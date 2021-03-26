Бийск: Просто снежные городки: бийчане возмущены снегосвалками вдоль стен домов

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«После нас хоть потоп», — говорили во времена Людовика XV. Похоже бийские управляющие компании и чиновники тоже живут по этому принципу.

Бийчане возмущены снегосвалками, которые устраивают вдоль стен многоквартирных домов. Жильцы боятся разрушения фундамента и стен, а обслуживающие организации винят аномально снежную зиму. Действительно, несмотря на конец марта практически все бийские улицы и дворы больше похожи на снежные городки. При этом не вывозят снег от домов как дорожные службы, так и управляющие компании.

Не выдержала напора: крышу подземного перехода в Бийске разрушил ураган

14:14, 25.03.2021 1674

Бийский рабочий