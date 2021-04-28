Бийск: Прощай, лошадка: на Водяновской площадке в Бийске приступают к работам

2

В Бийске начали первый этап благоустройства парка Строителей.

В парке Строителей, который в народе чаще называют Водяновской площадкой, приступили к обновлению.

Сегодня здесь начались работа по демонтажу старых игровых форм. Уберут все, что было в парке — от качелей для малышни и рамп для скейтбордистов до каравеллы — главной жемчужины площадки, подаренной городу супермоделью Натальей Водяновой.

На демонтаж у подрядчика — компании «Инженерные системы» уйдет три дня. Далее по плану — благоустройство территории и установка новых игровых форм. Они будут такими же, что и прежде, только новые. К тому же их список обещают немного расширить.

Уже известно, что простоявшие тут аттракционы, карусели, рампы и прочее не пропадут — из заберут в Целинный район, где после реставрации установят на радость местным детям и подросткам.

Площадку Водяновой в Бийске не откроют и после окончания режима самоизоляции

15:40, 08.04.2020 3392

Напомним, площадку Наталья Водяновой закрыли весной 2020 года. Тогда в мэрии поясняли, что эксплуатировать ее нельзя — она стала опасна для детей. До этого внимание к игровой площадке привлекали и родители, выставляя в сети видео с острыми углами, отломанными элементами игрового комплекса. Больше всего нареканий было в каравелле.

К августу в Бийске отремонтируют площадку Натальи Водяновой

08:51, 13.04.2021 2583

Парк опечатали, пообещав отремонтировать в будущем. В этом году ремонт площадки выставили на аукцион, подрядчик нашелся быстро. Отремонтировать парк должны к августу.

Бийский рабочий