Бийск: Программа передач Бийского телевидения 3-9 мая

0

Смотрите нас в IPTV компании «Сотрудник»

ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 Погода 0+

06:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

06:06 Бийск – ретро: Песни над горами 0+

06:28 Погода 0+

06:30 Бийск-ретро: Тайна старого кедра 0+

06:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

06:58 Погода 0+

07:00 Женский клуб 12+

07:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

07:58 Погода 0+

08:00 Удачная среда 12+

08:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

08:58 Погода 0+

09:00 Это вкусно! 12+

09:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

09:58 Погода 0+

10:00 Я в Бийске 12+

10:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

10:58 Погода 0+

11:00 Концерт Жара в Вегасе 115 12+

11:57 Х/ф Аты баты, шли солдаты …Субтитры 12+

13:23 Д/п Десять фотографий с А. Стриженовым 12+

14:04 Т/с Узник замка Иф 3 серия 12+

15:40 Д/п Бизнес мама 12+

16:11 Т/с Осторожно блондинки 3-4 серия 12+

17:45 Сноска 16+

18:00 Д/п Секретная папка 12+

18:38 Д/п Жемчужины Санкт-Петербурга 12+

19:06 М/ф Джинглики 0+

19:20 М/ф Десять друзей кролика 0+

19:25 Д/п Последний день Николай Караченцов 12+

20:08 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+

20:56 Х/ 1+1 Нарушая правила 16+

22:47 Д/п Жемчужины Санкт-Петербурга 12+

23:14 Археолекторий Дмитрий Папин. 16+

23:33 Т/с Когда зовет сердце 10 серия 16+

00:15 Сноска 16+

00:30 Х/ф Плащ Казановы 0+

02:07 Т/с Без свидетелей 45-46 серия 16+

03:02 Д/п Полководцы Победы 16+

03:40 Х/ф 10 лет спустя 16+

05:20 Д/п Библейские тайны Пасхальные тайны 12+

ВТОРНИК

06.07 Погода 0+

06:09 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:13 Бийск-ретро: Утро Белокурихи 0+

06:30 Погода 0+

06:32 Бийск-ретро: В поисках кедрограда 0+

07:02 Погода 0+

07:04 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

07:08 Игры узоров 12+

07:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

07:58 Погода 0+

08:00 История в предметах 6+

08:54 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

08:58 Погода 0+

09:00 Координаты: Алтай 6+

09:30 Я в Бийске 12+

10:00 Погода 0+

10:02 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

10:06 Координаты: Алтай 6+

10:30 Женский клуб 12+

11:00 История в предметах 6+

11:06 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

11:10 Погода 0+

11:12 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+

12:00 Х/ф Фабрика грез Субтитры 12+

13:43 Х/ф Подлец 16+

15:17 Ближе к телу 16+

15:32 Д/п Легенды космоса 12+

16:10 ГАЗ ЛИКБЕЗ 16+

16:19 Т/с Без свидетелей 45-46 серия 16+

17:14 Ближе к телу 16+

17:30 Специальный репортаж 12+

17:40 М/ф Джинглики 0+

17:51 М/ф Десять друзей кролика 0+

17:57 Х/ф Здесь твой фронт 16+

19:14 Ближе к телу 16+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Коммунальный патруль 16+

20:08 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+

20:56 Д/п Еще дешевле 12+

21:21 Т/с Молодая гвардия 1 серия 16+

22:13 Ближе к телу 16+

22:28 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:50 Коммунальный патруль 16+

23:05 Археолекторий 16+

23:37 Д/п Полководцы Победы 16+

00:14 Ближе к телу 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Коммунальный патруль 16+

01:08 Хф 1+1 Нарушая правила 16+

02:58 Т/с Без свидетелей 47-49 серия 16+

04:19 Х/ф Плащ Казановы 0+

СРЕДА

06:01 Погода 0+

06:03 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:07 Бийск-ретро: Мотоциклисты-путешественники 0+

06:30 Погода 0+

06:32 Бийск-ретро: Строительство города 0+

07:54 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:58 Погода 0+

08:00 Бийская оборонка 16+

08:54 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:58 Погода 0+

09:00 Живая память 12+

09:54 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:58 Погода 0+

10:00 Бийск-ретро: Право на бессмертие 0+

10:17 История в предметах 6+

10:30 Голоса Победы – 2020 12+

11:19 Звезды знают! 6+ Субтитры

11:23 Погода 0+

11:25 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+

12:18 Х/ф Еще о войне 16+

13:12 М/ф Джинглики 0+

13:24 Хф 1+1 Нарушая правила 16+

15:14 Коммунальный патруль 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:56 Д/п Еще дешевле 12+

