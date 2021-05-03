Бийск: Продолжает прибывать: в Бийске из-за поднявшейся воды закрыли понтонный мост

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По данным на 2 мая уровень воды в реке Бия в районе Бийска составляет 437 см. над нулем водомерного поста.

Еще днем 2 мая понтонный мост в Бийске работал в штатном режиме, однако уже тогда водители отмечали, что конструкция сильно задрана из-за поднявшейся воды.

По всей видимости, к вечеру ситуация ухудшилась. Как сообщают очевидцы, движение по мосту пришлось перекрыть, так как высокий уровень воды и сильное течение буквально смывало мост.

В настоящий момент удерживать конструкцию на месте приходится речной техникой. На месте работают сотрудники Речпорта.

Как долго мост будет закрыт не известно и,вероятно, будет зависеть от дальнейшей паводковой обстановки.

Ранее «БР» сообщал, о неблагоприятной обстановке, которая по прогнозам МЧС, может сложиться по реке Бия.

Прибывает по метру в день: уровень воды в реке Бия стремительно увеличивается

15:01, 02.05.2021 3033

Бийский рабочий