-46 серия 16+
03:02 Д/п Полководцы Победы 16+
03:40 Х/ф 10 лет спустя 16+
05:20 Д/п Библейские тайны Пасхальные тайны 12+
ВТОРНИК
06.07 Погода 0+
06:09 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:13 Бийск-ретро: Утро Белокурихи 0+
06:30 Погода 0+
06:32 Бийск-ретро: В поисках кедрограда 0+
07:02 Погода 0+
07:04 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
07:08 Игры узоров 12+
07:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
07:58 Погода 0+
08:00 История в предметах 6+
08:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
08:58 Погода 0+
09:00 Координаты: Алтай 6+
09:30 Я в Бийске 12+
10:00 Погода 0+
10:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
10:06 Координаты: Алтай 6+
10:30 Женский клуб 12+
11:00 История в предметах 6+
11:06 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
11:10 Погода 0+
11:12 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+
12:00 Х/ф Фабрика грез Субтитры 12+
13:43 Х/ф Подлец 16+
15:17 Ближе к телу 16+
15:32 Д/п Легенды космоса 12+
16:10 ГАЗ ЛИКБЕЗ 16+
16:19 Т/с Без свидетелей 45-46 серия 16+
17:14 Ближе к телу 16+
17:30 Специальный репортаж 12+
17:40 М/ф Джинглики 0+
17:51 М/ф Десять друзей кролика 0+
17:57 Х/ф Здесь твой фронт 16+
19:14 Ближе к телу 16+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Коммунальный патруль 16+
20:08 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+
20:56 Д/п Еще дешевле 12+
21:21 Т/с Молодая гвардия 1 серия 16+
22:13 Ближе к телу 16+
22:28 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:50 Коммунальный патруль 16+
23:05 Археолекторий 16+
23:37 Д/п Полководцы Победы 16+
00:14 Ближе к телу 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Коммунальный патруль 16+
01:08 Хф 1+1 Нарушая правила 16+
02:58 Т/с Без свидетелей 47-49 серия 16+
04:19 Х/ф Плащ Казановы 0+
СРЕДА
06:01 Погода 0+
06:03 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:07 Бийск-ретро: Мотоциклисты-путешественники 0+
06:30 Погода 0+
06:32 Бийск-ретро: Строительство города 0+
07:54 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:58 Погода 0+
08:00 Бийская оборонка 16+
08:54 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:58 Погода 0+
09:00 Живая память 12+
09:54 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:58 Погода 0+
10:00 Бийск-ретро: Право на бессмертие 0+
10:17 История в предметах 6+
10:30 Голоса Победы – 2020 12+
11:19 Звезды знают! 6+ Субтитры
11:23 Погода 0+
11:25 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+
12:18 Х/ф Еще о войне 16+
13:12 М/ф Джинглики 0+
13:24 Хф 1+1 Нарушая правила 16+
15:14 Коммунальный патруль 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:56 Д/п Еще дешевле 12+
16:20 Т/с Без свидетелей 47-48 серия 16+
17:14 Коммунальный патруль 16+
17:34 Х/ф 10 лет спустя 16+
19:14 Коммунальный патруль 16+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Сноска 16+
20:08 Специальный репортаж 12+
20:18 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+
21:06 М/ф Джинглики 0+
21:20 Т/с Молодая гвардия 2 серия 16+
22:15 Коммунальный патруль 16+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Сноска 16+
23:08 Специальный репортаж 12+
23:18 Д/п Автомобили второй мировой войны 12+
23:58 Археолекторий16+
00:14 Коммунальный патруль 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:53 Сноска 16+
01:08 Специальный репортаж 12+
01:18 Х/ф Аты баты, шли солдаты …Субтитры 12+
02:44 Х/ф Бравый солдат Швейк 12+
04:32 Т/с Без свидетелей 50 серия 16+
04:59 Т/с Узник замка Иф 1 серия 12+
ЧЕТВЕРГ
06:09 Погода 0+
06:11 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:15 Голоса Победы -2020 12+
06:54 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:58 Погода 0+
07:00 День Победы в Бийске -2017 12+
07:54 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:58 Погода 0+
08:00 Победный Бийск 2018 12+
08:28 Погода 0+
08:30 Победный Бийск 2019 12+
09:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:04 Погода 0+
09:06 Гала-Концерт «Голоса Победы 2020» 12+
09:54 Звезды знают! 6+ Субтитры
09:58 Погода 0+
10:00 Живая память 12+
11:17 Звезды знают! 6+ Субтитры
11:21 Погода 0+
11:23 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+
12:11 Х/ф Ванька 16+
13:43 Т/с Осторожно блондинки 1-2 серия 12+
15:15 Сноска 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Специальный репортаж 12+
16:03 М/ф Джинглики 0+
16:19 Т/с Без свидетелей 49-50 серия 16+
17:14 Сноска 16+
17:29 Специальный репортаж 12+
17:40 Х/ф Байконур 16+
19:14 Сноска 16+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Ближе к телу 16+
20:08 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+
20:55 Д/п Еще дешевле 12+
21:23 Т/с Молодая гвардия 3 серия 16+