16:20 Т/с Без свидетелей 47-48 серия 16+

17:14 Коммунальный патруль 16+

17:34 Х/ф 10 лет спустя 16+

19:14 Коммунальный патруль 16+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Сноска 16+

20:08 Специальный репортаж 12+

20:18 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+

21:06 М/ф Джинглики 0+

21:20 Т/с Молодая гвардия 2 серия 16+

22:15 Коммунальный патруль 16+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Сноска 16+

23:08 Специальный репортаж 12+

23:18 Д/п Автомобили второй мировой войны 12+

23:58 Археолекторий16+

00:14 Коммунальный патруль 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:53 Сноска 16+

01:08 Специальный репортаж 12+

01:18 Х/ф Аты баты, шли солдаты …Субтитры 12+

02:44 Х/ф Бравый солдат Швейк 12+

04:32 Т/с Без свидетелей 50 серия 16+

04:59 Т/с Узник замка Иф 1 серия 12+

ЧЕТВЕРГ

06:09 Погода 0+

06:11 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:15 Голоса Победы -2020 12+

06:54 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:58 Погода 0+

07:00 День Победы в Бийске -2017 12+

07:54 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:58 Погода 0+

08:00 Победный Бийск 2018 12+

08:28 Погода 0+

08:30 Победный Бийск 2019 12+

09:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:04 Погода 0+

09:06 Гала-Концерт «Голоса Победы 2020» 12+

09:54 Звезды знают! 6+ Субтитры

09:58 Погода 0+

10:00 Живая память 12+

11:17 Звезды знают! 6+ Субтитры

11:21 Погода 0+

11:23 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+

12:11 Х/ф Ванька 16+

13:43 Т/с Осторожно блондинки 1-2 серия 12+

15:15 Сноска 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Специальный репортаж 12+

16:03 М/ф Джинглики 0+

16:19 Т/с Без свидетелей 49-50 серия 16+

17:14 Сноска 16+

17:29 Специальный репортаж 12+

17:40 Х/ф Байконур 16+

19:14 Сноска 16+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Ближе к телу 16+

20:08 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+

20:55 Д/п Еще дешевле 12+

21:23 Т/с Молодая гвардия 3 серия 16+

22:14 Сноска 16+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Д/п История воздушных таранов 12+

23:34 Д/п Полководцы Победы 16+

00:14 Сноска 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:52 Ближе к телу 16+

