ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Просто снежные городки: бийчане возмущены снегосвалками вдоль стен домов

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

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«После нас хоть потоп», — говорили во времена Людовика XV. Похоже бийские управляющие компании и чиновники тоже живут по этому принципу.

Бийчане возмущены снегосвалками, которые устраивают вдоль стен многоквартирных домов. Жильцы боятся разрушения фундамента и стен, а обслуживающие организации винят аномально снежную зиму. Действительно, несмотря на конец марта практически все бийские улицы и дворы больше похожи на снежные городки. При этом не вывозят снег от домов как дорожные службы, так и управляющие компании.

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14:14, 25.03.2021 1674

 

Бийский рабочий

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