22:14 Сноска 16+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Д/п История воздушных таранов 12+
23:34 Д/п Полководцы Победы 16+
00:14 Сноска 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:52 Ближе к телу 16+
01:07 Д/п Полководцы Победы 16+
01:45 Т/с Молодая гвардия 1-3 серия 16+
04:23 Д/п Полководцы Победы 16+
05:02 Т/с Узник замка Иф 2 серия 12+
ПЯТНИЦА
06:09 Погода 0+
06:11 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
06:15 Бийск-ретро: Право на бессмертие 0+
06:32 Погода 0+
06:34 Из фондов Бийского телевидения: День Победы 2010 12+
07:16 Погода 0+
07:18 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
07:21 Из фондов Бийского телевидения: Мы вами гордимся 0+
07:37 Из фондов Бийского телевидения: День Победы 2012 12+
08: 01 Погода 0+
08:03 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
08:07 Голоса Победы 2020 12+
11:17 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ
11:21 Погода
11:23 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+
12:10 Д/п Последний день Лиля Брик 12+
12:50 Д/п Полководцы Победы 16+
13:29 Т/с Осторожно блондинки 3 серия 12+
14:15 М/ф Джинглики 0+
14:27 Т/с Осторожно блондинки 4 серия 12+
15:14 Ближе к телу 16+
15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
15:53 Д/п Еще дешевле 12+
16:20 Т/с Без свидетелей 51-52 серия 16+
17:15 Ближе к телу 16+
17:30 М/ф Десять друзей кролика 0+
17:39 Х/ф Четверо против банка 16+
19:15 Ближе к телу 16+
19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
19:53 Сноска 16+
20:08 Честное слово 16+
20:55 ГАЗ ЛИКБЕЗ 16+
21:05 М/ф Джинглики 9 0+
21:16 М/ф Десять друзей кролика0+
21:22 Т/с Молодая гвардия 4 серия 16+
22:14 Ближе к телу 16+
22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
22:53 Сноска 16+
23:08 Честное слово 16+
23:55 Археолекторий 16+
00:14 Ближе к телу 16+
00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+
00:52 Сноска 16+
01:07 Честное слово 16+
01:52 Х/ф Байконур 16+
03:26 Д/п История воздушных таранов 12+
04:07 Д/п Полководцы Победы 16+
04:46 Т/с Узник замка Иф 3 серия 12+
СУББОТА
06:21 Погода 0+
06:23 Звезды знают! 6+ Субтитры
06:07 Из фондов Бийского телевидения: НУ и НУ: Днепровский рубеж 12+
07:22 Погода 0+
07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры
07:28 Из фондов Бийского телевидения: НУ и НУ: Река памяти 12+
07:45 История в предметах 6+
08:00 Погода 0+
08:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:04 Из фондов Бийского телевидения: Классик: Отряд 12+
08:19 Из фондов Бийского телевидения: Одна на всех 12+
08:49 Погода 0+
08:51 Звезды знают! 6+ Субтитры
08:55 Из фондов Бийского телевидения: День Победы 2011 12+
09:32 Живая память 12+
10:00 Погода 0+
10:02 Звезды знают! 6+ Субтитры
10:06 Голоса Победы 2020 12+
10:42 Гала-концерт «Голоса Победы 2020» 12+
11:29 Звезды знают! 6+ Субтитры
11:33 Погода 0+
11:35 Д/п Закрытый архив 16+
12:02 Х/ф Чаклун и Румба 16+
13:26 Д/п Полководцы Победы 16+
14:06 М/ф Невероятная история о гигантской груше 6+
15:28 Д/п Полководцы Победы 16+
16:07 Д/п Последний день 12+
16:45 Коммунальный патруль 16+
17:01 Неделя с ТОЛКОМ 16+
17:38 Ближе к телу 16+
17:53 Д/п История воздушных таранов 12+
18:34 Х/ф Днепровский рубеж 12+
20:52 Д/п Закрытый архив 16+
21:19 Т/с Молодая гвардия 5 серия 16+
22:11 Д/п Панфиловцы Правда о подвиге 12+
22:50 Х/ф Ванька 16+
00:20 Коммунальный патруль 16+
00:35 Неделя с ТОЛКОМ 16+
01:12 Т/с Осторожно блондинки 1-4 серия 12+
04:19 Х/ф Четверо против банка 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет изменена программа передач телеканала . 9 мая 2021 года с 15.00 в эфире будет транслироваться Парад Бессмертного полка
06:00 Погода 0+
06:08 КНИГА БИЙСКОЙ СЛАВЫ 12+
06:30 Погода 0+
06:32 КНИГА БИЙСКОЙ СЛАВЫ 12+
07:00 Погода 0+
07:02 КНИГА БИЙСКОЙ СЛАВЫ 12+
08:00 Погода 0+
08:02 КНИГА БИЙСКОЙ СЛАВЫ 12+
09:00 Погода 0+
09:02 КНИГА БИЙСКОЙ СЛАВЫ 12+
10:00 Погода 0+
10:02 КНИГА БИЙСКОЙ СЛАВЫ 12+
10:58 Погода
11:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+
11:37 Д/п Закрытый архив 16+
12:04 Х/ф Четверо против банка 16+
13:40 М/ф Десять друзей кролика 0+
13:45 Концерт На всю оставшуюся жизнь Песни военных лет 12+
15:08 Д/п Панфиловцы Правда о подвиге 12+
15:46 Х/ф Еще о войне 16+
16:42 Д/п Полководцы Победы 16+
17:20 Минута молчания 0+
17:40 Салют Великой Победы 0+
17:42 Погода 0+
17:44 Сноска 16+
18:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+
18:38 Х/ф Перед рассветом 16+ Субтитры
20:03 Д/п Автомобили второй мировой войны 12+
20:42 Д/п Последний день 12+
21:21 Т/с Молодая гвардия 6 серия 16+
22:12 Д/п Закрытый архив 16+
22:39 Х/ф Байконур 16+
00:13 Сноска 16+
00:28 Неделя с ТОЛКОМ 16+
01:05 Х/ф Параллельные миры 16+ Субтитры
02:53 Т/с Молодая гвардия 4-7 серия 16+