01:07 Д/п Полководцы Победы 16+

01:45 Т/с Молодая гвардия 1-3 серия 16+

04:23 Д/п Полководцы Победы 16+

05:02 Т/с Узник замка Иф 2 серия 12+

ПЯТНИЦА

06:09 Погода 0+

06:11 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

06:15 Бийск-ретро: Право на бессмертие 0+

06:32 Погода 0+

06:34 Из фондов Бийского телевидения: День Победы 2010 12+

07:16 Погода 0+

07:18 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

07:21 Из фондов Бийского телевидения: Мы вами гордимся 0+

07:37 Из фондов Бийского телевидения: День Победы 2012 12+

08: 01 Погода 0+

08:03 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

08:07 Голоса Победы 2020 12+

11:17 Звезды знают! 6+ СУБТИТРЫ

11:21 Погода

11:23 Т/с Как выйти замуж за миллионера 12+

12:10 Д/п Последний день Лиля Брик 12+

12:50 Д/п Полководцы Победы 16+

13:29 Т/с Осторожно блондинки 3 серия 12+

14:15 М/ф Джинглики 0+

14:27 Т/с Осторожно блондинки 4 серия 12+

15:14 Ближе к телу 16+

15:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

15:53 Д/п Еще дешевле 12+

16:20 Т/с Без свидетелей 51-52 серия 16+

17:15 Ближе к телу 16+

17:30 М/ф Десять друзей кролика 0+

17:39 Х/ф Четверо против банка 16+

19:15 Ближе к телу 16+

19:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

19:53 Сноска 16+

20:08 Честное слово 16+

20:55 ГАЗ ЛИКБЕЗ 16+

21:05 М/ф Джинглики 9 0+

21:16 М/ф Десять друзей кролика0+

21:22 Т/с Молодая гвардия 4 серия 16+

22:14 Ближе к телу 16+

22:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

22:53 Сноска 16+

23:08 Честное слово 16+

23:55 Археолекторий 16+

00:14 Ближе к телу 16+

00:30 Информационный выпуск День с ТОЛКом 16+

00:52 Сноска 16+

01:07 Честное слово 16+

01:52 Х/ф Байконур 16+

03:26 Д/п История воздушных таранов 12+

04:07 Д/п Полководцы Победы 16+

04:46 Т/с Узник замка Иф 3 серия 12+

СУББОТА

06:21 Погода 0+

06:23 Звезды знают! 6+ Субтитры

06:07 Из фондов Бийского телевидения: НУ и НУ: Днепровский рубеж 12+

07:22 Погода 0+

07:24 Звезды знают! 6+ Субтитры

07:28 Из фондов Бийского телевидения: НУ и НУ: Река памяти 12+

07:45 История в предметах 6+

08:00 Погода 0+

08:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:04 Из фондов Бийского телевидения: Классик: Отряд 12+

08:19 Из фондов Бийского телевидения: Одна на всех 12+

08:49 Погода 0+

08:51 Звезды знают! 6+ Субтитры

08:55 Из фондов Бийского телевидения: День Победы 2011 12+

09:32 Живая память 12+

10:00 Погода 0+

10:02 Звезды знают! 6+ Субтитры

10:06 Голоса Победы 2020 12+

10:42 Гала-концерт «Голоса Победы 2020» 12+

11:29 Звезды знают! 6+ Субтитры

11:33 Погода 0+

11:35 Д/п Закрытый архив 16+

12:02 Х/ф Чаклун и Румба 16+

13:26 Д/п Полководцы Победы 16+

14:06 М/ф Невероятная история о гигантской груше 6+

15:28 Д/п Полководцы Победы 16+

16:07 Д/п Последний день 12+

16:45 Коммунальный патруль 16+

17:01 Неделя с ТОЛКОМ 16+

17:38 Ближе к телу 16+

17:53 Д/п История воздушных таранов 12+

18:34 Х/ф Днепровский рубеж 12+

20:52 Д/п Закрытый архив 16+

21:19 Т/с Молодая гвардия 5 серия 16+

22:11 Д/п Панфиловцы Правда о подвиге 12+

22:50 Х/ф Ванька 16+

00:20 Коммунальный патруль 16+

00:35 Неделя с ТОЛКОМ 16+

01:12 Т/с Осторожно блондинки 1-4 серия 12+

04:19 Х/ф Четверо против банка 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет изменена программа передач телеканала . 9 мая 2021 года с 15.00 в эфире будет транслироваться Парад Бессмертного полка

06:00 Погода 0+

06:08 КНИГА БИЙСКОЙ СЛАВЫ 12+

06:30 Погода 0+

06:32 КНИГА БИЙСКОЙ СЛАВЫ 12+

07:00 Погода 0+

07:02 КНИГА БИЙСКОЙ СЛАВЫ 12+

08:00 Погода 0+

08:02 КНИГА БИЙСКОЙ СЛАВЫ 12+

09:00 Погода 0+

09:02 КНИГА БИЙСКОЙ СЛАВЫ 12+

10:00 Погода 0+

10:02 КНИГА БИЙСКОЙ СЛАВЫ 12+

10:58 Погода

11:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+

11:37 Д/п Закрытый архив 16+

12:04 Х/ф Четверо против банка 16+

13:40 М/ф Десять друзей кролика 0+

13:45 Концерт На всю оставшуюся жизнь Песни военных лет 12+

15:08 Д/п Панфиловцы Правда о подвиге 12+

15:46 Х/ф Еще о войне 16+

16:42 Д/п Полководцы Победы 16+

17:20 Минута молчания 0+

17:40 Салют Великой Победы 0+

17:42 Погода 0+

17:44 Сноска 16+

18:00 Неделя с ТОЛКОМ 16+

18:38 Х/ф Перед рассветом 16+ Субтитры

20:03 Д/п Автомобили второй мировой войны 12+

20:42 Д/п Последний день 12+

21:21 Т/с Молодая гвардия 6 серия 16+

22:12 Д/п Закрытый архив 16+

22:39 Х/ф Байконур 16+

00:13 Сноска 16+

00:28 Неделя с ТОЛКОМ 16+

01:05 Х/ф Параллельные миры 16+ Субтитры

02:53 Т/с Молодая гвардия 4-7 серия 16+

Бийский рабочий