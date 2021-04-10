Бийск: Проезд, коммуналка, доплаты чиновникам: на что в Бийске идут деньги соцподдержки

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В Бийске действует программа «Дополнительные меры социальной поддержки и оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан».

«БР» посмотрел, кому, сколько и на что идут эти средства.

Так, на год программой предусмотрено потратить в 2021 году 35,3 млн руб.

Основная доля средств – 23,9 млн руб. – приходится на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе семьям с детьми.

Например, на компенсацию разницы в стоимости проезда по социальной карте предусмотрено за год выделить 6,28 млн руб.; на льготы по оплате отопления и горячего водоснабжения – 14 млн руб.; на выплаты на питание школьников из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации нуждающихся в социальной поддержке – 2,2 млн руб. Предусмотрена и соцпомощь в виде предоставления подписки на периодическое муниципальное печатное издание – 1,1 млн руб.

Отдельный блок расходов — предоставление дополнительных гарантий по действующему законодательству.

На него в городской казне запланировано 7,4 млн руб., из который 7,2 млн руб. уйдет на выплаты и индексации пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности.

Предусмотрены средства и для работы общественных объединений, а точнее – для их культурно-досуговой деятельности. Так, 3,8 млн руб. будут направлены организациям, которые сотрудничают с Центр общественных объединений Бийска.

Бийский рабочий